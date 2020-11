BROSSARD, Québec, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), est heureux d’annoncer la réouverture de la clinique de dépistage d’Hafar al-Batin, une région qui comprend plus de 150 000 diabétiques sur une population totale de plus de 600 000 personnes.



Al Kanhoor Medical, Diagnos et ses employés tiennent également à offrir leurs plus sincères félicitations au secrétaire général de l’Association pour les soins de santé, le Dr. Salman Abdullah Al-Mutairi, pour son affectation comme Secrétaire général du Conseil des associations privées du Royaume. Nous tenons également à souligner les grands efforts déployés par le Dr. Salman et l’Association Enaya, dirigée par le Dr. Abdul Rahman Al-Suwailem, dans le projet d’examen rétinien pour les diabétiques dans de nombreuses régions du Royaume.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), au Mexique (COFEPRIS), en Arabie Saoudite (SFDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites www.diagnos.ca et www.sedar.com.

À propos de Kanhoor Medical Co

Al Kanhoor se concentre sur la vente d'applications assistées par télémédecine et IA en Arabie saoudite. Al Kanhoor fournit une technologie pour l'observation à distance des patients et la commercialisation des produits de diagnostic en Arabie Saoudite et au-delà. Al Kanhoor est une société sœur du fournisseur de solutions technologiques et télécoms HAJZTELECOM «HTC» et sous-traitant de Saudi Telecom - sous-traitant STC - depuis 1997.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tel: 450-678-8882 poste 224