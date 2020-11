IRVINE, Kalifornien, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software as a Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge Computing, Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), kündigt heute den Start von Lantronix Connectivity Services an. Die neuen Dienste sind ab sofort verfügbar, vereinfachen die Vernetzung von IoT-Flotten und Remote-Umgebungen und bieten eine robuste globale Mobilfunkverbindung.



„Lantronix Connectivity Services erfüllt unser Versprechen für skalierbare und schlüsselfertige IoT-Lösungen und erweitert unser Portfolio an Hardware-, Software- und Serviceangeboten. Wir erhöhen unseren Wert für unsere Kunden kontinuierlich, indem ihnen helfen, schnell auf den Markt zu kommen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Investitionsrendite für ihre IoT- und Remote-Umgebungslösungen zu steigern“, so Paul Pickle, CEO von Lantronix. „Mit unserem neuen Service bietet Lantronix nun ein einheitliches Erlebnis für die Hardware-, Management- und Konnektivitätsanforderungen unserer Kunden.“

Mit einer einzigen SIM-Karte und einem globalen Tarif, der weltweit mehr als 600 Netzwerke in 185 Ländern umfasst, stellt Lantronix Connectivity Services seinen Kunden schnell Mobilfunklösungen bereit, die ihnen helfen, Assets zu verfolgen, Flotten zu verwalten oder große Rechenzentren mit Remote-Standorten zu betreiben.

„Mit Lantronix Connectivity Services können Benutzer ihre globale Mobilfunkverbindung einfach vernetzen, verwalten und steuern. Mithilfe der cloudbasierten Webanwendung von Lantronix Connectivity Services, die über die SaaS-Plattform ConsoleFlow bereitgestellt wird, können sich die Benutzer auf die Produktionsabläufe konzentrieren und verbringen weniger Zeit mit Verwaltung und Aktivierung von Mobilfunknetzen“, so Jonathan Shipman, VP of Strategy bei Lantronix. „Unsere neuen Connectivity Services bieten Benutzern eine benutzerfreundliche Plattform für die Aktivierung und Verwaltung von Konnektivität. Sie können sich darauf verlassen, dass geschäftskritische Mobilfunkdienste schnell bereitgestellt werden können und die nötige Flexibilität bieten, um mit den Kundenanforderungen Schritt zu halten.“

Die Connectivity Services von Lantronix umfassen die Optionen Global Connectivity und Carrier Connectivity. Global Connectivity bietet mit einer einzigen SIM-Karte robuste Konnektivität durch Multi-Netzwerk-Redundanz und „Best Signal“-Technologie für nahtloses Roaming über Regionen und sogar Grenzen hinweg. Carrier Connectivity bietet eine umfassende Mobilfunkabdeckung in Nordamerika und Leistung für IoT- und REM-Konnektivitätslösungen, einschließlich eines Mobilfunkanbieters Ihrer Wahl der größten Netzwerke AT&T, Verizon, T-Mobile und Rogers.

Die Cloud-basierte Connectivity Services-Plattform von Lantronix bietet Benutzern die Möglichkeit, die Konnektivität für alle Geräte zu aktivieren, zu überwachen und zu verwalten. Die benutzerfreundlichen Dashboard- und Analysetools bieten wesentliche Einblicke in den Betrieb der Konnektivitätslösungen. Umfangreiche Diagnosen helfen bei der Behebung von eventuellen Verbindungsproblemen.

Benutzer wählen einfach über den nachfolgenden Link einen Tarif aus den einsatzbereiten Optionen von Lantronix aus und können loslegen.

Weitere Informationen erhalten Sie HIER.

Über Lantronix

Lantronix Inc. Ist ein globaler Anbieter von Software as a Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge Computing, Internet of Things (IoT) und Remote Environment Management (REM). Lantronix unterstützt seine Kunden dabei, zuverlässige und sichere Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen Betriebsabläufe durch die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Kundenprojekten im großen Maßstab und bieten gleichzeitig Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Lantronix bedient jede Schicht des IoT-Stacks, einschließlich Collect, Connect, Compute, Control und Comprehend und ermöglicht es seinen Kunden, erfolgreiche IoT- und REM-Lösungen bereitzustellen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der die Anforderungen seiner Kunden erfüllt, indem eine SaaS-Management-Plattform mit kundenspezifischer Anwendungsentwicklung auf externer und eingebetteter Hardware integriert wird. Dies ermöglicht intelligentes Edge Computing, sichere Kommunikation (kabelgebunden, WLAN und Mobilfunk), Standort- und Positionsverfolgung sowie Umgebungserfassung und -Reporting.

Lantronix kann auf drei Jahrzehnte bewährter Erfahrung in der Entwicklung robuster branchen- und kundenspezifischer Lösungen verweisen und ist ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, größere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten von IoT und REM zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden auf Millionen von Computern in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt, Infrastruktur und Behörden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com. Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix. Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc. Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht gänzlich historischer und faktischer Natur sind, insbesondere Aussagen, die sich auf unsere Lösungen, Technologien und Produkte sowie die Lantronix Connectivity Services beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser zukünftiges Geschäft, unsere Finanzlage oder unsere Performance wesentlich von unseren historischen Ergebnissen oder von denjenigen abweichen, die in einer in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Unternehmen, einschließlich der Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Absatzketten sowie die Weltwirtschaft, Risiken in Bezug auf die Cybersicherheit, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der USA und anderer Staaten, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Probleme und Kosten hinsichtlich des Schutzes von Patenten und anderer Eigentumsrechte, die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen, und die Einschränkungen, die uns durch die Schuldenvereinbarungen auferlegt sind, und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019, der bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) am 11. September 2019 eingereicht wurde, aufgeführt sind, einschließlich der Angaben unter „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie der Angaben in den bei der SEC eingereichten öffentlichen Unterlagen. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Anträgen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

