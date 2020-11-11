馬裡蘭州羅克維爾, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家開發用於治療實體瘤和血液瘤的嵌合抗原受體（CAR）T細胞療法綜合平台的臨床階段生物技術公司。該公司今天宣佈，將在兩場重要科學會議上報告CoupledCAR®實體瘤CAR-T臨床數據。



斯丹賽將在癌症免疫治療學會（SITC）的第35屆年會和會前會議（SITC 2020）以及美國血液病學學會（ASH）的第62屆年會和展會（ASH 2020）上進行數據報告。這些數據顯示了以往接受過大量治療的一個結直腸癌患者組和一個甲狀腺癌患者組的情況。7例結直腸癌組患者接受了抗GCC（鳥甘酸環化酶2C）CoupledCAR®-T細胞的治療，3例甲狀腺癌組患者接受了抗TSHR（促甲狀腺激素受體刺激性抗體）CoupledCAR®-T細胞的治療。在這兩組中，CoupledCAR® CAR-T細胞均在體內迅速大幅擴增，並滲透到腫瘤組織部位，表現出更強的腫瘤殺傷能力。在結直腸癌組中達到了71.4%（5/7）的總體緩解率（ORR）和14.2%（1/7）的完全緩解率（CR），在甲狀腺癌組實現了66.7%（2/3）的ORR和33.3%（1/3）的CR。

「CoupledCAR®是ICT內部開發的最新專有CAR-T平台技術，專門用於克服傳統CAR-T療法在治療實體腫瘤方面遇到的局限性。CoupledCARR能顯著提高CAR-T細胞的體內擴增，並增強CAR-T細胞在腫瘤微環境下的遷移能力和對免疫抑制的耐受能力。「這讓CoupledCAR® CAR-T細胞能夠滲入腫瘤組織區域並提高抗腫瘤活性，」斯丹賽創始人兼首席執行官肖磊博士說， 「在我們上海研發團隊合作下，CoupledCAR®在中國多家醫院的研究中心進行的人體概念驗證試驗中取得了有力成果，我們很高興分享這些成果，並已開始與FDA進行新藥研究申請前討論，以便在不久的將來把CoupledCAR®實體瘤CAR-T療法推進到美國的診療機構。」

SITC 2020報告：



會議日期/時間：美國東部標準時間2020年11月11-14日上午9:00 - 下午5:00

會議名稱/地點：線上牆報大廳

摘要標題：治療結直腸癌的全新CoupledCAR®技術

摘要編號：701



會議日期/時間：美國東部標準時間2020年11月11-14日上午9:00 - 下午5:00

會議名稱/地點：線上牆報大廳

摘要標題：治療甲狀腺癌的CoupledCAR®技術

摘要編號：700

ASH 2020報告：



會議日期/時間：太平洋標準時間2020年12月6日（星期日）下午2:00 - 3:30

會議名稱/地點：801. 基因編輯、治療和轉移I

摘要標題:治療結直腸癌的全新CoupledCAR®技術

口頭報告時間:太平洋標準時間下午3:00

出版物編號:501 – 鏈接點擊此處

會議日期/時間：太平洋標準時間2020年12月5日（星期六）上午7:00 - 下午3:30

會議名稱/地點：801. 基因編輯、治療和轉移：牆報I

摘要標題：治療甲狀腺癌的CoupledCAR®技術

出版物編號：1541 – 鏈接點擊此處

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤和血液瘤的細胞免疫療法。斯丹賽正在與美國食品和藥物管理局（FDA）就其首個實體瘤CAR-T項目進行新藥研究申請（IND）前討論，這一項目以該公司的CoupledCAR®實體瘤平台專有技術為基礎。斯丹賽通過其位於上海的研發引擎，協調在中國多家醫院的研究中心使用CoupledCAR®進行結腸癌和甲狀腺癌患者的人體概念驗證試驗，療效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014獲得FDA新藥研究審批後，斯丹賽正在啟動旗下這一最先進項目的首次美國臨床試驗。ICTCAR014基於斯丹賽專有的ArmoredCAR®血液瘤平台技術，是下一代的CD19靶向CAR-T療法，通過表達顯性陰性PD-1（dnPD-1）蛋白來阻斷癌細胞的免疫抑製作用。ICTCAR014的開發是針對治療包括PD-L1陽性患者在內的復發或難治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。更多信息，請訪問www.ictbio.com。