Lantronix, Inc.

November 11, 2020 21:46 ET

November 11, 2020 21:46 ET

IRVINE, Calif., Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), penyedia Software as a Service (SaaS), layanan teknis dan perangkat lunak untuk Komputasi Edge, Internet of Things (IoT), dan Manajemen Lingkungan Jarak Jauh (REM) global, hari ini mengumumkan Lantronix Connectivity Services. Kini tersedia layanan baru yang mempermudah menghubungkan armada IoT dan lingkungan jarak jauh untuk menghadirkan konektivitas seluler global yang tangguh.



“Memenuhi janji kami untuk memberikan solusi IoT yang dapat diskalakan dan siap pakai, Lantronix Connectivity Services akan memperluas portofolio penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan kami. Kami terus meningkatkan nilai kami dalam membantu pelanggan memasarkan dengan cepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong laba investasi untuk solusi IoT dan lingkungan jarak jauh mereka,” ujar Paul Pickle, CEO Lantronix. “Dengan layanan baru kami, Lantronix kini menawarkan pengalaman terpadu untuk berbagai kebutuhan perangkat keras, manajemen, dan konektivitas pelanggan kami.”

Dengan satu kartu SIM dan paket data global yang memanfaatkan lebih dari 600 jaringan di seluruh dunia di 185 negara, Lantronix Connectivity Services menerapkan berbagai solusi seluler pelanggan dengan cepat, membantu pelanggan melacak aset, mengelola armada, atau mengoperasikan pusat data besar yang lokasinya jauh.

“Dengan Lantronix Connectivity Services, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan, mengelola, dan mengontrol konektivitas seluler global mereka. Memanfaatkan aplikasi Connectivity Services Web berbasis cloud dari Lantronix yang dihadirkan melalui platform SaaS ConsoleFlow, pengguna dapat berfokus pada operasional produksi dan menghabiskan lebih sedikit waktu mengelola aktivasi seluler sehingga mempercepat proses,” ujar Jonathan Shipman, VP Strategy untuk Lantronix. “Connectivity Services baru kami memberi pengguna platform yang mudah digunakan untuk memungkinkan dan mengelola konektivitas, memberi keyakinan bahwa layanan seluler penting dapat diterapkan dengan cepat, dan menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.”

Connectivity Services dari Lantronix meliputi opsi Konektivitas Global dan Operator. Konektivitas Global menyediakan konektivitas yang tangguh melalui redundansi multijaringan dan teknologi “sinyal terbaik” untuk jelajah mulus lintas wilayah dan bahkan lintas negara dengan menggunakan satu kartu SIM. Konektivitas Operator menyediakan jangkauan dan performa untuk solusi konektivitas IoT dan REM, termasuk operator pilihan semua jaringan tingkat satu, AT&T, Verizon, T-Mobile, dan Rogers.

Platform Connectivity Services berbasis cloud dari Lantronix memberi pengguna kemampuan untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola konektivitas untuk semua perangkat. Alat dasbor dan analitik yang mudah digunakan menyediakan wawasan penting mengenai operasional solusi konektivitas. Diagnostik yang ekstensif membantu memecahkan masalah konektivitas yang mungkin timbul.

Untuk memulai, pengguna cukup memilih paket data dari opsi siap pakai Lantronix dari tautan di bawah.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi DI SINI.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah penyedia software as a service (SaaS), layanan teknis dan perangkat keras untuk Komputasi Edge, Internet of Things (IoT), dan Manajemen Lingkungan Jarak Jauh (REM) global. Lantronix memberi pelanggannya kesempatan untuk menyediakan solusi yang andal dan aman sekaligus mempercepat waktu memasarkan. Produk dan layanan Lantronix secara signifikan menyederhanakan operasional melalui pembuatan, pengembangan, penerapan, dan manajemen proyek pelanggan secara luas sekaligus memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan.

Portofolio layanan dan produk Lantronix menangani setiap lapisan IoT Stack, yang meliputi Collect, Connect, Compute, Control, dan Comprehend (Kumpulkan, Hubungkan, Komputasi, Kontrol, dan Pahami). Sehingga pelanggan dapat menerapkan solusi IoT dan REM yang sukses. Layanan dan produk Lantronix menghadirkan pendekatan holistik yang menangani kebutuhan pelanggannya dengan mengintegrasikan platform manajemen SaaS dengan pengembangan aplikasi kustom pada lapisan atas perangkat lunak eksternal dan tersemat. Pendekatan tersebut memungkinkan komputasi edge cerdas, komunikasi aman (berkabel, Wi-Fi, dan seluler), pelacakan lokasi dan posisi, serta sensor lingkungan dan pelaporan.

Dengan pengalaman selama tiga dekade yang telah terbukti dalam membuat solusi industri dan berpusat pada pelanggan yang tangguh, Lantronix adalah inovator dalam memberi pelanggannya kesempatan untuk membangun model bisnis baru, memanfaatkan efisiensi yang lebih besar, dan mewujudkan kemungkinan IoT dan REM. Solusi Lantronix diterapkan dalam jutaan mesin di pusat data, kantor, dan lokasi jarak jauh yang melayani berbagai industri, termasuk energi, agrikultur, medis, keamanan, manufaktur, distribusi, transportasi, ritel, keuangan, lingkungan, infrastruktur, dan pemerintah.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.lantronix.com. Pelajari selengkapnya di blog Lantronix, www.lantronix.com/blog, yang menampilkan diskusi dan kabar terbaru seputar industri. Untuk mengikuti Lantronix di Twitter, silakan kunjungi www.twitter.com/Lantronix. Lihat pustaka video kami di YouTube di www.youtube.com/user/LantronixInc atau terhubung dengan kami di LinkedIn di www.linkedin.com/company/lantronix

Pernyataan “Safe Harbor” di bawah Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi Tahun 1995: Setiap pernyataan yang tercantum dalam siaran berita ini yang tidak sepenuhnya bersifat historis dan faktual, termasuk tanpa batasan, pernyataan yang terkait dengan solusi, teknologi, dan produk kami, serta Lantronix Connectivity Services, adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang substansial, yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis di masa depan, kondisi keuangan, atau performa kami berbeda secara material dari hasil historis kami atau yang dinyatakan secara tersurat maupun tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam siaran berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian meliputi, tetapi tidak terbatas pada, beberapa faktor seperti efek kondisi ekonomi regional dan seluruh dunia yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar di bisnis kami, termasuk efek terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; dampak pandemi COVID-19 terhadap karyawan, rantai pasokan dan distribusi kami, serta ekonomi global; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah AS dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrsikan perusahaan yang kami akuisisi; kesulitan dan biaya melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk membayar utang dan batasan dalam perjanjian utang kami; dan faktor tambahan lainnya yang termasuk dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2019, diisi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada 11 September 2019, termasuk bagian berjudul “Faktor Risiko” di Item 1A Bagian I laporan tersebut, serta dalam laporan publik kami kepada SEC lainnya. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam laporan kami di masa mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan yang termasuk dalam siaran ini hanya berlaku pada tanggal siaran ini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi kemudian.

Kontak Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Kontak Analis dan Investor Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Bagian Penjualan Lantronix:

sales@lantronix.com

Amerika +1 (800) 422-7055 (AS dan Kanada) atau +1 949-453-3990

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika +31 (0)76 52 36 744

Asia Pasifik + 852 3428-2338

Tiongkok + 86 21-6237-8868

Jepang +81 (0) 50-1354-6201

India +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar, dan EMG, dan SLC adalah merek dagang Lantronix Inc. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.