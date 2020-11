Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 12 novembre 2020 (07.00 heures CET)

KBC Groupe : Bénéfice de 697 millions d'euros au troisième trimestre

Pendant le troisième trimestre consécutif marqué par les défis de la pandémie, nous avons été confrontés à la dure réalité d’un virus encore loin d'être éradiqué. La pandémie continue en effet de faire souffrir les populations du monde entier et de causer des bouleversements économiques sans précédent. Les différentes mesures de relance mises en œuvre par les gouvernements devraient cependant aider à maîtriser l’impact global de la crise à l'avenir. De toute évidence, la crise du coronavirus aura sur la société un impact à long terme considérable. Ses conséquences dépendront également du nombre et de l’intensité des éventuels nouveaux foyers, mais aussi du temps qu’il faudra pour concevoir et distribuer un vaccin ou un traitement.

Dans le même temps, nous avons travaillé d’arrache-pied avec les agences gouvernementales pour soutenir l’ensemble des clients affectés par le coronavirus en instaurant efficacement des mesures de soutien, parmi lesquelles le report des échéances de crédit. Sur l’ensemble de nos six pays domestiques, nous avons octroyé, à fin septembre 2020, un total de 13,7 milliards d'euros de reports de paiement de crédits (selon la définition utilisée par l’ABE), ainsi que 0,6 milliard d’euros de crédits dans le cadre des régimes publics de garantie mis en œuvre face à la crise du coronavirus. En parallèle, nous avons continué d’apporter un niveau de service élevé à tous les clients de nos marchés clés, grâce à l’expertise et à l’implication de nos collaborateurs, mais aussi grâce aux efforts et aux investissements que nous avons réalisés ces dernières années sur le front de la transformation numérique. Étant donné l’accélération de la numérisation dans le sillage de la pandémie, nous récoltons clairement les fruits de nos efforts consentis dans la transformation numérique. Nous continuerons par ailleurs à élaborer des solutions pour faciliter la vie de nos clients de manière proactive, grâce notamment à l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données. Nous approfondirons ce sujet et d'autres lors d'un point distinct sur la stratégie aujourd'hui, et le communiqué de presse correspondant sera publié à 13 heures CET.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 697 millions d’euros, ce qui a débouché sur un rendement sur capitaux propres de 15% au troisième trimestre 2020 (après répartition égale des taxes bancaires sur l’année). Ce résultat dépasse largement le bénéfice net de 210 millions d’euros comptabilisé au trimestre précédent, lequel avait inclus 746 millions d’euros de provisions collectives constituées au titre de la crise du coronavirus. Nos revenus nets d’intérêts ont grimpé en glissement trimestriel, tandis que nos revenus à la juste valeur et liés au trading ont également eu bonne mine, malgré un recul par rapport au niveau exceptionnellement élevé observé le trimestre précédent. Dans le contexte actuel de faiblesse prolongée des taux, ces résultats trimestriels ont clairement bénéficié de la diversification réalisée dans le cadre du modèle de bancassurance intégré de KBC. Cela s’est reflété dans le solide résultat des activités non-vie (belle croissance des primes et excellent ratio combiné de 83% ‘year-to-date’) et dans la hausse des revenus nets de commissions. Les coûts sont restés nettement sous contrôle. La somme du résultat pour ce trimestre et du résultat enregistré au premier semestre porte le bénéfice net sur les neuf premiers mois de 2020 à 902 millions d’euros.

Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 7,95%. Notre liquidité est également restée solide, avec un ratio LCR de 142% et un ratio NSFR de 146% à la fin septembre 2020. En conséquence, nos réserves actuelles de fonds propres et de liquidité nous permettent de faire face en toute confiance aux défis actuels.

Pour conclure, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier l’ensemble des parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Je souhaite remercier sincèrement tous les collaborateurs ayant déployé d’immenses efforts pour servir notre clientèle et soutenir le bon fonctionnement du groupe en ces temps qui ne cessent de nous poser des défis.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

