Kort om kvartalet

Efterfrågan på Fingerprints sensorer var fortsatt god, medan resultatet påverkades negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna.

Design win från en ledande global PC-tillverkare, med planerad produktlansering under det första kvartalet 2021 (händelse efter kvartalsslut).

Lansering av nästa generations T-Shape®-sensormodul för kontaktlösa biometriska kort.

Visa certifierade ett biometriskt betalkort från Thales, i vilket Fingerprints teknologi ingår.



Tredje kvartalet 2020

Intäkterna uppgick till 294,0 Mkr (352,5)

Bruttomarginalen uppgick till 18 % (23)

EBITDA uppgick till 8,7 Mkr (35,6)

Rörelseresultatet uppgick till -4,6 Mkr (-3,4)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 kr (0,02)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 Mkr (59,5)



Januari-september 2020

Intäkterna uppgick till 886,3 Mkr (1 077,2)

Bruttomarginalen uppgick till 21 % (23)

EBITDA uppgick till 27,0 Mkr (115,4)

Rörelseresultatet uppgick till -39,0 Mkr (0,9)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 kr (0,02)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111,2 Mkr (78,0)

Kommentar från vd

Samtidigt som efterfrågan på Fingerprints produkter var fortsatt god, påverkades vårt resultat även i detta kvartal negativt av den rådande bristen på produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Begränsningarna i vår leveranskedja har pressat upp inköpspriserna ytterligare, vilket påverkade bruttomarginalen negativt. Samtidigt bidrog vårt fortsatta fokus på rörelsekapital och god kostnadskontroll till ett starkt kassaflöde i kvartalet. Vi gör bedömningen att situationen med otillräcklig tillgång till produktionskapacitet kommer att bestå i det korta perspektivet, men vi förväntar oss samtidigt att pågående förändringar i vår produktmix över tid kommer att bidra till förbättrad lönsamhet. Som tidigare kommunicerats, planerar vi för en betydande volymtillväxt de kommande åren, framförallt inom prioriterade områden utanför mobilbranschen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är därför mycket viktigt, och vi har intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina.

Vår ultratunna FPC1540-sensor, avsedd för sidomontering, skördar stora framgångar på marknaden med flera produktlanseringar under perioden. Dessa inkluderar även telefoner från nya kunder såsom CAT Phones, Transsion och Vinsmart. Vi har den senaste tiden sett ett tydligt uppsving på marknaden för kapacitiva sensorer för smartphones. Hittills i år har omkring 60 procent av lanserade smartphones från de tio största tillverkarna en kapacitiv fingeravtryckssensor, medan cirka 35 procent har en under-displaysensor. Både kapacitiva sensorer och under-displaysensorer ökar något, medan vi ser en minskning för andelen enheter utan biometrisk sensor.

Även inom PC-segmentet har efterfrågan utvecklats positivt, i linje med våra förväntningar. Vi kunde den 22 oktober meddela att vi erhållit en så kallad design win från en ledande global PC-tillverkare, med planerad produktlansering under det första kvartalet 2021. Utöver detta har vi fått ett flertal design wins från mindre PC-tillverkare, också de med lanseringar planerade under det första kvartalet 2021. Under de kommande åren förväntar vi oss god tillväxt på marknaden för fingeravtryckssensorer för datorer. Vår position inom detta segment är stark. Datorer utrustade med fingeravtryckssensorer från Fingerprints har redan lanserats av Acer, Asus, Google, HP, Huawei, Microsoft och Samsung.

Aktivitetsnivån under kvartalet var hög också inom betalningsområdet. Korttillverkare och deras samarbetspartners i olika delar av värdekedjan har i många år arbetat för att möjliggöra storskaliga lanseringar av biometriska betalkort. Resultaten av dessa ansträngningar börjar nu bli allt mer konkreta. Under kvartalet meddelades att Visa har certifierat ett betalkort från Thales, i vilket Fingerprints teknologi ingår. Det här biometriska kortet är det första i världen som har certifierats av både Visa och Mastercard, vilket gör det möjligt för kortutgivare att genomföra större kommersiella lanseringar. En rimlig kostnadsnivå är en annan viktig förutsättning för att denna nya massmarknad för biometri ska ta fart. Vi tog i detta avseende ett betydelsefullt steg framåt under kvartalet genom lanseringen av den senaste generationens T-Shape®-sensormodul för kontaktlösa biometriska betalkort. Denna nya produkt ger högre prestanda än sin föregångare samtidigt som den är världsledande även när det gäller kostnadseffektivitet, med ett indikerat pris under 3 USD vid volymproduktion. Det är också glädjande att vi under kvartalet kunde tillkännage samarbeten med både Infineon och STMicroelectronics, med målet att utveckla avancerade lösningar för biometriska kort.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

