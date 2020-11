MONTRÉAL, 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2020.



« Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli au cours du troisième trimestre, alors que nous nous sommes lancés dans notre aventure en tant que société ouverte. Nous estimons que notre rendement, qui s'est traduit par un volume total* de 11,5 G $ et une forte croissance des produits des activités ordinaires, témoigne de la force de notre technologie, de notre modèle d'affaires et de l'accent que nous plaçons sur les secteurs verticaux à forte croissance », a affirmé Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « De plus, nous avons fait des progrès significatifs dans l'exécution de notre stratégie de croissance, en élargissant nos capacités et notre empreinte, ainsi qu'en décrochant de nombreux clients de renom. Nous avons obtenu l'approbation réglementaire dans les États de l'Indiana et du Colorado pour les paris sportifs, et nous avons lancé des acquisitions locales à Hong Kong, à Singapour, en Russie, au Brésil et en Colombie, élargissant ainsi de manière significative notre marché potentiel total. Enfin, nous avons été ravis d'annoncer la semaine dernière la clôture de l'acquisition de Smart2Pay, qui non seulement renforce notre présence mondiale dans les marchés à forte croissance, dont les jeux numériques, mais nous permet également de proposer une solution de paiement alternative plus complète et plus solide. Pour l'avenir, nous sommes bien placés pour continuer à faire croître l'entreprise et à générer de la valeur pour les actionnaires ».

Faits saillants du trimestre clos le 30 septembre 2020

Le volume total s’est établi à 11,5 G$, en hausse de 62 % par rapport à celui de 7,1 G$ enregistré au troisième trimestre de 2019

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 93,6 M$, en hausse de 32 % par rapport à ceux de 70,8 M$ inscrits au troisième trimestre de 2019

La perte nette du trimestre s’est chiffrée à 77,9 M$, en comparaison de 65,7 M$ au troisième trimestre de 2019 La perte nette tient compte de charges financières hors trésorerie de 83,4 M$ résultant du premier appel public à l’épargne de la Société (le « PAPE ») et de l’évaluation connexe

Le BAIIA ajusté** s’est établi à 41,0 M$, ce qui représente une hausse de 59 % par rapport à celui de 25,8 M$ inscrit au troisième trimestre de 2019

Le bénéfice net ajusté** s’est chiffré à 16,5 M$, en comparaison de 2,2 M$ au troisième trimestre de 2019

Après la clôture de son PAPE en septembre, la Société a affecté le produit net que celui-ci lui a rapporté au remboursement de la dette. À la clôture du trimestre, l’encours des facilités de crédit de la Société s’élevait à 99,4 M$ (déduction faite des coûts de transaction non amortis), en baisse par rapport à l’encours de 717,8 M$ (déduction faite des coûts de transaction non amortis) au 31 décembre 2019. De plus, les débentures convertibles non garanties ainsi que les actions ordinaires et les actions privilégiées classées à titre de passifs ont été entièrement converties ou remboursées par suite du PAPE.



Récents faits saillants liés à l’exploitation

La Société a fait progresser de manière importante son plan stratégique visant à soutenir le secteur américain des paris sportifs en pleine croissance en lançant son premier marchand pilote, Carousel, au Colorado. En août, Nuvei a reçu un certificat d'enregistrement pour les paris sportifs de l’Indiana Gaming Commission (Commission des jeux de l'Indiana), et en septembre, la Société a reçu sa licence de fournisseur de paris sportifs de la Division of Gaming (Division des jeux) du Colorado. De plus, la Société est en voie de soumettre une demande d'approbation dans tous les autres États qui autorisent les paris sportifs et les jeux en ligne.

Nuvei a accéléré la signature de nouveaux clients de renom au cours du trimestre, dont Kwiff, Maxbet, Superbet, Wargaming, Oanda, Pepperstone et Rinascente, dans les secteurs des jeux, des services financiers et des marchés verticaux. Cela donne un élan important pour le quatrième trimestre et pour 2021.

Nuvei a poursuivi l'exécution de son plan stratégique en étendant sa présence géographique, lançant des solutions de traitement locales à Hong Kong, à Singapour, en Russie, au Brésil et en Colombie. Ces nouveaux marchés élargissent le marché potentiel total de la Société, offrant une portée étendue aux marchands actuels et permettant à Nuvei de conquérir de nouveaux marchands dans ces pays.

La Société a étendu son soutien aux bourses de cryptomonnaie, en intégrant deux bourses au cours du trimestre.

La Société continue d'améliorer son offre, notamment en matière de services de change, de soutien aux mandats liés à la directive DSP2, de solutions d'alerte précoce pour la gestion des litiges et de capacités de paiement, avec notamment le lancement de Mastercard MoneySend.



Premier appel public à l’épargne

Le 22 septembre 2020, Nuvei a annoncé que la clôture de son PAPE avait eu lieu. Le PAPE, conjugué à un placement privé simultané, a rapporté un produit total de 833 M$, soit un produit de 758 $ pour la Société.

