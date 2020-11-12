丹佛, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 零排放、高度可持续多式联运枢纽“绿色门户”被评为2020年Fentress Global Challenge（FGC）的优胜者，这项挑战赛是Fentress Architects在2011年发起的年度全球学生设计比赛，代表了该公司致力于推动公共架构创新设计的承诺，吸引了世界各地的学生。



展望未来的机场

今年的比赛有超过15个国家/地区的100多名学生提交了作品，比赛向参与者提出的挑战是展望2100年机场的流动性。参赛者提出了一系列不同的设计概念，以改进机场乘客航站楼的建筑，解决未来交通技术、城市化、全球化、技术、灵活性、安全性、项目可行性和乘客体验等关键因素。

2020获奖方案反映了推进机场航站楼设计所需的根本性创新、品质和好奇心。第一名奖金的价值15000美元，第二名3000美元，第三名2000美元，两项公众选择奖将获得1000美元。

“对设计和创意思维的激情是任何成功的设计参赛作品的基石，”Fentress Architects主管设计负责人、英国皇家建筑师协会会员和美国建筑师协会院士Curtis Fentress表示。“每年，我们收到的作品都比上一年更具创新性、朝气和活力，显示出对未来航站楼设计激动人心的展望。今年的获奖者和我们收到的每件作品都给我们留下了深刻的印象。”

绿色门户

由南加州建筑学院（SCI-Arc）的Nikhil Bang和Kaushal Tatiya设计的获奖概念将英迪拉·甘地国际机场变身为一个具有前瞻性思维、可持续发展的多式联运枢纽，既减轻了航空旅行对环境的影响，又增强了跨印度新德里地区的流动性——这个城市是世界上人口最稠密、污染最严重的城市之一。这个被称为“绿色门户”的设计提出了一个“机场不仅仅是建筑”的未来；从规划到形式和重要性，它们都与实地的文化背景无缝连接。

零排放概念体现了可持续设计战略，采用分散式系统，包括一个中央航站楼和分散在整个城市的六座塔楼。塔楼具有双重用途，既可用作空气净化中心，也可用作飞行汽车的车站。这一解决方案通过取代作为主要污染来源之一的国内航班，大大提高了整个城市的流动性。

这件学生提交的作品将机场的设计描述为“宏观和微观层面的零排放，通过取代作为主要污染来源之一的国内航班，使空中旅行成为个人事务，从而提高整个城市的流动性。”

第二名获奖者

2100年的旅行和交通是什么样子？ 按照第二名获奖者斯洛文尼亚卢布尔雅那大学学生Dušan Sekulic的说法，全自动驾驶的胶囊舱、驾驶座椅、人工智能导航以及垂直起降（ VTOL）飞机将是设计下一代机场体验的关键要素。这一概念建议将世界上最繁忙的机场哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场（ATL）作为一个驶入型机场，旅行者个人的胶囊舱和驾驶座椅将他们直接带到飞机上。新的ATL机场将彰显亚特兰大“森林中的城市”的美誉，突出绿色设计方法，将机场与城市的天际线融为一体，创造出一个“森林中的机场”。

第三名获奖者

今年的第三名获奖者对一个日益重要的现实做出了回应：机场设计如何为位于高密度海滨城市的机场做好准备，以适应气候变化的影响。由北京交通大学的陈远翔、张超凡、金庄庄设计的“万物接驳，海上都市”为可持续性设计提供了极富远见的方法。机场位于香港，回应当地亚热带气候条件和高密度问题。机场的三维可移动平台在香港海洋上浮动，减少了对自然地形的影响，同时增加了可用的陆地。结构垂直发展的形式大大缩短了乘客从办理手续到登机的时间，从而提升了乘客的整体体验。可持续设计策略包括采光、潮汐发电、环形跑道和氢动力飞机。

公众选择奖

由马来亚大学的Yi Yang Chai和Sharon Cho设计的“椎骨”得到6200多张公众投票，获得了“公众选择奖”第一名。该生物友好设计使建筑环境与自然融为一体，创建了一个“花园城市”——该未来的机场原型体现出其文化的底蕴。这一概念位于新加坡，为设计的每个要素注入了一种生物友好的可持续方法，将机场重新构想为可持续发展的典范，同时扩展了新加坡的民族特色。

“这是一个漂亮的概念，与现有结构密切相关并关注了环境”，2020年FGC评委KRAMER aerotek inc.首席执行官Lois Kramer说，“该设计在如何解决空气污染和不断发展的交通方式方面极具弹性。”

山上机场（O'Pon the Hill Airport）得到了5900多份公众投票，获得了“公众选择奖”第二名。这一概念由日惹科技大学的Ridwan Arifin、Imaduddin Dhia Ul-Fath和Ervin Dwiratno设计，将文化、历史和技术相融合，展望了奥黑尔国际机场的未来。这个未来派的航站楼配备了智能气垫，可容纳垂直起降。配备纳米技术的智能气垫可检查飞机的性能。此外，人员转运胶囊舱在整个航站楼转运乘客，提升了流通量和整体乘客体验。

2020年Fentress全球挑战赛评委

今年的优胜者是由七位备受尊崇的评委精心评选出来的，他们都是航空、建筑和工程领域的专家。

评委会成员包括：

英国皇家建筑师协会会员和美国建筑师协会院士Curtis W. Fentress – Fentress Architects主管设计负责人

Agatha Kessler – Fentress Architects主席

Lois Kramer – KRAMER aerotek inc.首席执行官

George Miller – Richard Meier & Partners Architects LLP首席运营官

Patricia A. Ryan博士 – Decision Services International总裁

Somer Shindler – J. Shindler Solutions所有者

英国皇家建筑师协会会员Bradley D. Schulz



展望未来

航空和机场航站楼设计的未来是一个不断变化的景象。随着新的一年的临近，Fentress很高兴为2021 Fentress全球挑战赛做准备。自2011年设立以来，来自75个国家/地区的数千件参赛作品都在争夺顶级荣誉。注册将很快开放。如果想随时了解明年比赛的最新信息，请访问： https://fentressglobalchallenge.com/ 。

如需下载新闻资料袋，请访问： https://fentressarchitects.sharefile.com/d-s2dca221fe9343aa8 。

如需下载2020年获奖者的图片，请访问： https://fentressarchitects.sharefile.com/d-sa28489802d04edbb 。

Fentress全球挑战赛

Fentress全球挑战赛（FGC）是一年一度的国际学生设计比赛。自2011年设立以来，来自75个国家/地区的数千件参赛作品都在争夺这一顶级荣誉。今年的比赛简报副本可以在此获取： https://www.fentressglobalchallenge.com/competition-brief 。如需了解有关Fentress全球挑战赛的更多信息，请访问 https://fentressglobalchallenge.com 。

关于Fentress Architects

Fentress Architects是一家全球建筑设计事务所，致力于创造改善人类环境的可持续性标志性建筑。Fentress是一个充满活力的机构，始终积极拓展设计和创新，超越客户预期。 事务所由Curtis Fentress于1980年创立，设计的建筑项目组合总价值超过430亿美元，每年受益人数超过6.5亿，并因其卓越的设计和创新而获得过550多个奖项。如需了解有关Fentress Architects的更多信息，请访问 https://fentressarchitects.com/ 。请通过以下渠道联系Fentress： Facebook 、 Instagram 、 Twitter 或 LinkedIn 。

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