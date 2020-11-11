马里兰州罗克维尔, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家开发用于治疗实体瘤和血液瘤的嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法综合平台的临床阶段生物技术公司。该公司今天宣布，将在两场重要科学会议上报告CoupledCAR®实体瘤CAR-T临床数据。



斯丹赛将在癌症免疫治疗学会（SITC）的第35届年会和会前会议（SITC 2020）以及美国血液病学学会（ASH）的第62届年会和展会（ASH 2020）上进行数据报告。这些数据显示了以往接受过大量治疗的一个结直肠癌患者组和一个甲状腺癌患者组的情况。7例结直肠癌组患者接受了抗GCC（鸟苷酸环化酶2C）CoupledCAR®-T细胞的治疗，3例甲状腺癌组患者接受了抗TSHR（促甲状腺激素受体刺激性抗体）CoupledCAR®-T细胞的治疗。在这两组中，CoupledCAR® CAR-T细胞均在体内迅速大幅扩增，并渗透到肿瘤组织部位，表现出更强的肿瘤杀伤能力。在结直肠癌组中达到了71.4%（5/7）的总体缓解率（ORR）和14.2%（1/7）的完全缓解率（CR），在甲状腺癌组实现了66.7%（2/3）的ORR和33.3%（1/3）的CR。

“CoupledCAR®是ICT内部开发的最新专有CAR-T平台技术，专门用于克服传统CAR-T疗法在治疗实体肿瘤方面遇到的局限性。CoupledCAR®能显著提高CAR-T细胞的体内扩增，并增强CAR-T细胞在肿瘤微环境下的迁移能力和对免疫抑制的耐受能力。“这让CoupledCAR® CAR-T细胞能够渗入肿瘤组织区域并提高抗肿瘤活性，”斯丹赛创始人兼首席执行官肖磊博士说， “在我们上海研发团队合作下，CoupledCAR®在中国多家医院的研究中心进行的人体概念验证试验中取得了有力成果，我们很高兴分享这些成果，并已开始与FDA进行新药研究申请前讨论，以便在不久的将来把CoupledCAR®实体瘤CAR-T疗法推进到美国的诊疗机构。”

SITC 2020报告：



会议日期/时间：美国东部标准时间2020年11月11-14日上午9:00 - 下午5:00

会议名称/地点：线上墙报大厅

摘要标题：治疗结直肠癌的全新CoupledCAR®技术

摘要编号：701



会议日期/时间：美国东部标准时间2020年11月11-14日上午9:00 - 下午5:00

会议名称/地点：线上墙报大厅

摘要标题：治疗甲状腺癌的CoupledCAR®技术

摘要编号：700

ASH 2020报告：



会议日期/时间：太平洋标准时间2020年12月6日（星期日）下午2:00 - 3:30

会议名称/地点：801. 基因编辑、治疗和转移I

摘要标题:治疗结直肠癌的全新CoupledCAR®技术

口头报告时间:太平洋标准时间下午3:00

出版物编号:501 – 链接点击此处

会议日期/时间：太平洋标准时间2020年12月5日（星期六）上午7:00 - 下午3:30

会议名称/地点：801. 基因编辑、治疗和转移：墙报I

摘要标题：治疗甲状腺癌的CoupledCAR®技术

出版物编号：1541 – 链接点击此处

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤和血液瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤平台专有技术为基础。斯丹赛通过其位于上海的研发引擎，协调在中国多家医院的研究中心使用CoupledCAR®进行结肠癌和甲状腺癌患者的人体概念验证试验，疗效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014获得FDA新药研究审批后，斯丹赛正在启动旗下这一最先进项目的首次美国临床试验。ICTCAR014基于斯丹赛专有的ArmoredCAR®血液瘤平台技术，是下一代的CD19靶向CAR-T疗法，通过表达显性阴性PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014的开发是针对治疗包括PD-L1阳性患者在内的复发或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。更多信息，请访问www.ictbio.com。