미국 캘리포니아주 어바인, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT), 원격 환경 관리(REM)용 서비스형 소프트웨어(SssS), 엔지니어링 서비스 및 하드웨어 공급사인 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)는 Lantronix Connectivity Services 를 출시한다고 밝혔다. 이번에 나온 신규 서비스는 IoT 플릿 연결과 원격 환경을 간소화하고 회복성을 갖춘 글로벌 셀룰러 연결성을 제공한다.



폴 피클(Paul Pickle) Lantronix CEO는 “확장성을 가진 턴키 방식의 IoT 솔루션 공급이라는 우리 회사의 약속을 현실로 구현하는 Lantronix Connectivity Services는 우리가 가진 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 포트폴리오를 확장한다. 앞으로 고객사가 신속하게 제품을 시장에 출시하고 운영 효율성을 향상시키는 한편 IoT와 원격 환경 솔루션에 대한 투자 수익을 구현할 수 있도록 회사 가치를 지속적으로 향상시키며 이들을 지원할 것”이라면서 “새로운 서비스를 통해 Lantronix는 이제 고객들의 하드웨어, 관리 및 연결성 관련 니즈를 충족시키기 위해 통합된 경험을 제공하게 된다”고 밝혔다.

하나의 SIM카드, 그리고 전 세계 185개국 내 600개 이상의 네트워크를 활용하는 글로벌 약정을 통해 Lantronix Connectivity Services는 고객사가 셀룰러 솔루션을 신속하게 도입해 자산을 추적하고 플릿을 관리하거나 대규모 데이터 센터를 원격으로 운영할 수 있도록 지원한다.

조나단 시프먼(Jonathan Shipman) Lantronix 전략팀장은 “Lantronix Connectivity Services를 통해 사용자는 글로벌 셀룰러 연결성을 손쉽게 연결, 관리, 제어할 수 있다. ConsoleFlow SaaS 플랫폼을 통해 제공되는 Lantronix의 클라우드 기반 Connectivity Services Web 애플리케이션을 활용해 사용자는 생산 운영에 집중하며 셀룰러 활성화 및 턴업에 시간을 많이 투입하지 않아도 된다”면서 “새로 출시된 Connectivity Services를 통해 사용자는 연결성을 구현, 관리하며 사용이 간편한 플랫폼을 얻게 된다. 이를 통해 미션 크리티컬 셀룰러 서비스가 신속하게 도입되고 고객 니즈에 맞는 확장 유연성을 확보할 수 있다는 자신감을 가질 수 있다”고 말했다.

Lantronix의 Connectivity Services에는 Global 및 Carrier Connectivity 옵션이 포함되어 있다. Global Connectivity는 멀티 네트워크 이중화, 그리고 하나의 SIM 카드를 활용해 전 지역에 걸쳐 원활한 로밍을 구현하는 '베스트 시그널' 기술을 통해 회복력을 갖춘 연결성을 제공한다. Carrier Connectivity는 IoT 및 REM 연결성 솔루션을 위해 광범위한 북미 지역 셀룰러 커버리지와 성능을 제공한다. AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers 등 1급 통신사들을 선택할 수 있다.

Lantronix의 클라우드 기반 Connectivity Services 플랫폼은 사용자에게 모든 기기 연결성을 활성화, 모니터링, 관리할 수 있는 능력을 제공한다. 사용이 간편한 대시보드와 분석 툴은 연결성 솔루션 운영에 대한 핵심적인 인사이트를 제공한다. 또한 폭넓은 진단 기능을 통해 모든 연결성 관련 문제를 분석, 해결할 수 있다.

사용자는 즉시 사용이 가능한 Lantronix의 옵션들을 하단의 링크를 통해 확인한 뒤 약정을 선택하면 된다.

자세한 정보는 이곳 에서 확인할 수 있다.

Lantronix 개요

Lantronix Inc.는 엣지 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT), 원격 환경 관리(REM)용 서비스형 소프트웨어(SssS), 엔지니어링 서비스 및 하드웨어 분야 글로벌 공급사다. 고객들이 신뢰성과 보안성을 갖춘 솔루션을 공급하는 한편 시장 출시 시기를 앞당길 수 있도록 지원한다. Lantronix의 제품 및 서비스는 고객사 프로젝트를 대규모로 생성, 개발, 도입 및 관리하는 한편 품질, 신뢰성, 보안성을 제공함으로써 운영을 크게 간소화할 수 있다.

