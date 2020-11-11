马里兰州罗克维尔, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家开发用于实体瘤和血液瘤的嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法综合平台的临床阶段生物技术公司。该公司今天宣布计划在本月的三次投资者大会上参加并主办一对一会议。

“我们很高兴有机会展示和讨论最近通过我们内部开发的专有CoupledCAR®实体瘤CAR-T平台技术获得的临床数据。我们在7例肠癌患者和3例甲状腺癌患者中实现了60%的总体缓解率（ORR）和20%的完全缓解率（CR）。“在由我们上海研发引擎协调的中国多家医院目前进行的人类概念验证试验中，两种适应症均实现了CR，”斯丹赛创始人兼首席执行官肖磊博士表示， “我们已开始与FDA进行新药研究申请前讨论，以便在不久的将来把我们的CoupledCAR®实体瘤CAR-T疗法推到美国的诊疗机构。”

投资者大会详情：

大会名称：Investival Showcase Virtual 2020, 与Jefferies合作；

日期：2020年11月11-16日

演讲时间：演讲为提前录制，通过以下大会网站访问

演讲人： Morten Marott，首席财务官

网站链接：点击此处

大会名称: Stifel 2020 Virtual Healthcare Conference

日期： 2020年11月16日

演讲时间：美国东部标准时间下午1:20 – 1:50

演讲人：Morten Marott，首席财务官

网播链接：点击此处

大会名称：Jefferies Virtual London Healthcare Conference 2020

日期: 2020年11月17-19日

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤和血液瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤平台专有技术为基础。斯丹赛通过其位于上海的研发引擎，协调在中国多家医院的研究中心使用CoupledCAR®进行结肠癌和甲状腺癌患者的人体概念验证试验，疗效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014获得FDA新药研究审批后，斯丹赛正在启动旗下这一最先进项目的首次美国临床试验。ICTCAR014基于斯丹赛专有的ArmoredCAR®血液瘤平台技术，是下一代的CD19靶向CAR-T疗法，通过表达显性失活PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014正在开发当中，用于治疗包含PD-L1阳性患者在内的复发或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者( 更多信息，请访问www.ictbio.com)。

投资者关系联系人： 媒体联系人： Morten Marott, CFO Kate L. Barrette 斯丹赛生物技术有限公司 RooneyPartners LLC ir@ictbioinc.com 212-223-0561 kbarrette@rooneyco.com Irina Koffler

LifeSci Advisors

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ikoffler@lifesciadvisors.com



