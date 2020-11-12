丹佛, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 零排放、高度可持續的多式聯運樞紐「綠色門戶」已獲 2020 年「Fentress 全球挑戰賽」(FGC) 評為獲獎者，這個始於 2011 年的年度全球學生設計比賽由 Fentress Architects 舉辦，代表公司對推進公共建築創新設計的承諾及藉此吸引世界各地的學生。



展望未來的機場

來自超過 15 個國家/地區的學生提交了 100 多份作品，今年比賽對參賽者提出的挑戰為展望 2100 年機場的流動性。參加者提出了各種各樣的設計概念，以改善機場客運大樓的建設，解決諸如未來交通技術、城市化、全球化、技術、靈活性、安全性、項目可行性和乘客體驗等關鍵因素。

2020 年的獲獎提案反映了推進機場客運大樓設計所需的根本性創新、品質和好奇心。冠軍獎金為 15,000 美元、亞軍獎金為 3,000 美元、季軍獎金為 2,000 美元，兩個「人民選擇獎」(People's Choice Award) 將分別獲得 1,000 美元。

Fentress Architects 設計負責人 Curtis Fentress, FAIA, RIBA 說：「對設計的濃厚熱情和創新思維是在比賽提交成功設計的基石。與去年相比，我們每年收到的作品都更具創新性、活力和動感，表明了客運大樓設計的未來前景令人振奮。今年的獲獎者和收到的每份作品都給我們留下了深刻的印象。」

綠色門戶 (The Green Gateway)

由南加州建築學院 (SCI-Arc) 的 Nikhil Bang 和 Kaushal Tatiya 設計的獲獎概念將英迪拉甘地國際機場轉變為具有前瞻性、可持續發展的多式聯運樞紐，既減輕了航空旅行對環境的影響，並提高了世界上人口最多和污染最嚴重的城市之一的印度新德里的流動性。這個被稱為「綠色門戶」(The Green Gateway) 的設計提出了一個未來，即機場不僅是建築物。從規劃、形式到重要性，它們都與地點的文化背景無縫連接。

採用可持續的設計策略，零排放概念是由一個中央客運大樓和六座遍佈整個城市的塔樓組成的分散式系統。這些塔樓具有雙重用途，既可以作為空氣淨化中心，也可以作為駕空汽車站。此解決方案透過取代主要污染源之一的國內航班大幅改善整個城市的流動性。

學生提交的作品將機場的設計描述為「在宏觀和微觀層面上實現零排放，透過取代主要污染源之一的國內航班，並使航空旅行成為個人事務來提高城市的流動性。」

亞軍

2100 年的旅行和運輸是什麼樣的？ 根據亞軍得主 Dušan Sekulic（斯洛文尼亞盧布爾雅那大學的學生）的說法，完全自動駕駛艙、駕駛椅、人工智能導航以及垂直升降 (VTOL) 飛機將是設計新一代機場體驗的關鍵要素。此概念重新構想世界上最繁忙的哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場 (ATL) 為一個開車進入的機場，將旅客的獨立駕駛艙和駕駛椅直接駛入飛機。新的 ATL 機場發揮亞特蘭大的「森林城市」的美譽，採用綠色設計方法，將機場與城市天際線合併，以建立一個「森林機場」。

季軍

今年的季軍獲獎者回應了一個日益重要的現實：機場設計如何為位於海濱人口稠密城市的機場做好適應氣候變化影響的準備。由北京交通大學的 Yuanxiang Chan、Chaofan Zhang 和 Zhuangzhuang King 設計的浮動航空城，為可持續發展設計提供極富遠見的方法。該機場位於香港，可應對該地點的亞熱帶氣候環境和人口稠密問題。該機場的三維可移動平台漂浮在香港的海洋上，可減少對自然地形的影響，同時增加可用土地。該結構的垂直形式大大縮短乘客從辦理登機手續至登機的時間，從而改善整體乘客體驗。可持續的設計策略包括採光、潮汐發電、環形跑道和氫動力飛機。

