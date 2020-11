TORONTO, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un récent sondage mené auprès des consommateurs par Equifax Canada, comparativement aux années précédentes, les gens vérifient leur dossier et leur cote de crédit plus fréquemment, et ils prennent davantage au sérieux le vol d’identité.



La pandémie de COVID-19 a amené de nombreuses personnes à examiner de plus près leur situation financière, ce qui a fait en sorte d’améliorer leur compréhension de leur relation avec le crédit. Au cours des 12 derniers mois, 71 % des répondants au sondage ont vérifié leur dossier de crédit, dont 57 % au cours du dernier mois. Les jeunes adultes (moins de 55 ans) et les Québécois se sont montrés nettement plus susceptibles de vérifier régulièrement leur dossier de crédit. Il s’agit d’un changement important chez les consommateurs, puisque dans le cadre d’un sondage semblable mené par Equifax en 2016, 67 % des personnes interrogées avaient dit vérifier rarement leur dossier de crédit, voire jamais.

« Il va sans dire que la pandémie a touché tout le monde, à tel point qu’un plus grand nombre de personnes ressentent le besoin d’évaluer leur situation financière, a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente adjointe, Analyse avancée chez Equifax Canada. Commencer par une vérification du dossier et de la cote de crédit est un bon point de départ. Il est très encourageant de constater qu’un pourcentage plus élevé de personnes s’intéressent à leur dossier et à leur cote de crédit comparativement aux dernières années. »

Les données d’Equifax Canada indiquent que plus de trois millions de consommateurs ont eu recours aux reports de paiements depuis le début de la pandémie. Jusqu’à maintenant, 14 % des prêts hypothécaires ouverts (c.-à-d. environ 900 000) ont fait l’objet d’au moins un report de paiement mensuel, et du côté des cartes de crédit ouvertes, ce taux s’élève à 2 % (c.-à-d. environ 1,2 million). Environ la moitié des prêts hypothécaires en question ont continué de faire l’objet de reports de paiements au cours des quatre derniers mois, alors que pour les cartes de crédit, les reports se sont poursuivis pendant seulement un ou deux mois.

AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES VÉRIFICATIONS DE COTES DE CRÉDIT

En plus de surveiller leur dossier de crédit, les répondants au sondage ont indiqué chercher à connaître plus souvent leur cote de crédit. Plus de la moitié (54 %) ont dit obtenir leur cote au moins une fois dans l’année, comparativement à 48 % il y a un an. Les jeunes adultes (18 à 34 ans) sont beaucoup plus enclins à vérifier leur cote de crédit chaque mois que ceux âgés de plus de 35 ans (37 % en 2020 par rapport à 27 % en 2019).

« La COVID-19 a incité de nombreux ménages canadiens à mieux comprendre leurs finances, a affirmé Keith Emery, cochef de la direction de Credit Canada. Pour améliorer votre bien-être financier, il est important d’être aux faits des informations que contient votre dossier de crédit et de la façon dont sont calculés les cotes. Nous conseillons toujours aux gens d’éviter de se tourner vers des solutions ayant pour but de corriger leur cote de crédit. La meilleure façon d’obtenir une bonne cote est de payer ses factures à temps. C’est aussi simple que ça. »

ÉTAPES À SUIVRE POUR PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ

Les données d’Equifax recueillies et analysées auprès de son consortium de prêteurs et de ses partenaires de l’industrie indiquent également que les fraudeurs et les voleurs d’identité sont plus actifs et cherchent à tirer profit de la crise de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, le taux de fraudes liées aux demandes de crédit a augmenté de 43 %, et le taux de fraudes liées aux comptes de dépôt a grimpé de 53 %, pour atteindre un sommet en avril et en mai respectivement.

Heureusement, les résultats du sondage révèlent que les Canadiens continuent de prendre au sérieux la menace de fraude et de vol d’identité. Lorsque l’on compare les résultats du sondage à ceux d’il y a quatre ans, les chiffres indiquent une tendance positive. Un plus grand nombre de personnes prennent des mesures de précaution pour se protéger contre la fraude et le vol d’identité.

2020 Mesures prises par les consommateurs 2016 83 % Vérification des relevés de carte de crédit à la réception afin de déceler toute activité frauduleuse 79 % 65 % Vérification du dossier de crédit 28 % 59 % Non-utilisation de points d’accès WiFi publics 47 % 54 % Modification des mots de passe 43 %

« Les voleurs d’identité et les fraudeurs s’empressent toujours de profiter des crises, a ajouté Mme Oakes. La COVID-19 a obligé de nombreuses personnes à travailler à domicile, à faire leur épicerie en ligne et, dans de nombreux cas, à rester en contact avec leur réseau social grâce à Internet. Pour pouvoir passer plus de temps en ligne en toute sécurité, il faut prendre les mesures nécessaires pour se protéger. La vérification régulière de votre dossier de crédit demeure l’une des meilleures façons de se protéger contre la fraude et le vol d’identité et de les reconnaître. »

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude et sur le fonctionnement du crédit, les consommateurs sont invités à visiter le centre d’éducation d’Equifax Canada . Ce site permet de se familiariser avec les différents facteurs pouvant influer sur les pointages de crédit et fournit des ressources pour aider les consommateurs à améliorer leur bien-être financier.

* Un sondage en ligne a été réalisé du 11 au 13 septembre 2020 auprès de 1 539 Canadiens au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d’erreur pour ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

