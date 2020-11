MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) est heureuse d'annoncer que le 27 octobre 2020, elle a reçu un bon de commande général de Martinrea International Inc. (« Martinrea ») (TSX: MRE), afin de fournir du graphène pour les conduites de carburant et de frein de véhicules de passagers produits par des fabricants d'équipement d'origine (« OEM ») nord-américains. Ces produits améliorés avec du graphène ont été testés et approuvés par les OEM et démontrent des améliorations significatives quant à leur durée de vie par rapport aux solutions existantes sur le marché. Ces pièces seront fournies aux OEM par Martinrea dans le cadre de programmes pluriannuels d'approvisionnement de conduites de carburant et de frein.



Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté:

« Après un long processus de développement, je suis très heureux que notre graphène soit introduit dans des programmes de véhicules de passagers au début de l’année 2021. C'est une réalisation importante pour les affaires de NanoXplore, car pénétrer de tels marchés et fournir des OEM de classe mondiale exigent un niveau de qualité élevé. Le marché du transport recherche activement des solutions durables, innovantes et rentables et je suis heureux que notre graphène réponde à ces besoins. »

À propos de NanoXplore I nc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'expressions telles que "anticiper", "croire", "continuer", "pourrait", "estimer", "prévoir", "croître", "s'attendre à", "planifier", "avoir l'intention de", "prévoir", "futur", "orientation", "peut", "prévoir", "projet", "devrait", "stratégie", "cible", "sera" ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