Événement postérieur à la date de clôture

Le 2 novembre 2020, la Société a annoncé la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de Smart2Pay Global Services B.V. (« Smart2Pay »), ce qui témoigne de son engagement à assurer sa croissance par la voie d’acquisitions stratégiques. La contrepartie totale a été réglée au moyen d’un paiement en trésorerie de 82,9 M$ et de l’émission par la Société de 6 711 923 actions. L’acquisition de Smart2Pay renforce la présence de Nuvei dans le marché à forte croissance des jeux numériques et étend la portée géographique de la Société dans de nouvelles régions, dont la Russie et le Brésil, tout en ajoutant le traitement avec UnionPay. De plus, cette opération donne naissance à l’un des fournisseurs de solutions de paiement alternatives les plus importants au monde, mettant un ensemble complet de 450 méthodes de paiement alternatives à la disposition du commerce mondial, au moyen d’une seule intégration.

Perspectives

Le volume total enregistré depuis le début du quatrième trimestre de 2020 demeure élevé, la croissance d’un exercice à l’autre étant en ligne avec celle observée au troisième trimestre de 2020. Les facteurs suivants devraient également être pris en considération dans les perspectives pour le quatrième trimestre de 2020 :

Les résultats de Smar2tPay seront inclus dans les résultats de la Société à compter de la date de clôture, soit le 2 novembre 2020;



Le quatrième trimestre de 2020 sera le premier trimestre complet durant lequel la Société exercera ses activités à titre de société ouverte. En conséquence, des coûts supplémentaires liés au statut de société ouverte seront engagés au cours de ce trimestre;



La Société poursuit ses investissements dans son équipe de vente directe.

*Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires gagnés par la Société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d’un accord contractuel conclu avec la Société. Des explications sur le volume total sont fournies dans le rapport de gestion de la Société.

**Le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Des rapprochements de ces mesures non conformes aux IFRS avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont inclus dans les tableaux figurant à la fin du présent communiqué de presse. Des précisions sur ces mesures et sur la manière dont elles sont calculées sont également fournies sous la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Conférence téléphonique

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre de 2020 aujourd’hui à 8 h 30 HE. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com/ . Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après sa diffusion, jusqu’au mercredi 25 novembre 2020, en composant le 844 512-2921 (numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13711347. Une version archivée de la webdiffusion sera disponible au même endroit sur le site Web peu après la fin de la conférence téléphonique.

Les résultats financiers complets sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web des relations avec les investisseurs de Nuvei.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant nos objectifs et les stratégies mises en œuvre pour les atteindre. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter ceux décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus de base – RFPV de Nuvei. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l’information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont fournies plutôt à titre d’information supplémentaire qui est destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, notre information financière établie conformément aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées afin de fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires permettant d’évaluer notre rendement d’exploitation et elles font donc ressortir des tendances de nos principales activités que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de la Société utilise également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période sur l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. Nous estimons que le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures supplémentaires importantes du rendement de Nuvei, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société.

Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières, les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge/le produit d’impôt sur le résultat, les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions, les profits et pertes de change nets et d’autres éléments.

Le bénéfice net ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions, les profits et pertes de change nets, l’amortissement de certaines immobilisations incorporelles et la charge ou le produit d’impôt se rapportant à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs et l’amortissement accéléré des coûts de transaction différés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com





Résultats d’exploitation (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 93,599 70,752 259,165 166,489 Coût des ventes 17,007 12,173 45,736 27,683 Marge brute 76,592 58,579 213,429 138,806 Frais de vente et charges générales et administratives 61,398 62,689 168,499 138,405 Bénéfice (perte) d’exploitation 15,194 (4,110 ) 44,930 401 Produits financiers (1,375 ) (1,532 ) (4,170 ) (4,058 ) Charges financières 90,933 62,069 171,368 71,386 Charges financières nettes 89,558 60,537 167,198 67,328 Perte avant impôt sur le résultat (74,364 ) (64,647 ) (122,268 ) (66,927 ) Charge (produit) d’impôt sur le résultat 3,505 1,049 3,979 (539 ) Perte nette (77,869 ) (65,696 ) (126,247 ) (66,388 ) Autres éléments du résultat global Établissements à l’étranger – écart de conversion (8,849 ) 1,836 14,461 843 Total des autres éléments du résultat global (86,718 ) (63,860 ) (111,786 ) (65,545 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants : (78,579 ) (66,054 ) (127,956 ) (66,915 ) Actionnaires de la société 710 358 1,709 527 Participation ne donnant pas le contrôle (77,869 ) (65,696 ) (126,247 ) (66,388 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actionnaires de la société (87,428 ) (64,218 ) (113,495 ) (66,072 ) Participation ne donnant pas le contrôle 710 358 1,709 527 (86,718 ) (63,860 ) (111,786 ) (65,545 ) Perte nette par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société De base et diluée (0.88 ) (1.10 ) (1.49 ) (1.11 ) Nombre moyen pondéré d'actions 89,217,178 60,072,213 86,153,927 60,072,213







