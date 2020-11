La cérémonie souligne le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

OTTAWA, 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est dans une ambiance de respect, de reconnaissance et de Souvenir que s’est déroulée la Cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa. Cette commémoration solennelle a rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie pour nos libertés.

Lors de ce jour du Souvenir automnal exceptionnellement clément, et dans un contexte de restrictions sanitaires dues à la pandémie ne permettant d'accueillir qu’un maximum de 100 participants, les invités ont rendu hommage par des allocutions, des prières, de la musique et une salve de 21 coups d'artillerie. La cérémonie annuelle organisée par La Légion royale canadienne a également souligné le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le défilé aérien prévu de CF-18 et d'avions d'époque de la Seconde Guerre mondiale n'a toutefois pu avoir lieu en raison d'une couverture nuageuse basse.

À 11 heures, alors que tout le pays s'est arrêté pour commémorer et honorer ceux et celles qui ont donné leur vie au service militaire, de nombreux Canadiens et Canadiennes regardaient à partir de chez eux ou en ligne, ou participaient à des cérémonies beaucoup plus modestes dans d'autres coins du pays.

« La pandémie cette année a peut-être changé la façon dont nous commémorons, mais nous n'oublierons jamais nos disparus, et ce, quelles que soient les circonstances, car nos libertés ont été chèrement payées », de rappeler Thomas D. Irvine, président national de la Légion. « De plus, cette année, nous nous souvenons de la tragédie et du triomphe de la Seconde Guerre mondiale, conflit au cours duquel les Canadiens se sont joints à nos alliés pour mettre fin à cette période dévastatrice... Nous nous souviendrons d'eux. »

Mme Deborah Sullivan, la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, a déposé une couronne au nom de toutes les mères militaires qui ont perdu un enfant au service de leur pays. Son propre fils, le Lieutenant de vaisseau Christopher Edward Saunders, est décédé en 2004 à la suite d'un tragique incendie à bord du NCSM Chicoutimi.

Les membres du cortège vice-royal ont rendu un hommage particulier en déposant chacun une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada. On retrouvait parmi eux la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette; le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau; le ministre des Anciens combattants du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay; le chef d'état-major de la défense, le général Jonathan Vance; et le président de la Chambre des communes, l'honorable Anthony Rota. Au nom de la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadrice du Honduras, Son Excellence Sofia Serrato, a également déposé une couronne, tout comme l'ont fait par ailleurs des représentants d'organisations de vétérans.

Bien que les Canadiens ont appliqué les instructions de ne pas assister à la cérémonie nationale en raison de restrictions liées à la pandémie, de petits groupes et des individus sont passés, puis ont déposé des coquelicots sur la tombe du soldat inconnu - ce qui est devenu une tradition à la fois éloquente et émouvante.

Plus de 117 000 coquelicots animés - représentant chacun un des Canadiens tombés au combat - continueront de couler en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement. Une pluie virtuelle de coquelicots glissera également sur l'Édifice du Sénat du Canada et la tour vitrée du Centre national des Arts pour une dernière soirée, soit ce soir de 18 h 30 à minuit (HE).

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

