Bilwee selecciona la technologia WISeID de la empresa leader en Cyberseguridad WISeKey para activar la economía de las empresas argentinas utilizando la technologia blockchain de IBM Hyperledger

Ginebra - 11 de Noviembre de 2020 - WISeKey International Holding ("WISeKey", SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa líder en cyberseguridad e IoT, cerro un acuerdo de colaboración con La empresa Bilwee, que ha desarrollado una plataforma que promete activar la economía de las empresas argentinas manteniendo el flujo de caja y la liquidez a través de la cancelación de facturas deudoras, dotando de identificación digital y seguridad a los efectos de proteger las transacciones realizadas en esta, que consisten en subir facturas a la nube para luego ser canceladas entre deudores y acreedores.

La plataforma digital de Bilwee donde las empresas Argentinas saldan sus deudas sin la necesidad de realizar movimientos de dinero, esta colaboración estratégica tiene con el fin de brindarle con la integración de la plataforma de identidad digital WISeID el nivel de seguridad de información y los certificados digitales emitidos gracias à la raíz cryptographica de WISeKey para que sus clientes para realizar transacciones seguras y además abrir el camino para la utilización posterior de Blockchain Hyperledger de IBM, no solo en la nube sino en cada etapa transaccional. A través de este registro, la plataforma realiza y resguarda miles de transacciones mensuales.

¨Los datos de nuestros clientes son nuestro bien más preciado, es imprescindible poder contar con una empresa de tal envergadura como lo es Wisekey a la hora de brindar la protección absoluta de la información transaccional de nuestros clientes¨, comentó Daniel Corrado Presidente y Ceo de Bilwee Argentina.

“Para una empresa como Bilwee, que está atravesando un aumento considerable de usuarios que realizan transacciones prácticamente diarias, el desarrollo conjunto de una solución de certificación digital y securitización de última generación, le brindará una experiencia al usuario única a la hora de proteger sus transacciones ”, señaló Carlos Moreira Fundador y Ceo de Wisekey.

La empresa argentina, fundada este año, es un acelerador transaccional que permite a las empresas “pagar lo que deben con lo que les deben”, sin utilizar dinero en el proceso.

En una situación donde las compañías se han visto afectadas y paralizadas por Covid 19 y como tal, se encuentra luchando por construir estrategias de recuperación en medio de una gran incertidumbre, esta alianza, viene a realizar su aporte a la hora de activar la economía.

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos que utilizan Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como el fulcro de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la omnipresencia de la informática que configura la Internet de todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1.500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT, ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analizan con Inteligencia Artificial (IA), pueden ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de sus equipos antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE / WISeKey La raíz de confianza criptográfica ("RoT") basada en Suiza proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, Blockchain e Inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como un ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Acerca de Bilwee

Bilwee es una plataforma de gestión automática de cobros y pagos para empresas que tiene una innovadora característica que es la de no involucrar dinero en el proceso. Bilwee permite acelerar los cobros y pagos de los clientes y proveedores sin utilizar dinero. permite cancelar lo que una empresa debe contra lo que le deben. El sistema desarrollado permite reducir al máximo el riesgo de incobrabilidad, evitar los riesgos y los costos implícitos del uso de cheques, transferencias y depósitos en efectivo, mejorar el flujo de caja, no utilizar la línea de crédito y reducir costos administrativos. Con más de 15.000hs de desarrollo, el potente motor de procesamiento y análisis de Bilwee, permite clasificar, ordenar, relacionar y ejecutar hasta 1.000.000 gestiones de pagos y cobros por día. Esta herramienta permite que las empresas cuenten con información en tiempo real de la gestión de sus cobros y pagos. El equipo de Bilwee Argentina SA ha trabajado desde mediados del 2019, junto al staff desarrollo y soporte de Bilwee®, para poder hoy contar con una plataforma 100% adecuada a las normas del país.

Bilwee tiene el propósito de generar una cadena de pagos sostenible para las PyMEs y grandes empresas y el gran desafío es activar la economía.

Descargo de responsabilidad:

Esta comunicación contiene, expresa o implícitamente, ciertas declaraciones prospectivas sobre WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Dichas declaraciones involucran ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados, la condición financiera, el desempeño o los logros reales de WISeKey International Holding Ltd sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en dicho -de declaraciones. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de una oferta para comprar, valores, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido del artículo 652a o el artículo 1156 del Código de Obligaciones de Suiza o un prospecto de cotización. en el sentido de las reglas de cotización de SIX Swiss Exchange. Los inversores deben confiar en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es, ni se considerará como una promesa o representación en cuanto al desempeño futuro de WISeKey.