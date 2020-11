Des entreprises novatrices des quatre coins de la planète ont été regroupées sous une même marque pour optimiser la production alimentaire, contribuer à la hausse du rendement agricole et répondre à la demande alimentaire toujours croissante sur la planète



TELUS Agriculture fait l’acquisition d’AFS Technologies, un chef de file mondial spécialisé dans les solutions de vente et de distribution destinées au marché des biens de consommation, ainsi que d’Agrian, une plateforme unifiée de gestion de la précision, de l’agronomie, de la durabilité, de l’analyse et de la conformité

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé le lancement de TELUS Agriculture, une nouvelle unité d’affaires qui offre des solutions novatrices pour l’industrie de l’agriculture grâce aux technologies connectées. TELUS Agriculture optimisera la chaîne de valeur alimentaire en tirant parti des données afin d’améliorer l’efficacité, la productivité et les rendements et d’apporter des changements positifs dans le domaine agroalimentaire pour les entreprises et les consommateurs. En reliant chaque élément de la chaîne de valeur agricole, les agriculteurs, les éleveurs, les agroentreprises, le secteur agroalimentaire et les entreprises de biens de consommation et de vente au détail auront la possibilité d’utiliser les systèmes de données évolués et l’intelligence artificielle pour simplifier leurs activités, améliorer la traçabilité des aliments et offrir aux consommateurs des aliments plus frais et plus sains. TELUS Agriculture appuie actuellement l’exploitation agricole de plus de 100 millions d’acres de terres et sera soutenue par plus de 1 200 experts au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Arménie, en Allemagne, en Chine et en Australie.

« Le lancement de TELUS Agriculture témoigne de l’engagement indéfectible de TELUS envers notre vocation sociale qui consiste à tirer parti de notre technologie de pointe pour produire des résultats humains et sociaux exceptionnels qui contribueront à protéger et à améliorer le système alimentaire », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En misant sur l’innovation technologique, l’intelligence artificielle et la compassion, nous aiderons les agriculteurs et les éleveurs à produire des aliments qui nourriront la population mondiale qui ne cesse de croître, et ce, de façon plus efficace, sécuritaire et écoresponsable. Nos efforts pour optimiser la production alimentaire contribueront à favoriser la hausse du rendement agricole et, par le fait même, à répondre à la demande de nourriture toujours croissante sur la planète. En numérisant toute la chaîne de valeur, de la ferme à la fourchette, et en reliant les technologies entre elles pour la première fois, nous faciliterons les échanges sécurisés de renseignements pour permettre aux agriculteurs, aux éleveurs, aux agroentreprises, au secteur agroalimentaire et aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées. Nous cherchons à offrir des solutions novatrices qui feront évoluer le secteur de l’agriculture dans le monde entier et permettront au Canada de s’imposer sur la scène mondiale comme fournisseur d’aliments salubres issus de l’agriculture durable. TELUS Agriculture est le plus récent ajout à notre portefeuille unique d’actifs de croissance, incluant TELUS International et TELUS Santé, et misera sur l’expertise de notre équipe en technologie et transformation numérique. TELUS Agriculture contribuera de façon significative à ce portfolio de forte croissance, tout en favorisant un solide rendement financier et d’exploitation ainsi qu’une création de valeur importante pour nos investisseurs. De plus, notre stratégie dans le secteur de l’agriculture représente un autre important investissement au sein des communautés que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons; un vibrant exemple de notre leadership mondial en socio-capitalisme. »

TELUS a fait plusieurs importantes acquisitions au cours de la dernière année, rassemblant ainsi un ensemble d’actifs inégalé au sein de l’industrie de l’agriculture. Sous la bannière TELUS Agriculture, notre équipe peut désormais tirer profit de son expertise, de son expérience et de ses relations pour établir des ponts entre tous ceux qui participent à la chaîne de valeur agricole, des fournisseurs de semences aux agriculteurs, en passant par les épiciers et les restaurateurs.

« TELUS Agriculture s’attaque aux défis complexes de la gestion des données dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en reliant les systèmes de nouvelles manières. Nous connectons la chaîne de valeur et créons des solutions qui rendent le passage au numérique pratique et utile et aidons ainsi nos clients à accroître la productivité dans l’ensemble de l’industrie tout en leur permettant de livrer aux consommateurs des produits plus sains et de meilleure qualité », explique François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Agriculture.