人民選擇獎 (People’s Choice Awards)

由馬來亞大學的 Yi Yang Chai 和 Sharon Cho 設計的 The Vertebrae（椎骨）以 6,200 多張公眾投票獲得人民選擇獎第一名。親生物的設計使建築環境與自然融為一體，創建了一個「花園城市」，即未來的機場原型，構成了其文化的語境表述。該概念位於新加坡，為設計的每個元素注入了一種親生物、可持續的方法，以重新構想機場，將其作為可持續發展的典範，同時擴大該國的民族特色。

2020 年 Fentress 全球挑戰評審兼 KRAMER aerotek Inc. 行政總裁 Lois Kramer 表示：「這是一個美觀的概念，與現有結構密切相關，並關注環境。該設計在應對空氣污染和不斷發展的交通方式方面具有彈性。」

奧龐山機場 (O'Pon the Hill Airport) 獲得超過 5,900 張公眾投票，奪得「人民選擇獎」第二名。由日惹工業大學的 Ridwan Arifin、Imaduddin Dhia Ul-Fath 和 Ervin Dwiratno 設計，此概念融合了文化、歷史和技術，以展望奧黑爾國際機場的未來。這個未來派的客運大樓配備智能氣墊，可容納垂直升降。配備納米技術的智能氣墊可檢查飛機的性能。另外，人移動艙 (People Mover Pod) 在整個客運大樓中運載乘客，從而增強了交通和整體旅客體驗。

2020 年 Fentress 全球挑戰評審

今年的優勝者是由七位航空、建築和工程界專家組成的評審團精心挑選。

評審團成員包括：

Curtis W. Fentress, FAIA, RIBA - Fentress Architects 設計負責人

Agatha Kessler – Fentress Architects 主席

Lois Kramer - KRAMER aerotek inc. 行政總裁

George Miller – Richard Meier & Partners Architects LLP 營運總裁

Patricia A. Ryan 博士 – Decision Services International 總裁

Somer Shindler – J. Shindler Solutions 擁有者

Bradley D. Schulz, FAIA



展望未來

航空和機場客運大樓設計的未來是一個不斷變化的願景。《Fentress 全球挑戰賽》為學生提供一個測試他們的創新能力並激發創造力的重要平台。隨著新一年的臨近，Fentress 很高興為 2021 Fentress 全球挑戰賽做準備。即將開始接受報名。如欲了解明年比賽的最新消息，請瀏覽： https://fentressglobalchallenge.com/ 。

如欲下載新聞稿，請瀏覽： https://fentressarchitects.sharefile.com/d-s2dca221fe9343aa8 。

如欲下載 2020 年得獎者的圖片，請瀏覽： https://fentressarchitects.sharefile.com/d-sa28489802d04edbb 。

Fentress 全球挑戰賽

Fentress 全球挑戰賽 (FGC) 是一項年度國際學生設計比賽。自 2011 年成立以來，來自 75 個國家/地區的數千名參賽者爭相獲取此最高榮譽。本年度比賽簡報副本載於： https://www.fentressglobalchallenge.com/competition-brief 。如欲了解有關 Fentress 全球挑戰的更多資訊，請瀏覽： https://fentressglobalchallenge.com 。

關於 Fentress Architects

Fentress 是一家全球設計公司，熱衷於創造可持續和標誌性的建築，以改善人類環境。作為一個充滿活力的組織，Fentress 致力設計、創新和超越客戶的期望。自 1980 年由 Curtis Fentress 創立以來，該公司已完成工作的資產總額超過 430 億美元，每年為超過 6.5 億人提供服務，並因其卓越的設計和創新而獲得 550 多項榮譽。如欲了解有關 Fentress Architects 的更多資訊，請瀏覽： https://fentressarchitects.com/ 。在 Facebook 、 Instagram 、 Twitter 或 LinkedIn 上關注 Fentress。

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