RESULTATS S1 2020-21 : PROGRESSION DE 38.8% DU RESULTAT D’EXPLOITATION (+603 K€ VS +434.5 K€ SUR S1 2019-20) ET DE 49.4% DU RESULTAT NET (+413 K€ vs +277 K€ SUR S1 2019-20) GRACE A LA CROISSANCE DU CA (+6.6%) LIEE AU DEVELOPPEMENT DES VENTES SUR INTERNET ET A L’INTERNATIONAL ET A LA REDUCTION DES CHARGES.

Chiffre d’affaires en progression à 10,4 M€ au S1 vs 9,7 M€ en 2019 grâce au succès des robots éducatifs POWERMAN, des nouveaux produits et du développement des ventes à l’international, notamment chez Costco.

Déploiement d’une stratégie efficace de développement des ventes sur internet.

Malgré l’absence de blockbusters, le C.A des produits sous licence progresse grâce aux « classiques » mais aussi grâce aux nouvelles licences signées par le Groupe.

La société a continué ses efforts de déstockage et le niveau de stock atteint un point historiquement bas à 7,9 M€ au 30 septembre 2020 vs 9,6 M€ au 30 septembre 2019.

La marge brute retraitée des effets de change reste élevée à 46.7%.

Résultat d’exploitation à + 603 K€ contre +435 K€ (+49,4%) en 2018/2019 grâce à la progression du volume d’activité et au plan d’économies toujours en vigueur.

Résultat net à +413 K€ contre 277 K€ au S1 2019/2020.

Perspectives encourageantes pour le reste de l’exercice fiscal.

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Le premier semestre est très satisfaisant compte tenu des perturbations liées au Covid-19. Dans un contexte de crise, nous avons su déployer notre stratégie de développement des ventes sur internet et à l’international. Nos nouveautés ont été très bien accueillies par les consommateurs et s’avèrent prometteuses. Ce virage accéléré nous a permis d’aller chercher la croissance d’activité que nous visions tout en contrôlant nos charges et en maintenant un niveau de marge élevée. Je reste très confiant pour continuer sur cet élan pour la fin de cet exercice fiscal» .

Les chiffres clés

En k euros S1 2020/21 S1 2019/20 Variation

en % Chiffre d’affaires 10 386 9 744 6.6% Marge brute* 4 978 5 175 -3.8% Marge brute en % du chiffre d’affaires 47,9% 53,1% Coûts opérationnels (4 375) (3 890) -12.4% Résultat d’exploitation 603 434,5 +38.8% Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 5.8% 4.4% Résultat financier (305) (247) -23.5% Impôt 115 89,5 +28.5% Résultat Net 413 276.5 +49.4% Free Cash-Flow / Génération de trésorerie (1 039) 335 Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 9 156 9 361 -2.2% Capitaux Propres 4 015 2 568 +56.3%

*La marge brute est le chiffre d’affaires diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais

accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2020 est disponible dans le rapport financier semestriel sur le site de Lexibook.

Un chiffre d'affaires en progression

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 10,39 M€ contre 9,74 M€ au 30 septembre 2019, soit une progression de 6,67 %. Cette légère hausse d’activité s’explique également par les facteurs suivants :

- Le succès des produits phares du Groupe à l’international, en particulier les robots éducatifs Powerman®, déclinés cette année en 21 langues et qui sont présents dans la quasi-totalité des catalogues des distributeurs en fin d’année. Le Groupe dépassera cette année les 300.000 exemplaires vendus en cumul sur ce best-seller et continuera à appuyer les ventes par une campagne de publicité télévisée en France.

- Le lancement d’une nouvelle marque de véhicules radiocommandés innovants et bien référencés dans la distribution: Crosslander®.

- L’engouement pour les ordinateurs éducatifs et les jeux de société électroniques lié au besoin d’occuper les familles et les enfants pendant les périodes de confinement.

- La croissance des ventes des e-tailers liée au développement de ce réseau et aux investissements réalisés par le Groupe pour y promouvoir ses produits.

- Le référencement du Groupe par le deuxième distributeur mondial, la chaine américaine Costco.

