Fnac Darty est noté 48/100 par V.E (Vigeo Eiris), en progression de +4 points par rapport à 2019 et largement au-dessus de la moyenne du secteur de 32/100, valorisant ainsi ses engagements RSE

Top 20% mondial des entreprises notées par V.E 1 pour la 2 ème année consécutive

9ème parmi les 73 entreprises de son secteur2, soit 2 places gagnées en un an

Au terme d’une notation sollicitée ESG et de durabilité (ESG and Sustainability Rating) auprès de V.E, Fnac Darty est récompensé pour la 2ème année consécutive pour sa politique RSE ambitieuse et obtient la notation A2. Cette performance valorise à nouveau les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de sa stratégie.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Cette notation positive vient confirmer et mettre en lumière les efforts importants et continus que nous réalisons en matière de RSE, dans un monde où le commerce doit à la fois affronter une concurrence particulièrement vive, mais où les consommateurs sont en demande de confiance et de durabilité. Pilier de notre stratégie de long terme, la RSE se traduit dans la mission même de notre Groupe, qui porte l’ambition de proposer à ses clients « un choix éclairé ». »

Sabine Lochmann, Présidente de V.E, a déclaré : « Pour la 2ème année consécutive, nous avons évalué les performances de Fnac Darty en matière de durabilité. Nous avons questionné la capacité du Groupe à maîtriser ses impacts sociaux et environnementaux, à s’investir dans des activités d’avenir et intégrer à ses opérations des objectifs clés comme la valorisation du capital humain, l’éthique des affaires, la protection de l’environnement et la contribution au développement local. La progression du score enregistrée par Fnac Darty vient saluer les efforts et actions mis en place par le Groupe. Cette démarche témoigne d’une détermination à s’engager dans un processus d’amélioration continue qui est remarquable. »

Fnac Darty, reconnu comme acteur responsable de la distribution

Fnac Darty s’engage à accompagner et à informer ses clients pour leur permettre de faire un choix éclairé et à avoir une consommation plus responsable. Cette raison d’être « Engagés pour un choix éclairé » s’appuie sur une politique de responsabilité sociale et environnementale renforcée, portée par tous les métiers du Groupe et qui repose sur plus de 24 000 collaborateurs experts et une politique RH axée sur la gestion des talents.

Elle se traduit également par une information transparente sur les produits et des services innovants : les tests réalisés quotidiennement par le Labo Fnac, ainsi que l’analyse des interventions SAV du Groupe, premier réparateur de France, ont notamment permis la mise en place de nombreuses initiatives telles que le baromètre du SAV, la note d’impact environnemental et l’indice de réparabilité.

Enfin, fort de son maillage territorial dense, avec 894 magasins dans 13 pays, Fnac Darty est un Groupe ancré dans les territoires, dont l’ambition est de faire partager au plus grand nombre la création culturelle, les nouveautés technologiques et des services innovants.

Fnac Darty, engagé au service de l’allongement de la vie des produits et de l’économie circulaire

Premier réparateur de France depuis 50 ans avec 2,6 millions d’interventions et 1,6 million de produits réparés en 2019, Fnac Darty est également le premier collecteur de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) avec plus de 46 000 tonnes de produits collectées chaque année pour être recyclées et revalorisées.

Promoteur d’un commerce responsable et d’une consommation durable, le Groupe est à l’initiative de nombreux projets innovants en faveur de l’allongement de la vie des produits et au service de l’économie circulaire :

Fnac Darty a lancé fin octobre 2019 un service inédit d’abonnement à la réparation, Darty Max, disponible dans l’intégralité des magasins Darty et dorénavant sur le canal Internet. Cette offre de service inédite vise à allonger la durée de vie des produits de gros électroménager des foyers.

La troisième édition du « baromètre du SAV » a été lancée en septembre 2020 et vise à mieux informer le public sur la durée de vie de 63 familles de produits de l’univers équipements électroménagers et multimédia contre 15 l’an dernier. Cette nouvelle édition, disponible auprès de tous nos clients sur nos sites internet et en magasins, dispose désormais d’un score de durabilité, facilement identifiable, agrégeant à la fois les critères de fiabilité et de réparabilité, une innovation qui permet de comparer toutes les catégories de produits entre elles et d’opérer une comparaison entre les marques.

Le Groupe a également utilisé ce score de durabilité pour élargir la sélection de produits référencés par le label « choix durable par Darty » qui couvre dorénavant 152 produits, 83 appareils gros électroménagers et 69 petits électroménagers. Mise en place dans tous les magasins Darty, cette information inédite repose sur deux critères : la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans au moins et la faiblesse du taux de panne du produit au regard de sa catégorie prix.

L’offre Darty Occasion a été étendue aux produits électroménagers de la catégorie froid, dont les réfrigérateurs et les congélateurs, afin de couvrir en seconde vie tous les univers de produits électroniques et d’électroménager proposés et de renforcer le positionnement du Groupe sur ce marché en croissance.

Le Groupe a par ailleurs affirmé sa stratégie en matière environnementale, en fixant un objectif quantifié de réduction de 50% de sa consommation de CO 2 en France en 2030, par rapport au niveau de 2018. Afin d’intégrer cet enjeu climatique à la stratégie de l’entreprise, un Comité Climat a été créé en 2019 qui a pour vocation de discuter et valider les feuilles de route et plans d’action engagés, pour atteindre l’objectif de réduction affiché.

1 Total de 4 843 entreprises notées dans le monde.

2 Secteur de la distribution spécialisée tel que défini par Vigeo.





