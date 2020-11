Selskabsmeddelelse nr. 46

Fredericia, den 12. november 2020

Waturu Holding A/S – Periodemeddelelse

Waturu opdatering

Børsnoteringsproces Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S

Forlængelse af LOI med stor armaturproducent

Antal investorer i Waturu Holding A/S og Investor relations

Waturu opdatering



Waturu flyttede i Q3 ind i nye produktionslokaler i Fredericia. Der er fokus på at nå de udmeldte mål,

hvilket blandt andet indebærer at der arbejdes på at produktionen via den automatiserede robot linje, som

er opstillet på fabrikken, bliver driftsklar.



Waturu har igangsat en proces, som skal sikre at flere eksterne specialister får afprøvet Waturu´s nye

produkt for derved at kunne validere selskabets teknologi udadtil.



I Waturu arbejdes der desuden med at klargøre en ny kommunikationsstrategi, som fra Q1 2021 skal sikre

en bedre, bredere og mere åben kommunikation.Der er derfor udviklet en virksomheds- /produktvideo,

som sammen med en opdateret hjemmeside vil blive præsenteret snarest muligt.



Ledelsen i Waturu har ligeledes løbende fokus på at sikre fremdrift i selskabets datterselskaber samt på

koncernens likviditet.

Børsnoteringsproces Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S



Selskabet har udsat børsnoteringsprocessen for de to datterselskaber.



Ledelsen i Aquaturu A/S har i Q3 fortsat arbejdet med at klargøre selskabet til en børsnotering, som

selskabet forventer gennemført i 2021.



Aquaturu A/S har med succes sikret sig dokumentation for selskabets teknologi, som kan nedbringe

bakterier og parasitter (fiske-lus) i landbaserede opdrætsanlæg til ferskvandsfisk.



Selskabets teknologi kører i drift på et dansk dambrug og forventer at have et produktionsklart produkt

færdigt i Q4/Q1 2021.



Aquaturu A/S har blandt andet indgået aftaler med flere store dambrug i Danmark samt et stort amerikansk

landbaseret anlæg til opdræt af ferskvandslaks.

Aquaturu A/S arbejder på at indgå en pre-ipo kapitalisering, som skal styrke selskabets kapitalgrundlag frem

mod den planlagte børsnotering.For mere information kontakt os via e-mail på info@waturu.com.



Waturu Holding A/S er ligeledes majoritetsaktionær i Watgen Medical A/S, som blandt andet udvikler

løsninger til sårpleje.



Selskabet forventer at kunne præsentere en løsning, som medfører en bedre sårplejebehandling, ved at

sikre skylning med bakteriefrit tempereret vand.



Den planlagte børsnotering er rykket for at styrke selskabets organisation samt for at prioritere selskabets

forretningspotentialer.



Selskabet vil udnytte tiden til at opnå yderligere dokumentation og forventeligt indgå partnerskaber,

som vil sikre efterspørgsel efter selskabets produkter.



Forlængelse af LOI med stor armaturproducent



Selskabet har forlænget en pre-salgsaftale, med en stor førende nordisk børsnoteret armaturproducent,

som potentielt ønsker at udnytte Waturu teknologien til flere produkter.



Waturu tester derfor en demoenhed, som kan koge vand decentralt til brug i køkkener. Testene skal fastslå

om flow og temperatur krav kan overholdes, hvilket vil være et krav for at der kan indgås en endelig aftale

med en samarbejdspartner.



Antal investorer i Waturu Holding A/S og Investor relations



Selskabet har pr. 12.11.2020 mere end 2.100 aktionærer.



Selskabet bruger løbende ressourcer på at præsentere selskabet overfor investorer og rådgivere, som skal

sikre kendskab til selskabet og selskabets forretningsområder. Selskabet vil i 2021 investere i bedre investor

relations værktøjer, som skal hjælpe til at sikre at investorerne får lettere adgang til præsentationer af

selskabet.

Om Waturu Holding A/S



Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er

hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:



CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte og Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

www.waturu.dk

www.aquaturu.dk

www.watgenmedical.com



Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/