Chiffre d’affaires au 30/09/2020



Valenciennes, le 12 novembre 2020 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre sur les 9 premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 53.4 M€. Le 3ème trimestre présente un net rebond par rapport au second trimestre fortement impacté par la pandémie de Covid 19.

En milliers d’euros



2020 2019 Var. Chiffre d’affaires consolidé T1 18 114 20 103 - 9.9 % Chiffre d’affaires consolidé T2 16 475 23 008 - 28.4 % Chiffre d’affaires consolidé T3 18 793 22 659 - 17.1 % Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 30/09/20 53 382 65 769 - 18.8 % Dont Secteur Services et Environnement 16 357 21 013 - 22.2 % Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 37 025 44 756 - 17.3 %

Après un second trimestre fortement perturbé par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Groupe HIOLLE, bénéficiant d’un carnet de commandes de près de 100 M€, a repris une activité soutenue.

Le 3ème trimestre présente ainsi un net rebond avec une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 14 % par rapport au second trimestre 2020.

Cette tendance se confirme sur la fin d’année avec un dernier trimestre qui devrait atteindre le même niveau d’activité que le 4ème trimestre 2019.

Le secteur « Services et Environnement » qui représente 30.6 % du chiffre d’affaires consolidé affiche une baisse de 22.2 %.

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (69.4 % du chiffre d’affaires consolidé) est en baisse de 17.3 %. Ce secteur a cependant atteint ces dernières semaines des seuils identiques au niveau d’activités d’avant-crise. Pour le secteur Aéronautique, l’impact de la crise sanitaire est limité grâce aux activités aéronautiques militaires. Le secteur Ferroviaire présente, quant à lui, un potentiel de développement important sur les 3 prochaines années tant en travaux neufs qu’en maintenance et en rénovation pour les marchés nationaux et internationaux.

Le Groupe HIOLLE Industries, malgré les incertitudes économiques persistantes liées à la pandémie mondiale, résiste favorablement sur 2020 avec un résultat positif et un chiffre d’affaires en croissance sur 2021.

* * *

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus 44 années d’expérience, près de 900 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’étranger.

Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

Contact

actionnaires@hiolle-industries.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires 2020 : le 25 février 2021





Pièce jointe