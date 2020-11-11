馬里蘭州羅克維爾, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家開發用於實體瘤和血液瘤的嵌合抗原受體（CAR）T細胞療法綜合平台的臨床階段生物技術公司。該公司今天宣佈計劃在本月的三次投資者大會上參加並主辦一對一會議。



「我們很高興有機會展示和討論最近通過我們內部開發的專有CoupledCAR®實體瘤CAR-T平台技術獲得的臨床數據。我們在7例腸癌患者和3例甲狀腺癌患者中實現了60%的總體緩解率（ORR）和20%的完全緩解率（CR）。「在由我們上海研發引擎協調的中國多家醫院目前進行的人類概念驗證試驗中，兩種適應症均實現了CR，」斯丹賽創始人兼首席執行官肖磊博士表示， 「我們已開始與FDA進行新藥研究申請前討論，以便在不久的將來把我們的CoupledCAR®實體瘤CAR-T療法推到美國的診療機構。」

投資者大會詳情：

大會名稱：Investival Showcase Virtual 2020, 與Jefferies合作；

日期：2020年11月11-16日

演講時間：演講為提前錄製，通過以下大會網站訪問

演講人： Morten Marott，首席財務官

網站鏈接：點擊此處

大會名稱: Stifel 2020 Virtual Healthcare Conference

日期： 2020年11月16日

演講時間：美國東部標準時間下午1:20 – 1:50

演講人：Morten Marott，首席財務官

網播鏈接：點擊此處

大會名稱：Jefferies Virtual London Healthcare Conference 2020

日期: 2020年11月17-19日

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤和血液瘤的細胞免疫療法。斯丹賽正在與美國食品和藥物管理局（FDA）就其首個實體瘤CAR-T項目進行新藥研究申請（IND）前討論，這一項目以該公司的CoupledCAR®實體瘤平台專有技術為基礎。斯丹賽通過其位於上海的研發引擎，協調在中國多家醫院的研究中心使用CoupledCAR®進行結腸癌和甲狀腺癌患者的人體概念驗證試驗，療效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014獲得FDA新藥研究審批後，斯丹賽正在啟動旗下這一最先進項目的首次美國臨床試驗。ICTCAR014基於斯丹賽專有的ArmoredCAR®血液瘤平台技術，是下一代的CD19靶向CAR-T療法，通過表達顯性失活PD-1（dnPD-1）蛋白來阻斷癌細胞的免疫抑製作用。ICTCAR014正在開發當中，用於治療包含PD-L1陽性患者在內的復發或難治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者( 更多信息，請訪問www.ictbio.com)。