Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

12.11.2020 klo 9.30





Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen siirtyy eläkkeelle vuonna 2021



Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Aki Ojanen on ilmoittanut yhtiön hallitukselle käyttävänsä mahdollisuutta jäädä eläkkeelle vuonna 2021 täyttäessään kuusikymmentä vuotta. Aspon hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin, ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti Ojasen seuraaja aloittaa konsernin toimitusjohtajana vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Olen ollut etuoikeutettu saadessani johtaa monialayhtiö Aspoa jo kahdentoista vuoden ajan. Tänä aikana yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt voimakkaasti. Yrityskauppoja ja investointeja on tehty erityisesti länsimarkkinoilla, ja itämarkkinoilla olemme keskittyneet onnistuneesti orgaaniseen kasvuun. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä ja tulospotentiaali vahva. Koen, että tämä on luonteva hetki jättää toimitusjohtajan tehtävät ja Aspo-konserni voi suunnata terveeltä pohjalta kohti koronapandemian jälkeistä aikaa uuden toimitusjohtajan luotsaamana vuonna 2021”, sanoi toimitusjohtaja Aki Ojanen.

”Aki Ojanen on tehnyt pitkän ja kunnioitettavan uran Aspo-konsernissa. Hän aloitti Aspon tytäryhtiön hallituksessa, josta siirtyi varatoimitusjohtajaksi ja edelleen toimitusjohtajaksi tehtävänään kansainvälistää sekä kasvattaa Aspon liiketoimintaa. Hän on syystä yksi pitkäaikaisimmista pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista Suomessa, ja yhtiön tulos sekä vahva kassavirta mahdollistavat jatkossakin Aspon kehittämisen kansainvälisenä monialayhtiönä. Aki jatkaa konsernin toimitusjohtajana ja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana normaaliin tapaan, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa vuoden 2021 aikana”, sanoi Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg.



Aspo Oyj



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja

puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com



Gustav Nyberg, Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

gustav.nyberg@aspo.com



Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.