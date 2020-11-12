加州爾灣, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是軟件即服務 (SaaS)、工程服務和硬件的全球供應商，提供邊緣運算、物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 服務。公司今天宣佈推出 Lantronix 連接服務。新服務現已可用，簡化了物聯網車隊和遠程環境的連接，提供彈性的全球蜂窩連接。



Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 說：「Lantronix 連接服務兌現了我們對可擴充和一站式物聯網解決方案的承諾，並擴展了我們的硬件、軟件和服務產品組合。我們將繼續透過幫助客戶快速進入市場，提高營運效率並為其物聯網和遠程環境解決方案提高投資回報來提高價值。借助我們的新服務，Lantronix 現在可以為客戶的硬件、管理和連接需求提供統一的體驗。」

憑藉一張 SIM 卡和一項利用 185 個國家/地區 600 多個網絡的全球計劃，Lantronix 連接服務可快速部署客戶蜂窩解決方案，從而幫助他們追蹤資產、管理車隊或在偏遠地區營運大型數據中心。

Lantronix 策略總裁 Jonathan Shipman 表示：「透過 Lantronix 連接服務，用戶可以輕鬆連接、管理和控制其全球蜂窩連接。利用 ConsoleFlow SaaS 平台交付的 Lantronix 雲端連接服務網站應用程式，用戶可以集中精力進行生產操作，並減少管理蜂窩電話啟動和開機的時間。我們的新連接服務為用戶提供了一個易於使用的平台，用於啟用和管理連接，使您可以放心快速部署關鍵任務蜂窩服務，並靈活滿足客戶需求。」

Lantronix 的連接服務包括全球和營運商連接選項。「全球連接」透過多網絡冗餘和「最佳訊號」技術提供彈性連接，可使用單一 SIM 卡跨區域甚至邊界暢順漫遊。「營運商連接」為物聯網和遠程環境管理連接解決方案提供廣泛的北美蜂窩覆蓋範圍和性能，包括所有第一層網絡、AT&T、Verizon、T-Mobile 和 Rogers 等營運商以供選擇。

Lantronix 的雲端連接服務平台使用戶能夠啟動、監視和管理所有裝置的連接。易於使用的儀表板和分析工具可提供有關連接解決方案操作的關鍵見解。廣泛的診斷有助解決可能出現的任何連接問題。

要開始使用，用戶只需在下面的連結從 Lantronix 的即用型選項中選擇一個計劃。

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關於 Lantronix

Lantronix, Inc. 是軟件即服務 (SaaS)、工程服務和硬件的全球供應商，提供邊緣運算、物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 服務。Lantronix 協助使其客戶提供可靠和安全的解決方案，同時加速上市時間。Lantronix 的產品和服務在很大程度上透過建立、開發、部署和管理客戶項目來簡化營運，並提供質素、可靠度和安全性。

Lantronix 的服務和產品組合涵蓋每個層面的 IoT 堆棧，包括收集、連接、運算、控制和理解，讓其客戶能夠部署成功的 IoT 和 REM 解決方案。Lantronix 的服務和產品提供全面的方法，透過將 SaaS 管理平台與自訂應用程式開發整合在外部和嵌入式硬件上，從而滿足客戶需求，實現智能邊緣計算、安全通訊（有線、Wi-Fi 和蜂窩）、地點和位置追蹤，以及環境報告。

Lantronix 在建立可靠的行業和針對客戶的解決方案方面擁有三十年的豐富經驗，是協助客戶建立新商業模式、利用高效成效和實現 IoT 和 REM 無限可能性的創新者。Lantronix 的解決方案目前已部署於數據中心、辦公室和遠端地點的數百萬部電腦中，為廣泛的行業服務，包括能源、農業、醫療、安全、製造、分銷、運輸、零售、金融、環境和政府。

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