« Le secteur de l’agriculture attend depuis fort longtemps des solutions non seulement pour optimiser la chaîne d’approvisionnement alimentaire, mais aussi pour procurer des avantages à chaque contributeur en cours de route. Nous sommes convaincus que TELUS Agriculture peut offrir ces solutions. Même si nous sommes remplis d’humilité à la perspective d’avoir une telle incidence, nous sommes plus motivés que jamais à concrétiser cette promesse pour l’ensemble de l’industrie », a exprimé Thad Armbruster, président et chef de la direction de TKXS.

En outre, TELUS Agriculture est fière d’annoncer aujourd’hui l’acquisition récente de deux entreprises majeures, soit AFS Technologies, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions de vente et de distribution, et Agrian, une plateforme unifiée de gestion agricole par logiciel-service. Située à Tampa en Floride, AFS Technologies est un chef de file mondial spécialisé dans la prestation de valeur à l’industrie des biens de consommation. Elle fournit des solutions technologiques intégrées de planification des activités, de gestion de la promotion commerciale et de gestion de la chaîne d’approvisionnement expressément conçues pour favoriser l’efficacité, améliorer la souplesse et optimiser la rentabilité. Située à Fresno en Californie, l’entreprise offre à la fois le catalogue le plus complet de l’industrie et une plateforme globale qui facilite et rationalise de façon remarquable la gestion de l’agriculture de précision, de l’agronomie, de la durabilité, des analyses et de la conformité. Grâce à l’acquisition d’AFS et d’Agrian, TELUS Agriculture s’impose désormais en tant que chef de file mondial comptant des clients dans plus de 50 pays.

« 2020 aura été une année d’incertitude, et cela est particulièrement vrai pour les secteurs des biens de consommation et de l’agroalimentaire. La pandémie mondiale a non seulement eu un impact drastique sur la chaîne d’approvisionnement, mais a également mis l’emphase sur l’importance vitale de s’attaquer aux défis existants », souligne Richard Nicholas, président et chef de la direction d’AFS. « Avec TELUS Agriculture, nous aidons les entreprises à améliorer leur continuité d’approvisionnement, à protéger leur marque, et à accroître leur efficacité et rentabilité, tout en offrant aux consommateurs des produits de meilleure qualité, plus sains et plus durables. »

En réunissant des entreprises novatrices à chaque étape de la chaîne de valeur, TELUS Agriculture a considérablement élargi sa portée au sein du secteur, lui permettant ainsi d’occuper une position unique pour transformer la collaboration dans l’industrie de l’agriculture à l’échelle mondiale. Ceci inclut un milliards d’acres de données en temps réel, une quantité jamais égalée, qui sont liées aux marchés de culture les plus diversifiés au monde, et qui pourront générer de l’information pertinente en faisant levier sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine. En date du lancement, ces entreprises sont les suivantes :

Acquisitions

AFS Technologies – Floride, États-Unis : Composée d'AFS, d' Exceedra et d' Ignition ; chef de file mondial en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en solutions de vente et de distribution

Floride, États-Unis : Composée d’AFS, d’ et d’ ; chef de file mondial en gestion de la chaîne d’approvisionnement et en solutions de vente et de distribution AGIntegrated – Pennsylvanie, États-Unis : Intégration harmonieuse des API

Agrian – Californie, États-Unis : Plateforme unifiée de gestion de la précision, de l'agronomie, de la durabilité, de l'analyse et de la conformité

Decisive Farming – Alberta, Canada : Gestion agricole et agronomique de précision

Farm at Hand – Colombie-Britannique, Canada : Logiciels de gestion agricole simplifiée

Muddy Boots – Ross-on-Wye, Royaume-Uni : Traçabilité de la ferme à la fourchette, et gestion de la chaîne d'approvisionnement

TKXS – Caroline du Nord, États-Unis : Gestion de programme et de données sur mesure

Feedlot Health Management Solutions * – Alberta, Canada : Information stratégique et connaissances basées sur les données

Partenariats

Hummingbird – Londres, Royaume-Uni : Imagerie analytique avancée



* TELUS a conclu une entente visant l’acquisition de Feedlot Health Management Solutions. L’acquisition est assujettie à certaines conditions suspensives.

