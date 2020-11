Bestyrelsen for Scandinavian Investment Group A/S har vedtaget følgende plan for offentliggørelsen af regnskabs- og periodemeddelelser i 2021 samt datoen for den ordinære generalforsamling.

Onsdag den 17. marts 2021 Årsrapport 2020 Onsdag den 14. april 2021 Ordinær generalforsamling, kl. 15.00 Tirsdag den 18. maj 2021 Periodemeddelelse for 1. kvartal Tirsdag den 17. august 2021 Delårsrapport 1. halvår Torsdag den 18. november 2021 Periodemeddelelse for 3. kvartal

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

