IRVINE, Californie, États-Unis, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.(NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de logiciels en tant que services (SaaS), de services d'ingénierie et de matériel pour l'informatique périphérique, l'Internet des objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), a annoncé aujourd'hui le lancement des services de connectivité Lantronix. Désormais disponibles, ces nouveaux services simplifient la connexion des flottes IdO et des environnements distants, offrant une connectivité cellulaire mondiale résiliente.



« Conformément à notre promesse de solutions IdO clés en main évolutives, les services de connectivité Lantronix viennent élargir notre portefeuille d'offres en matière de matériel, de logiciels et de services. Nous continuons d'améliorer notre valeur en aidant nos clients à se lancer rapidement sur le marché, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en stimulant le retour sur investissement pour leurs solutions d'IdO et d'environnement distant », a déclaré Paul Pickle, PDG de Lantronix. « Grâce à notre nouveau service, Lantronix fournit maintenant à ses clients une expérience unifiée pour leurs besoins en matériel, en gestion et en connectivité. »

Avec une carte SIM unique et un plan mondial qui s'appuie sur plus de 600 réseaux dans 185 pays, les services de connectivité Lantronix permettent de déployer rapidement les solutions cellulaires des clients, aidant ceux-ci à suivre des actifs, à gérer des flottes ou à exploiter de grands centres de données incluant des sites distants.

« Avec les services de connectivité Lantronix, les utilisateurs peuvent facilement se connecter, gérer et contrôler leur connectivité cellulaire mondiale. En utilisant l'application Web de services de connectivité Lantronix basés sur le cloud, fournie via la plateforme SaaS ConsoleFlow, les utilisateurs se concentrent sur les opérations de production et passent moins de temps à gérer l'activation cellulaire et la montée en intensité », a déclaré Jonathan Shipman, VP Stratégie de Lantronix. « Nos nouveaux services de connectivité offrent aux utilisateurs une plateforme facile à utiliser pour activer et gérer la connectivité. Ils ont ainsi l'assurance que des services cellulaires d'importance critique peuvent être déployés rapidement, en délivrant toute la flexibilité nécessaire pour évoluer avec les besoins des clients. »

Les services de connectivité de Lantronix comprennent des options de connectivité mondiale et opérateur. La connectivité mondiale fournit une connectivité résiliente grâce à la redondance multi-réseaux et à la technologie « meilleur signal » pour une itinérance transparente entre les régions et même les frontières à l'aide d'une carte SIM unique. La connectivité opérateur offre une couverture et des performances cellulaires étendues en Amérique du Nord pour les solutions de connectivité IdO et REM, avec notamment un opérateur de choix de tous les réseaux de premier niveau, AT&T, Verizon, T-Mobile et Rogers.

La plateforme de services de connectivité de Lantronix basée sur le cloud offre aux utilisateurs la possibilité d'activer, de surveiller et de gérer la connectivité pour tous les appareils. Le tableau de bord et les outils d'analyse faciles à utiliser fournissent des informations clés sur les opérations des solutions de connectivité. Des diagnostics complets aident à résoudre les problèmes de connectivité qui peuvent survenir.

Pour commencer, les utilisateurs sélectionnent simplement un plan à partir des options prêtes à l'emploi de Lantronix depuis le lien ci-dessous.

Pour tout complément d'information, veuillez cliquer ICI.

À propos de Lantronix

Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels en tant que services (SaaS), de services d'ingénierie et de matériel pour l'informatique périphérique, l'Internet des objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM). Lantronix permet à ses clients de fournir des solutions fiables et sécurisées, tout en raccourcissant leurs délais de mise sur le marché. Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement les opérations via la création, la mise au point, le déploiement et la gestion des projets des clients à l'échelle, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la sécurité.

La gamme de services et produits de Lantronix concerne chaque couche de la pile IdO, y compris la collecte, la connexion, le calcul, le contrôle et la compréhension, ce qui permet à ses clients de déployer efficacement des solutions IdO et REM. Les produits et services de Lantronix offrent une approche holistique. Ils répondent aux besoins de ses clients en intégrant une plateforme de gestion SaaS avec un développement d'applications personnalisé en plus du matériel externe et intégré, ce qui permet une informatique périphérique intelligente, des communications sécurisées (câblées, Wi-Fi et cellulaires), un suivi de la localisation et de la position, ainsi qu'une détection et un reporting environnementaux.

Possédant plus de trois décennies d'expérience de la création de solutions robustes spécifiques à chaque client et secteur d'activité, Lantronix innove en permettant à ses clients d'élaborer de nouveaux modèles d'activité, de mieux exploiter leurs domaines d'efficacité et de concrétiser les possibilités offertes par l'IdO et la REM.Les solutions de Lantronix sont déployées à l'intérieur de millions de machines équipant des datacenters, bureaux et sites distants pour le compte d'une large gamme de secteurs, notamment l'énergie, l'agriculture, le secteur médical, la sécurité, la fabrication, la distribution, le transport, le commerce de détail, les finances, l'environnement, l'infrastructure et les services publics.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.lantronix.com. Vous en apprendrez davantage sur le blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog, où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Vous pouvez suivre Lantronix sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Lantronix. Visionnez notre vidéothèque sur YouTube à l'adresse www.youtube.com/user/LantronixInc, ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/lantronix

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits ainsi que les services de connectivité Lantronix, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire que nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l'aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, et l'économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2019, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2019, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque », sous l'alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

Contact Lantronix pour les médias :

Gail Kathryn Miller

Responsable du marketing et des

communications d'entreprise

media@lantronix.com

949-453-7158

Contact Lantronix pour les analystes et les investisseurs :

Jeremy Whitaker

Directeur financier

investors@lantronix.com

949-450-7241

Ventes Lantronix :

sales@lantronix.com

Amériques : +1 (800) 422-7055 (États-Unis et Canada) ou +1 949-453-3990

Europe, Moyen-Orient et Afrique : +31 (0)76 52 36 744

Asie/Pacifique : + 852 3428-2338

Chine : + 86 21-6237-8868

Japon : +81 (0) 50-1354-6201

Inde : +91 994-551-2488

