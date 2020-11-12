加利福尼亚州尔湾, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的边缘计算、物联网（IoT）和远程环境管理（REM）软件即服务（SaaS）、工程服务和硬件提供商Lantronix Inc.（NASDAQ：LTRX）今天宣布推出Lantronix连接服务。这些新服务现已可用，可简化物联网车队和远程环境的连接，提供具有弹性的全球蜂窝连接。



“Lantronix连接服务兑现了我们对可扩展和交钥匙物联网解决方案的承诺，扩展了我们的硬件、软件和服务产品组合。我们将继续提升价值，帮助客户快速进入市场、提高运营效率，并为其物联网和远程环境解决方案带来投资回报，” Lantronix首席执行官Paul Pickle表示。“借助我们的新服务，Lantronix现在可以针对客户的硬件、管理和连接需求提供统一的体验。”

Lantronix连接服务凭借一张SIM卡和一项利用185个国家/地区的600多个网络的全球计划，可快速部署客户蜂窝解决方案，帮助他们跟踪资产、管理车队或远程运营大型数据中心。

“借助Lantronix连接服务，用户可以轻松连接、管理和控制其全球蜂窝连接。利用通过ConsoleFlow SaaS平台交付的Lantronix基于云的连接服务网络应用，用户可以专注于生产运营，并缩短管理蜂窝网络激活和启动的时间，”Lantronix战略副总裁Jonathan Shipman表示。“我们新的连接服务为用户提供了一个易于使用的连接启用和管理平台，使得他们可以放心地快速部署任务关键型蜂窝服务，并具备可根据客户需求进行扩展的灵活性。”

Lantronix连接服务包括“全球连接”和“运营商连接”选项。“全球连接”可通过多网络冗余和“最佳信号”技术提供弹性连接，并通过使用一张SIM卡获得跨区域和跨边境的无缝漫游。“运营商连接”为IoT和REM连接解决方案提供广泛的北美蜂窝覆盖范围和性能，包括所有一级网络、AT&T、Verizon、T-Mobile和Rogers运营商选择。

Lantronix基于云的连接服务平台使用户能够激活、监视和管理所有设备的连接。易于使用的仪表板和分析工具提供有关连接解决方案运行的关键见解。广泛的诊断有助于解决可能出现的任何连接问题。

用户只需从下面的链接中选择一个Lantronix即用型选项计划即可开始。

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关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家面向边缘计算、物联网（IoT）和远程环境管理（REM）的软件即服务（SaaS）、工程服务和硬件全球提供商。Lantronix使其客户能够提供可靠和安全的解决方案，同时可加快上市时间。Lantronix的产品和服务通过大规模创建、开发、部署和管理客户项目而大大简化了运营，同时提供高品质、可靠性和安全性。

Lantronix的服务和产品组合涵盖了IoT堆栈的每一层，包括收集、连接、计算、控制和理解，使客户能够部署成功的IoT和REM解决方案。Lantronix的服务和产品能提供一种整体方法来满足客户的需求，即通过将SaaS管理平台与自定义应用程序开发集成到外部和嵌入式硬件之上，实现智能边缘计算、安全通信（有线、Wi-Fi和蜂窝）、位置、定位跟踪以及环境感知和报告。

Lantronix在创建可靠的行业和客户特定解决方案方面拥有三十年的丰富经验，是能让客户建立新业务模型、利用更高效率并实现IoT和REM可能性的创新企业。Lantronix的解决方案部署在数据中心、办公室和远程站点的数百万台机器中，服务于能源、农业、医疗、安全、制造、分销、运输、零售、金融、环境、基础设施和政府等广泛的行业领域。

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