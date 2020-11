Selskabsmeddelelse nr. 14/2020

Grindsted, den 12. november 2020



Kvartalsrapport for Den Jyske Sparekasse for 1. - 3. kvartal 2020

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for 1. - 3. kvartal 2020 for Den Jyske Sparekasse A/S, der hermed offentliggøres.

Den Jyske Sparekasse godt ud af årets første ni måneder

Den Jyske Sparekasse fik et resultat for 1.-3. kvartal 2020 på 46,2 mio. kr. før skat. Resultatet er væsentligt bedre end resultatet for samme periode sidste år, når man fratrækker indtægterne fra sidste års salg af aktierne i Sparinvest, som ekstraordinært indbragte 91,2 mio. kr.

Den grundlæggende bankforretning i form af basisindtjeningen, der er resultatet før skat, nedskrivninger og kursreguleringer, er under pres. For at modgå dette gennemførte sparekassen i slutningen af oktober 2020 en organisationstilpasning, hvor et antal stillinger blev nedlagt i både filialerne og på hovedkontoret. Tilpasningen er muliggjort af en løbende systemudvikling og effektiviseringsproces, som styrker sparekassens konkurrenceevne og ventes at forbedre lønsomheden med en årlig omkostningsbesparelse i niveauet 15 – 20 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet:

Resultatet for 1. – 3. kvartal 2020 er et overskud før skat på 46,2 mio. kr. mod 124,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Sparekassens resultat før skat for 3. kvartal er på 44,5 mio. kr. mod 102,9 mio. kr. i 3. kvartal 2019, som var positivt påvirket med 91,2 mio. kr. fra salget af aktier i Sparinvest.

Basisindtjeningen udgør 117,5 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2020 og er påvirket af et faldende udlån og de dermed faldende renteindtægter.

Sparekassen har gennemført en tilpasning af organisationen for at styrke sparekassens lønsomhed og konkurrenceevne jf. selskabsmeddelelse nr. 13 af 28. oktober 2020.

Sparekassen udgiftsførte i 1. kvartal 2020 mernedskrivninger på 60 mio. kr. i form af et ledelsesmæssigt skøn. Sparekassen estimerer på baggrund af de seneste forventninger fra Nationalbankens økonomer, at et skøn på 47 mio. kr. er dækkende for de fremtidige konsekvenser af coronakrisen. Udover de coronarelaterede nedskrivninger er der i perioden udgiftsført nedskrivninger på 41,7 mio. kr., hvilket er på et lavt niveau i forhold til de seneste år, heraf kan 13 mio. kr. direkte relateres til coronakrisen.

Netto renteindtægter er faldet med 9,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til et fald på 3,4 pct., heri indgår negative renter af indlån med en positiv effekt på 16,5 mio. kr.

Gebyrer og provisionsindtægter udgjorde i perioden 190,9 mio. kr. og viser et fald på 3,3 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Kursreguleringerne udgør 17,4 mio. kr.

Den nævnte organisationstilpasning medfører engangsomkostninger i niveauet 15 mio. kr., som udgiftsføres i 4. kvartal 2020. Derudover udvikler omkostningerne sig som forventet.

Kapitalprocenten udgør 21,1 og overdækningen efter kapitalbuffere udgør 7,9 pct. point.

Sparekassens forventninger til resultatet før skat for 2020 er uændret på 20 – 70 mio. kr. Estimatet er forbundet med usikkerhed på grund af den fortsatte økonomiske påvirkning fra coronakrisen.

