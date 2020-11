COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN





Évolution de la composition du Conseil de Surveillance : cooptation d’un nouveau membre et prochaine entrée en fonction de deux membres représentant les salariés





Cooptation d’un nouveau membre

Les membres du Conseil de Surveillance de la Compagnie Générale des Établissements Michelin, réunis le 12 novembre 2020, ont pris acte de la démission de Monsieur Cyrille Poughon motivée par les nouvelles responsabilités qu’il est appelé à occuper dans le groupe Michelin.

Les membres du Conseil de Surveillance souhaitent unanimement adresser leurs remerciements à Monsieur Cyrille Poughon, membre du Conseil depuis le 16 mai 2014 et premier salarié à siéger en son sein, pour sa contribution aux travaux du Conseil et du Comité d’Audit durant ces six années.

Lors de la même séance du 12 novembre 2020, sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, les membres du Conseil de Surveillance ont ensuite décidé à l’unanimité de coopter Monsieur Jean-Michel Severino, en remplacement de Monsieur Cyrille Poughon, démissionnaire, en qualité de membre indépendant du Conseil et de le désigner membre de son Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Monsieur Jean-Michel Severino, de nationalité française, est né en 1957. Il a débuté sa carrière en tant qu’inspecteur général des finances. Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, Monsieur Jean-Michel Severino est diplômé de l’ESCP, de l’IEP Paris, titulaire d’un DEA en sciences économiques et d’une licence en droit.

Il est depuis 2011 Gérant d’Investisseurs et Partenaires (I&P), équipe de gestion de fonds spécialisée dans le financement des start-ups et des PME africaines.

Il est administrateur et Président du Comité d’Audit de DANONE et administrateur et membre du Comité d’Audit d’ORANGE.

Il est également Senior Fellow et administrateur de la Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International et membre de l’Académie des technologies.

La cooptation de Monsieur Jean-Michel Severino sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2021 à approuver les comptes de l’exercice 2020. Sous réserve de cette ratification, son mandat expirera lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2022 à approuver les comptes de l’exercice 2021.

Prochaine entrée en fonction de deux membres représentant les salariés au Conseil

D’autre part, lors de la même séance du 12 novembre 2020, le Conseil de Surveillance a pris acte de la désignation de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde en qualité de nouveaux membres du Conseil représentant les salariés, désignés conformément à l’article 15.2 des statuts de la Société tels que modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020 en application des modifications introduites par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE.

L’entrée en fonction de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde interviendra lors de la séance du Conseil de Surveillance prévue le 14 décembre 2020.

Madame Delphine Roussy, de nationalité française, est née en 1982. Elle est salariée de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et occupe le poste de Responsable de l’équipe brevets Procédés-Systèmes. Madame Delphine Roussy est également conseillère au Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER Auvergne-Rhône-Alpes).

Monsieur Jean-Christophe Laourde, de nationalité française, est né en 1975. Il est salarié de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et occupe le poste de Distribution Program Manager B2C pour la Région Europe du Sud.

Les mandats de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde expireront lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2024 à approuver les comptes de l’exercice 2023.

A compter de ces nominations, le Conseil de Surveillance sera désormais composé de onze membres, dont deux membres représentant les salariés.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com/fre .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

