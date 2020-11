O relatório ISG Provider Lens™ identifica uma capacidade de Internet reforçada e adoção corporativa de mobilidade gerenciada, colaboração e outros recursos, facilitando a transição para o trabalho remoto



SÃO PAULO, Brasil, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diante da necessidade de milhões de empregados trabalharem em casa durante a pandemia COVID-19, as empresas brasileiras aceleraram sua adoção de tecnologias digitais no ambiente de trabalho, enquanto as operadoras do país aumentaram rapidamente a capacidade da rede, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future – Services & Solutions 2020 para o Brasil revela que, como em outros países, a COVID-19 aumentou a importância das tecnologias digitais no local de trabalho, pois as empresas facilitaram as transições para o trabalho em casa e remoto. Isso aumentou imediatamente a demanda por serviços de local de trabalho gerenciado em grande escala para substituir o suporte técnico presencial. Os clientes brasileiros se beneficiaram de provedores de serviços globais que enfrentaram primeiro os desafios da pandemia na Ásia e na Europa, de acordo com a ISG.

Além disso, um esforço conjunto das operadoras brasileiras evitou grandes interrupções nos serviços de Internet em 2020, apesar do tráfego significativamente maior nas redes fixas e móveis. As mudanças desencadeadas pela crise incluíram a migração do tráfego de celular para fixo e uma mudança de contas pré-pagas para pós-pagas para a maioria dos 225 milhões de dispositivos móveis do país.

“As pessoas no Brasil puderam trabalhar em casa de forma rápida e eficaz, graças às respostas rápidas das operadoras, consultores de ambiente de trabalho digital e outros fornecedores”, disse Pedro Luís Bicudo Maschio, o autor do relatório e ISG distinguished analyst. “O trabalho remoto na verdade tornou os funcionários mais produtivos em alguns casos, embora esse efeito possa não sobreviver quando os trabalhadores tiverem mais opções para o seu tempo. Mas é provável que muitos continuem a trabalhar em casa, mesmo depois que uma vacina estiver disponível”.

As soluções de colaboração corporativa e de equipe também assumiram uma importância maior com a mudança para o trabalho em casa. Novas soluções foram disponibilizadas no Brasil e preenchem lacunas nas plataformas Microsoft e Google que dominam o mercado, diz o relatório. Existem soluções disponíveis que se integram bem com os players dominantes e com código aberto, bem como opções para nichos da indústria que requerem medidas específicas de segurança e privacidade.

Os serviços de mobilidade gerenciada têm ajudado as empresas a garantir que os funcionários remotos tenham os dispositivos, aplicativos e dados de que precisam. No entanto, a segurança cibernética é uma preocupação crescente, à medida que os cibercriminosos exploram as vulnerabilidades de dispositivos móveis recém-conectados à empresa para obter acesso às redes corporativas. Os principais fornecedores de mobilidade e gerenciamento de endpoint estão melhorando suas plataformas e serviços para lidar com este problema, diz a ISG.

A pandemia aumentou drasticamente o uso de conferências e eventos online e, embora as empresas percebessem o valor do streaming de vídeo como ferramenta de vendas e marketing, também descobriram a necessidade de plataformas robustas para atender às suas necessidades, afirma o relatório. Enquanto isso, a necessidade repentina de colaboração e comunicação virtual revelou que as plataformas genéricas não atendem a todos, intensificando o interesse em soluções específicas para aplicações verticais, como aulas, consultas médicas e apresentações financeiras.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future – Services & Solutions 2020 avalia a capacitação de 50 empresas fornecedoras em sete quadrantes: Digital Workplace Consulting Services, Managed Workplace Services – Large Accounts, Managed Workplace Services – Midmarket, Managed Mobility Services, Enterprise Collaboration Solutions, Unified Endpoint Management, e Meeting and Conferencing Solutions.

O relatório identifica a IBM como líder em cinco quadrantes e a Stefanini é líder em quatro. As empresas Microsoft e Unisys são líderes em três quadrantes, enquanto Google e Sonda são líderes em dois. Líderes em um quadrante são Atos, Capgemini, Cisco, Citrix, DXC Technology, HCL, ilegra, LogMeIn, SantoDigital, TIVIT, VMware, Wipro e Zoom.

A Wipro foi identificada como uma Rising Star em dois quadrantes – uma empresa que tem um “portfolio promissor” e um “alto potencial no futuro” conforme define a ISG. Blackberry e RocketChat são Rising Stars em um quadrante cada.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future – Services & Solutions 2020 para o Brasil está disponível para os assinantes ou para compra imediata nessa webpage.

Sobre a ISG Provider Lens™ Research

A série ISG Provider Lens™ Quadrant research é a única avaliação de fornecedores desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa e América Latina, bem como nos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, países nórdicos, Brasil e Austrália/Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre as pesquisas ISG Provider Lens™, visite esta webpage.

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

A partir deste ano, cada estudo ISG Provider Lens™ incluirá um Resumo Global para ajudar os assinantes corporativos a entender melhor os recursos de provedores em todos os mercados geográficos cobertos por esses estudos. Todos os relatórios da ISG Provider Lens™ agora também incluirão um recurso de contexto empresarial para ajudar os executivos a identificar rapidamente os principais insights relacionados às suas funções e responsabilidades.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e desenho de operações; mudar a gestão; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o digital, operando em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria e classe mundial de pesquisa e recursos analíticos com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.