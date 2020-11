AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti nõukogu otsustas pikendada ettevõtte juhatuse liikmete Jaan Mäe ja Veljo Viitmanni volitusi alates 1. jaanuarist 2021 järgmiseks kolmeks aastaks.

Ettevõtte senise juhatuse liikme Alar Laguse teenistusleping lõpeb 31. detsembril 2020, misjärel jätkab ta Merkoga projektipõhist koostööd äriarenduse vallas. AS Merko Ehitus Eesti nõukogu tänab Alar Lagust pikaajalise panuse eest ettevõtte finantsvaldkonna arendamisel.

AS Merko Ehitus Eesti juhatus jätkab kolmeliikmelises koosseisus: Ivo Volkov (esimees), Jaan Mäe ja Veljo Viitmann.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee