MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la «Société» ou «Kintavar») (TSX-V: KTR) (FRANCFORT: 58V), est heureuse de donner une mise à jour sur le programme d'exploration présentement en cours sur son projet cuivre-argent Wabash. Le projet est situé à 65 km au nord du projet Mitchi et à 15 km à l'est de la ville de Parent au Québec. Kintavar possède 100% des 126 claims (7 266 hectares) avec une redevance de 0,25% applicable sur seulement 6 de ces claims.



« Nous sommes très encouragés par le programme d'exploration de l'automne. Les observations visuelles à Wabash, la réalisation de nouvelles tranchées minéralisées et les premières anomalies du levé de sols nous indiquent tout le potentiel d'une découverte importante. Les travaux et observations de l'équipe géologique, dirigée par Alain Cayer, ont révélé à répétition que la minéralisation débute en surface et peut être suivie sur plus de 2,5 km de long dans un corridor de plus de 80 m de large au nord et de plus de 200 m de large au sud. Le corridor reste ouvert dans les 4 directions. Les unités minéralisées ont un pendage variant de 35° à 45° vers le N - NW. Les premiers échantillons en rainure permettront de mieux estimer la teneur et la continuité des unités minéralisées. Les connaissances acquises dans le cadre du projet Mitchi permettent d'accélérer le développement du projet Wabash. Nous attendons avec impatience les résultats dans un avenir proche afin de pouvoir planifier les prochaines étapes du programme d'exploration. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

Levé pédogéochimique

L'équipe d'exploration a planifié un levé de sols (horizon-B) à l'échelle de la propriété pour un total de 2 700 échantillons et a déjà réalisé plus de la moitié du programme. L'approche globale permettra d'identifier les extensions de la minéralisation déjà mise à jour dans le secteur principal de Cloutier-Lapointe et d’identifier de nouvelles cibles à l'échelle de la propriété. Les résultats préliminaires du levé de sols du secteur Richer, dans la partie sud de la propriété, démontrent déjà de fortes anomalies et feront l'objet d'un suivi au cours du programme d'été 2021. L'équipe complètera le maximum du levé tant que les conditions météorologiques le permettent et poursuivra le levé au printemps.

Tranchées

Le programme de tranchées dans le secteur Cloutier-Lapointe a commencé à la fin du mois d'octobre. Les tranchées en cours sont réalisées dans le corridor sur les minéralisations qui ont été identifiées durant le programme d'été. L'équipe a également commencé le suivi des premières anomalies de sols qui ont été identifiées dans le secteur, ce qui a permis la mise à jour de nouvelles tranchées minéralisées. La minéralisation observée dans les tranchées confirme la découverte d'un important système de cuivre sédimentaire. Des travaux sont actuellement en cours pour mieux comprendre la géologie structurale et les contrôles de la minéralisation, et ils se poursuivront tout au long de 2021. La société vise à compléter plusieurs rainures sur les tranchées afin de mieux comprendre les teneurs et la continuité des unités minéralisées. Les tranchées ont été réalisées le long du corridor minéralisé de 2,5 km nord-sud, et visuellement ont démontré que la minéralisation présente dans la partie nord du corridor est d’un minimum de 80 m de largeur et demeure ouverte à l'est et à l'ouest.

Une infographie accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15308fd0-a278-44ca-aa7c-4c6031789d3a/fr

Levé géophysique de polarisation provoquée (PP)

Un levé PP débutera en novembre et couvrira la majeure partie du corridor minéralisé de 2,5 km de long. La minéralisation observée sur les affleurements et dans les tranchées démontre une dominance en chalcopyrite avec des quantités moindres de bornite et de chalcocite, et devrait avoir une réponse favorable au levé géophysique. L'objectif du levé est d’identifier le prolongement des unités minéralisées, latéralement et surtout en profondeur. Bien que la minéralisation débute en surface, le levé PP sera un outil indispensable pour l’identification de cibles et la planification des programmes de tranchées et de forage pour 2021.

Connexion Mitchi-Wabash

Les projets Wabash et Mitchi présentent des minéralisations de cuivre stratiforme dans des bassins sédimentaires qui ont des similitudes, mais aussi des différences importantes telles que la distribution des sulfures de cuivre, les lithologies hôtes et la structure du bassin sédimentaire. Les observations faites sur le terrain dans le cadre du projet Wabash fournissent de nouvelles informations géologiques qui seront appliquées au projet Mitchi pendant le programme d'exploration 2021. Les caractéristiques de plusieurs cibles ayant été considérées comme peu prioritaires sur le projet Mitchi, donnent des résultats très positifs sur le projet Wabash. En conséquence, des secteurs qui n'avaient pas été investigués et étudiés auparavant sur Mitchi seront réexaminés sur la base de l'expérience acquise sur Wabash.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

À propos d’Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi



Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d’une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ‘’cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires’’ dans le secteur et des caractéristiques s’apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également une exposition dans la ceinture aurifère des roches vertes du Québec en faisant progresser le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD.

Pour plus d’informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.