États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) 30 septembre 31 décembre 2020 2019 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie 99,426 60,072 Créances clients et autres débiteurs 31,880 34,069 Stocks 540 709 Charges payées d’avance 1,648 964 Partie courante des avances consenties à des tiers 7,914 8,901 Partie courante des actifs sur contrat 1,755 1,720 Total des actifs courants avant les fonds distincts 143,163 106,435 Fonds distincts 301,352 200,612 Total des actifs courants 444,515 307,047 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 41,442 42,584 Immobilisations corporelles 15,228 15,272 Immobilisations incorporelles 362,234 408,380 Goodwill 760,833 768,497 Actifs sur contrat 1,291 1,426 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement des paiements 13,292 12,478 Autres actifs non courants 1,851 3,088 Total de l’actif 1,640,686 1,558,772 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 57,477 51,258 Impôt à payer 153 2,866 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 2,319 2,874 Autres passifs courants 4,196 9,875 Actions ordinaires classées à titre de passifs - 58,262 Actions privilégiées classées à titre de passifs - 39,967 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 64,145 165,102 Montant à payer à des commerçants 301,352 200,612 Total des passifs courants 365,497 365,714 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 106,037 722,166 Passifs d’impôt différé 7,572 12,976 Autres passifs non courants 2,263 4,875 Débentures convertibles non garanties à payer à des actionnaires - 109,022 Total du passif 481,369 1,214,753 Éventualités Événement postérieur à la date de clôture Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1,371,043 450,523 Surplus d’apport 8,767 1,603 Déficit (232,768 ) (104,812 ) Cumul des autres éléments du résultat global 4,076 (10,385 ) 1,151,118 336,929 Participation ne donnant pas le contrôle 8,199 7,090 Total des capitaux propres 1,159,317 344,019 Total du passif et des capitaux propres 1,640,686 1,558,772







Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 2019 $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Perte nette pour la période (126,247 ) (66,388 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 4,142 2,115 Amortissement des immobilisations incorporelles 47,121 31,969 Amortissement des actifs sur contrat 1,697 1,809 Paiements fondés sur des actions 7,207 767 Charges financières nettes 167,198 67,328 Perte de valeur sur cession d’une filiale 338 - Produit (charge) d’impôt 3,979 (539 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 637 11,568 Intérêts payés (42,293 ) (21,089 ) Perte de change nette réalisée (5,937 ) - Impôt payé (10,579 ) (2,083 ) 47,263 25,457 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise - (780,196 ) Diminution (augmentation) des autres actifs non courants (1,080 ) 2,585 Produit de la vente d’une filiale, déduction faite de la trésorerie 19,045 - Vente de placements en titres de capitaux propres - 21,800 Diminution (augmentation) nette des avances consenties à des tiers 2,129 (13,564 ) Acquisition d’immobilisations corporelles (1,701 ) (1,349 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (10,570 ) (4,663 ) 7,823 (775,387 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Coûts de transaction liés aux facilités de prêt et emprunts (293 ) (27,491 ) Rachat d’actions privilégiées - (2,299 ) Émission d’actions privilégiées - 81,240 Émission de débentures convertibles à payer à des actionnaires - 199,000 Remboursement de débentures convertibles à payer à des actionnaires (93,384 ) - Émission d’actions ordinaires de catégorie B 150 - Émission d’actions à droit de vote subordonné, déduction faite des frais d’émission 719,886 - Produit de facilités de prêt et emprunts - 629,509 Remboursement de facilités de prêt et emprunts (642,786 ) (60,507 ) Paiement d’obligations locatives (691 ) (701 ) (17,118 ) 818,751 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie 1,386 40 Augmentation nette de la trésorerie 39,354 68,861 Trésorerie à l’ouverture de la période 60,072 6,070 Trésorerie à la clôture de la période 99,426 74,931







Rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net (la perte nette) Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre (en milliers de dollars américains) 2020

2019

2020

2019 $ $ $ $ Perte nette (77,869 ) (65,696 ) (126,247 ) (66,388 ) Charges financières 90,933 62,069 171,368 71,386 Produits financiers (1,375 ) (1,532 ) (4,170 ) (4,058 ) Dotation aux amortissements 16,931 15,357 51,263 34,084 Charge (produit) d’impôt sur le résultat 3,505 1,049 3,979 (539 ) ACoûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départa) 2,418 13,898 5,297 17,129 Paiements fondés sur des actionsb) 6,472 425 7,207 767 (Profit) perte de change, montant netc) 778 125 3,118 2,602 Autresd) (802 ) 72 (146 ) 275 BAIIA ajustéed) 40,991 25,767 111,669 55,258 Avance consentie par un tiers – montant résiduel reçu d’un commerçant 3,848 3,085 9,515 7,368 a) Ces charges se rapportent i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement réalisées au cours de la période et à notre premier appel public à l’épargne, ii) à la rémunération liée aux acquisitions et à la contrepartie d’achat différée se rapportant à des entreprises acquises précédemment et iii) aux coûts d’intégration et aux indemnités de départ payées. b) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. c) Ce poste comprend les profits ou les pertes de change inclus dans les frais de vente et charges générales et administratives. d) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. e) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation et ses flux de trésorerie.