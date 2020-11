Selskabsmeddelelse nr. 2020/15

Fynske Bank bag solidt kvartalsregnskab

Regnskabet for 1.-3. kvartal 2020 viser et fornuftigt resultat før skat på 30,3 mio. kroner.

Fynske Bank kommer ud af årets tre første kvartaler med et fornuftigt resultat trods den globale uro som følge af COVID-19.

Regnskabet for 1.-3. kvartal 2020 viser således et overskud på 30,3 mio. kr. før skat. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en tilbagegang fra 75,9 mio. kr. før skat. Men adm. direktør Petter Blondeau peger på, at resultatet er ganske fornuftigt set i lyset af den nuværende markedssituation og med bankens forsigtighedsprincip ift. COVID-19-relaterede nedskrivninger.

”På positivsiden kan vi notere os en tilfredsstillende tilgang af nye kunder, og generelt har Fynske Bank en rigtig stærk kapital- og likviditetsposition i et marked, som helt naturlig er påvirket af pandemien og dens konsekvenser. Så vi står faktisk med et fornuftigt resultat, når man også kigger på, at vi har reserveret 40 mio. kr. til COVID-19-relaterede nedskrivninger,” siger Petter Blondeau.

Som udfordring har Fynske Bank oplevet en tilbagegang i sit udlån på 6 procent, hvilket dog primært kan henføres til statens hjælpepakker.

”Den finansielle uro påvirker i særdeleshed vores nedskrivninger. Vi oplever også et fald i vores udlån til vores erhvervskunder, fordi de har haft et mindre behov for finansiering på grund af statens hjælpepakker. Men det er i det store hele forventeligt, og med vores bevidste forsigtige tilgang til at drive bank, så er vi generelt en sund bank og rigtig godt rustet i situationen,” siger han.

Fynske Banks samlede forretningsomfang er pr. 30. september 2020 på 15,2 mia. kr. og er vækstet med 2,1% i forhold til samme dato sidste år.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftede filer