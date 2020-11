November 12, 2020 07:29 ET

MÜNCHEN, Deutschland, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CARUSO freut sich mitzuteilen, dass fahrzeuggenerierte Daten von Ford Smart Mobility ab sofort über den CARUSO Datenmarktplatz bezogen werden können. Interessierte Unternehmen können fortan drei Datenpakete beziehen, um damit ihre Mobilitätslösungen zu realisieren. Dies geschieht natürlich gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. „Nachdem wir unsere kommerzielle und technische Integration abgeschlossen haben, freuen wir uns, allen CARUSO Partnern Zugriff auf die Ford Daten anbieten zu können.“, erklärt Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH. „Wir sind stolz darauf, einen weiteren OEM mit Ford zu haben, dessen Daten in hoher Qualität verfügbar sind. Nun sind Daten der meisten großen Autohersteller auf unserer Plattform verfügbar. Das heißt mehr als 60% der OEM vernetzten Fahrzeuge in Deutschland haben wir abgedeckt.“, so Dohmen.



Caruso stellt Ford Daten für folgende Anwendungsfälle bereit:

Insurance : Das Datenpaket beinhaltet den aktuellen Kilometerstand und Position der vernetzten Pkw. Die Informationen können unter anderem für Versicherungsdienstleistungen genutzt werden.

Das Datenpaket beinhaltet den aktuellen Kilometerstand und Position der vernetzten Pkw. Die Informationen können unter anderem für Versicherungsdienstleistungen genutzt werden. Enhanced Insurance : Auf Basis 19 verschiedene Daten Punkten gibt das Datenpaket Auskunft über den Fahrzeugstatus und die Möglichkeit den Fahrerstil zu bewerten.

Auf Basis 19 verschiedene Daten Punkten gibt das Datenpaket Auskunft über den Fahrzeugstatus und die Möglichkeit den Fahrerstil zu bewerten. Vehicle Health: Das Datenpaket enthält Informationen über den gesamten Fahrzeugstatus.



Die Endnutzer Zustimmung ist hierbei ein zwingend erforderlicher Schritt, um Daten für das jeweilige Datenpaket und Fahrzeug abzufragen. Als Ergebnis haben Ford und CARUSO einen gesicherten Datenaustausch und eine Endnutzerzustimmungslösung implementiert. Persönliche Daten die, die Plattform passieren sind sicher, geschützt und 100% GDPR konform.

Interessierte Kunden können fahrzeuggenerierte Daten unabhängig vom Hersteller über eine harmonisierte Schnittstelle abrufen. Außerdem werden Schritt für Schritt weitere OEMs angebunden. Somit wird der Integrationsaufwand auf Seiten der Datenkonsumenten immens minimiert, da nur eine Schnittstelle zu CARUSO implementiert werden muss.

Über Caruso GmbH

„From Connected Cars to Connected Business.“ – das Firmenmotto sagt es bereits. CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Von verschiedensten Autoherstellern können Drittanbieter standardisierte Daten konsumieren. Fahrzeugnutzern ermöglicht die Plattform volle Kontrolle über ihre Daten mittels der integrierten Datenfreigabelösung. CARUSO liefert Daten von vernetzten Fahrzeugen, damit Drittanbieter innovative und lebensverbessernde Softwarelösungen bauen können. Das in Deutschland ansässige Unternehmen ist die bessere Plattform für Automobildaten und befähigt ihre Kunden, Innovationen auf Basis von Fahrzeugdaten zu erschaffen.

