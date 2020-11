November 11, 2020 07:44 ET

November 11, 2020 07:44 ET

København Ø, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Finanskalenderen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, administreret af BI Management A/S, ser for 2021 således ud:

Årsrapport for 2020: den 10. marts 2021

Foreningens ordinære generalforsamling: den 28. april 2021

Halvårsrapport for 1. halvår 2021: den 30. august 2021

Investorer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør