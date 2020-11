Driftsresultatet før særlige poster blev igen i 3. kvartal forbedret. Resultaterne bekræfter forventningen om en gradvis forbedring af indtjeningen året igennem.



Hovedpunkterne i delårsrapporten for 3. kvartal 2020



Omsætningen i de første ni måneder blev 4.378 mio. kr. Faldet på ca. 5% fra samme periode sidste år var ventet og skyldes især en midlertidig nedgang i Enemærke & Petersens omsætning i 1. halvår 2020.

Omsætningen i 3. kvartal steg 1% til 1.497 mio. kr. Væksten skyldes primært Scandi Byg.

Driftsresultat før særlige poster i de første ni måneder blev forbedret til 82 mio. kr. i MT Højgaard-koncernen og 51 mio. kr. i MT Højgaard Holding A/S. MT Højgaard-koncernens driftsmargin før særlige poster steg til 1,9% mod 1,4% i samme kvartal 2019, især drevet af bedre bruttomargin og lavere administrationsomkostninger.

I 3. kvartal blev MT Højgaard-koncernens driftsmargin før særlige poster 2,6% mod 1,5% i samme kvartal 2019.

I 3. kvartal blev der afholdt særlige poster på -31 mio. kr. til godtgørelser til fratrådte medarbejdere og ledere samt nedskrivning af et leasingaktiv (domicilet i Søborg).

MT Højgaard-koncernens pengestrømme fra driften blev 134 mio. kr. i de første ni måneder mod -148 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen var præget af forlængede betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. MT Højgaard Holding A/S’ pengestrømme fra driften var 115 mio. kr. mod -45 mio. kr. sidste år.

Ordreindgangen i de første ni måneder var 4.569 mio. kr., 7% højere end i samme periode sidste år. Væksten skyldes især høj ordreindgang hos Enemærke & Petersen.

Koncernens samlede ordrebeholdning var ved udgangen af 3. kvartal steget til 6,8 mia. kr. mod 6,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2019 og 6,6 mia. kr. ved udgangen af 2019.

MT Højgaard Danmark vandt i begyndelsen af oktober en betinget ordre med en potentiel værdi på 1,6 mia. kr.

Som led i organisationsændringen pr. 1 oktober 2020 har MT Højgaard Danmark nedlagt funktionen Design & Engineering og løser dermed ikke længere opgaver som rådgivende ingeniør. MT Højgaard Danmark vil i stedet intensivere samarbejde og samhandel med eksterne rådgivere.



Lindpro A/S, der blev solgt den 31. marts 2020, er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter. Alle sammenligningstal for 2019, på nær balance og pengestrømme, er justeret for effekten af salget.

Uændrede forventninger til 2020



Forventningerne til 2020 fastholdes, selv om der fortsat er større usikkerhed i markedet som følge af konsekvenserne af Covid-19-pandemien:



MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster i niveauet 125 mio. kr.

MT Højgaard Holding A/S fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster i niveauet 85 mio. kr.

MT Højgaard Holding A/S og MT Højgaard-koncernen opretholder fokus på positive pengestrømme på alle projekter

- Vi har haft et fornuftigt 3. kvartal med god fremdrift for vores strategiske satsning på samarbejder og bæredygtighed, og vi har reduceret risici ved at lukke flere tvistsager. Resultatmæssigt er vi på sporet – vi forbedrer skridt for skridt indtjeningen før særlige poster, og vi regner med at tage et yderligere skridt i 4. kvartal. På grund af Covid-19 er der stadig større usikkerhed i markedet, men vi begynder at se et momentum i efterspørgslen fra offentlige kunder og den almene sektor, særligt på renoveringer, og på tværs af koncernen er pipelinen styrket i 3. kvartal, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding A/S.



Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