Lantronix의 서비스 및 제품 포트폴리오는 취합, 연결, 연산, 제어 및 이해 등 IoT 스택의 각 레이어에 대응해 고객들이 성공적으로 IoT와 REM 솔루션을 도입할 수 있게 한다. Lantronix의 서비스 및 제품은 총체적인 접근 방식을 통해 SaaS 관리 플랫폼과 외장 및 내장형 하드웨어 위에 배치된 커스텀 애플리케이션 개발을 통합, 고객들의 니즈에 대응한다. 이를 통해 인텔리전트 엣지 컴퓨팅과 보안 커뮤니케이션(유선, 와이파이 및 셀룰러), 위치 및 지역 추적, 환경 센싱 및 보고 기능을 구현한다.

지난 30여년 간 강력한 산업용 및 고객 특화 솔루션 개발 경험을 축적한 Lantronix는 고객사가 신사업 모델을 구축하고 향상된 효율성을 활용하는 한편 IoT와 REM의 잠재력을 구현할 수 있도록 지원하는 혁신 기업이다. Lantronix의 솔루션은 에너지, 농업, 의료, 보안, 제조, 유통, 물류, 운송, 리테일, 금융, 환경, 인프라 및 정부 기관 등 다양한 분야의 데이터 센터, 사무실, 원격지에 구축된 수많은 기기에 활용되고 있다.

자세한 정보는 www.lantronix.com 에서 확인할 수 있다. Lantronix 블로그( www.lantronix.com/blog )에서 업계 동향과 최신 소식을 확인할 수 있다. 트위터 ( www.twitter.com/Lantronix ), 유튜브 ( www.youtube.com/user/LantronixInc ), 링크드인 ( www.linkedin.com/company/lantronix )

1995년 제정된 민간증권소송개혁법에 의거한 면책조항: 본 보도자료에 게재된 진술 가운데 당사의 솔루션 및 기술을 포함 역사와 사실에 완전하게 기반하지 않은 경우는 미래예측진술로 간주된다. 이들 미래예측진술은 우리 회사의 현재 예상에 기반하고 있으며 실제 실적, 미래 사업, 재무 상태 혹은 실적에 대해 우리 회사의 과거의 성과 혹은 본 보도자료에 포함된 미래예측진술에 표현, 암시된 내용과 실질적으로 달라지게 할 수 있는 상당한 리스크와 불확실성을 포함한다. 잠재적 리스크와 불확실성에는 당사 비즈니스에 부정적 영향을 줄 수 있는 전 세계 및 각 지역별 경제 상황 혹은 시장 불안정성을 포함한다. 여기에는 고객사의 구매 결정에 미치는 영향, 코로나19 확산이 당사 임직원 및 공급, 유통망, 글로벌 경제에 미치는 영향, 사이버 보안 리스크, 미국 및 해외 정부 법과 규제, 관세의 개정, 인수 전략 도입과 대상 기업 합병을 성공적으로 진행할 수 있는 당사의 능력, 특허 및 기타 지적재산권 보호에 따른 어려움과 비용, 당사의 부채 수준, 부채 상환 능력 및 채무 계약에 따른 제약, 기타 당사가 2019년 9월 11일 증권거래위원회(SEC)에 제출한 10-K 형식 연례 보고서(2019년 6월 30일 마감)의 Part I, Item 1A의 Risk Factors란, SEC에 제출한 공시 자료들을 참고하면 된다. 추가적인 리스크 요인은 향후 공시자료를 통해 드러날 수 있다. 본 보도자료의 미래예측진술은 배포일을 기준으로 하며 당사는 배포 이후의 사건이나 상황을 반영해 이들 미래예측진술을 업데이트 할 의무가 없다.

Lantronix Media Contact:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Lantronix Analyst and Investor Contact:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Lantronix Sales:

sales@lantronix.com

Americas +1 (800) 422-7055 (US and Canada) or +1 949-453-3990

Europe, Middle East and Africa +31 (0)76 52 36 744

Asia Pacific + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japan +81 (0) 50-1354-6201

India +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. 제반권리 당사보유. Lantronix는 등록 상표이며 EMG, SLC는 Lantronix Inc.의 상표다. 기타 상표와 거래명은 개별 소유주가 보유한 것이다.