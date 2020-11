LACROIX Group annonce un

retour à la croissance au quatrième trimestre

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, annonce son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de son exercice 2019-2020 (du 1er juillet au 30 septembre 2020). A titre de rappel, suite au changement de date de clôture, l’exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, et inclura donc un cinquième trimestre.

Retour à la croissance au quatrième trimestre

Sur le seul quatrième trimestre, LACROIX Group est en croissance de 1,8% par rapport au quatrième trimestre 2018/2019 (+1.0% à périmètre constant) avec un chiffre d’affaires de 119,4 M€.

CA en millions d’euros 2019/2020 2018/2019 Variation Cumul

2019/2020 Cumul

2018/2019 Variation 1er trimestre 125,4 116,5 +7,6% 125,4 116,5 +7,6% 2ème trimestre 113,4 122,6 -7,5% 238,8 239,0 -0,1% 3ème trimestre 80,1 125,4 -36,1% 318,9 364,4 -12,5% 4ème trimestre 119,4 117,3 +1,8% 438,3 481,7 -9,0% Total LACROIX Group 438,3 481,7 -9,0% 438,3 481,7 -9,0%

En cumul depuis le début de l’exercice (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020), le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’inscrit ainsi à 438,3 M€, contre 481,7 M€ au 30 septembre 2019, représentant une baisse de 9,0% (-10,7% à périmètre constant).

« La performance de LACROIX Group au quatrième trimestre est très satisfaisante, et confirme nos bonnes orientations stratégiques. Malgré une crise sanitaire sans précédent, nous avons démontré notre capacité à renouer rapidement avec la croissance grâce à un positionnement global unique, sur des équipements technologiques clés, au service d’enjeux sociétaux, aujourd’hui plus que jamais capitaux. La nouvelle dégradation du contexte sanitaire nous impose, bien entendu, la prudence pour les prochains mois. Nous restons toutefois pleinement confiants sur notre capacité à franchir ce nouveau cap et à retrouver une trajectoire de performance durable, une fois le retour à une situation normalisée » commente Vincent Bedouin, Président directeur général de LACROIX Group.

Progression de toutes les activités par rapport au trimestre précédent

Sur la période, à la faveur de la levée progressive des restrictions sanitaires opérée pendant l’été, l’ensemble des activités du Groupe enregistrent un net redressement par rapport aux trimestres précédents, confirmant l’amélioration graduelle constatée depuis le mois de mai.

CA en millions d’euros T4

2019/2020 T4

2018/2019 Variation Cumul

12 mois

2019/2020 Cumul

12 mois

2018/2019 Variation LACROIX Electronics 75,1 75,7 -0,8% 276,0 317,7 -13,1% LACROIX City 26,7 26,6 +0,4% 96,1 104,6 -8,1% LACROIX Environment 17,6 15,0 +17,4% 66,1 59,2 +11,6% Total LACROIX Group 119,4 117,3 + 1,8% 438,3 481,7 -9,0%

Au quatrième trimestre, LACROIX Electronics, première activité du Groupe, affiche ainsi un chiffre d’affaires de 75,1 M€, en repli limité de 0,8% soit -2,1% à périmètre constant. Cette évolution constitue une excellente performance, comparée au troisième trimestre en repli de 43%, au plus fort de la crise sanitaire. Si l’activité auprès de la clientèle aéronautique reste faible, le quatrième trimestre bénéficie d’une vive reprise dans les secteurs Automotive et Home and Building. LACROIX Electronics bénéficie également d’une part, d’un effet de base favorable en lien avec l’incendie du site en Tunisie qui avait impacté le quatrième trimestre 2018/2019 (-1,3 M€ au T4 2019) et d’autre part, de l’intégration de la dernière acquisition du Groupe, la Jeune Entreprise Innovante eSoftThings, spécialiste de l’IoT industriel et de l’intelligence artificielle, intégrée depuis le mois de juillet, et qui contribue à hauteur de 1,0 M€, au chiffre d’affaires du trimestre. En cumul sur les 12 derniers mois, l’activité enregistre un chiffre d’affaires de 276,0 M€, en repli de 13,1% (-13,4% à périmètre constant).

LACROIX City revient également sur un niveau d’activité comparable au 4ème trimestre 2018/2019 avec un chiffre d’affaires de 26,7 M€, en très légère croissance de 0,4%, en données publiées comme à périmètre constant, à comparer au repli de 26,6% enregistré au 3ème trimestre. Cette reprise encourageante est notamment portée par les marchés Eclairage Public et Gestion de Trafic. Depuis le début de l’exercice, LACROIX City s’inscrit en baisse de 8,1% à 96,1 M€ (-8,8% à périmètre constant).

LACROIX Environment quant à elle, confirme son rôle d’accélérateur de croissance au sein du Groupe, avec une croissance de 17,4% sur la période, en l’absence de variation de périmètre, à 17,6 M€, contre 15,0 M€ à la même période sur l’exercice précédent. L’activité est portée par un effet rattrapage sur le segment Eau ainsi que la poursuite de l’excellente dynamique commerciale de SAE IT Systems, société allemande acquise en janvier 2019 dans le domaine des Smart Grids. Cette dernière affiche ainsi une croissance de 9,5% sur la période et confirme la pertinence du renforcement du Groupe sur ce marché porteur avec l’élargissement de son offre « smart environnement ». En cumul, LACROIX Environment affiche un chiffre d’affaires de 66,1 M€, en croissance de 11,6% (+0,9% à périmètre constant).

Perspectives : confiance réaffirmée malgré les incertitudes persistantes sur l’évolution de la situation sanitaire

Malgré l’impact fort de la crise sanitaire, la baisse de chiffre d’affaires en cumul reste limitée grâce notamment à la très bonne tenue de l’activité LACROIX Environment, la dynamique préservée sur les projets « smart », et les contributions significatives des sociétés intégrées en 2019 et 2020. Apprécié sur les 12 derniers mois (octobre 2019 à septembre 2020), ce repli est par ailleurs inférieur à la baisse initialement attendue sur la période (-10%).

En termes de résultats, l’objectif de marge opérationnelle courante supérieur à 2% fixé pour la période sera tenu.

Compte tenu des incertitudes persistantes liées aux évolutions récentes du contexte sanitaire et aux dernières annonces gouvernementales, le Groupe aborde les prochains mois avec prudence sans toutefois envisager à ce jour un impact aussi fort que celui constaté au cours des mois de mars et avril.

Au-delà des prochains mois, LACROIX Group conserve toujours un positionnement idéal pour profiter des opportunités de ses marchés structurellement porteurs. Ses trois activités, au cœur de nouveaux besoins technologiques de l’industrie électronique et des projets d’infrastructures « smart » dans la voirie, l’énergie et l’environnement, ainsi que les prises de commandes récentes, seront de puissants soutiens pour la reprise.

Dans ce contexte, le Groupe reste entièrement focalisé sur son ambition de devenir le leader global de l’IoT industriel et des équipements électroniques pour les applications critiques et confirme à ce titre qu’il dévoilera son plan stratégique 2021-2025 en avril prochain.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel 2019/2020 (15 mois) : 11 février 2021 après Bourse

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable.

ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

Contacts

LACROIX Group

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 40 92 58 56 ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19 ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

Pièce jointe