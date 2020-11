MONTRÉAL, 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu’elle a procédé à la clôture de la transaction (la « Transaction ») avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») relativement à la vente de la participation indivise de 25 % de la Société dans le projet Monster Lake et des droits miniers y afférents (voir le communiqué du 17 septembre 2020 pour un sommaire de la transaction). En contrepartie, IAMGOLD a versé 500 000 $ en espèces et a émis 1 464 377 actions ordinaires à TomaGold.



La Transaction, telle que décrite dans la circulaire de TomaGold, constituait une transaction entre parties liées, qui nécessitait l'approbation des actionnaires minoritaires conformément au Règlement 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres dans les transactions spéciales (« Règlement 61-101 »). TomaGold s’est prévalue de l'exemption des exigences d'évaluation formelle de la section 5.5(b) du Règlement 61-101 car les titres de TomaGold ne sont pas cotés sur l'un des marchés spécifiés indiqués dans la section 5.5(b) du Règlement 61-101. La Transaction a été approuvée par les actionnaires désintéressés de TomaGold lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le 6 novembre 2020 (voir le communiqué de presse du 6 novembre 2020).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.