- Après une année 2019-20 marquée par une grande actualité sur le plan des sorties de films, l’année 2020 se caractérise par une absence totale de sortie de blockbuster au cinéma du fait de la pandémie mondiale de Covid-19. Lexibook a ainsi misé sur des propriétés classiques issues de films ou dessins animés, à l’image de La Reine des Neiges, Spiderman, Pat’ Patrouille, Peppa Pig ou PyjaMasques, mais aussi sur des nouvelles propriétés liées à des vidéos tirées d’internet comme Baby Shark ou des jeux vidéo avec la signature d’un contrat majeur avec Nintendo sur toutes ses propriétés phares comme Super Mario, Donkey Kong, Animal Crossing... Ces éléments expliquent logiquement un léger rééquilibrage de la répartition des ventes du Groupe : la gamme de produits sous marques propres du Groupe qui progressait sensiblement depuis 2 ans et représentait 54.19% des ventes totales sur le premier semestre de l’exercice 2019-20 représente cette année 50.79% sur le semestre.

- Le développement de nouveaux produits innovants comme le traducteur instantané parlant Interpretor ® 2, capable de traduire 137 langues ou encore l’écran Trio Max permettant d’ajouter un deuxième ou troisième écran à son ordinateur portable.

- Les effets de la pandémie et des confinements internationaux, qui ont pénalisé les ventes du Groupe à hauteur d’environ 2 à 3M€ sur le semestre.

Du fait du développement des ventes à l’international, la part de la France dans le C.A total se réduit légèrement en proportion à 38% sur le premier semestre 2020-21 vs 43% sur le premier semestre 2019-20. L’Europe progresse et représente 53% des ventes du Groupe sur le semestre, vs 46% un an plus tôt, le reste du CA étant stable et principalement localisé aux USA.

Préservation du taux de marge brute à 47,9 %

La société a continué ses efforts de déstockage et le niveau de stock atteint un point historiquement bas à 7,9 M€ au 30 septembre 2020 vs 9,6 M€ au 30 septembre 2019. Malgré ces efforts qui pèsent sur la rentabilité, la marge brute retraitée des effets de change reste élevée à 46.7%. Le léger tassement de celle-ci s’explique principalement par les retraitements de consolidation liés à la baisse des achats intragroupes et des stocks. Cet écart se retrouve logiquement sur a marge 4 nets retraitée qui se monte à 3.844K€ vs 4.316K€ un an plus tôt.

Un résultat d’exploitation en nette progression.

Le niveau de résultat d’exploitation, en progression de 168K€, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d’activité et dans les économies réalisées sur les dépenses de personnel. Si la marge reste à un niveau élevé, elle est néanmoins légèrement affectée par la baisse de la marge sur stocks liée à la baisse du niveau des stocks à hauteur de 1.7 M€ entre le 31/09/2019 et le 31/09/2020. Les économies générées permettent au résultat d’exploitation de s’établir à +603 K€ au 30/09/2020 vs +435 K€ au 30/09/2019, soit une progression de 168 K€.

Un résultat net qui reste positif et progresse également.

Le résultat financier, en retrait de 58 K€ est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de -96 K€, par une provision à hauteur de -15 K€ et par les économies sur le coût de l’endettement net et les intérêts nets relatifs à des contrats de location pour 53 K€.

Les impôts de la période représentent un profit de 115 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés.

Au final, le résultat net au 30 septembre 2020 s’améliore de 136 K€ et ressort à +413 K€ vs +277 K€ au 30 septembre 2019.

Bilan

L'endettement net est de 9,16 M€ au 30 septembre 2020 contre 4,30 M€ au 31 Mars 2020. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-147 K€), de la variation de l’affacturage (+1 782 K€), des Prêts Garantis par l’Etat (+2.18 M€) et de la variation nette de trésorerie (+ 1,04 M€).

Le niveau de stocks ressort à 7,9 M€ au 30 septembre 2020 vs 9,6 M€ au 30 septembre 2019. Ceci témoigne des efforts continus du Groupe pour réduire ses stocks depuis plusieurs années et ainsi optimiser son besoin en fonds de roulement.

Perspectives 2020-2021

Le deuxième semestre 2020-21 est bien orienté mais dépendra des décisions gouvernementales sur la durée de fermetures des points de ventes en Europe et en particulier en France. Celles-ci pourrait avoir un impact très négatif sur les enseignes de jouets traditionnelles si la situation actuelle venait à se prolonger. Lexibook anticipe toutefois un chiffre d’affaires au moins supérieur au premier semestre compte tenu des commandes fermes déjà en portefeuille et de la forte croissance des ventes sur internet.

La campagne de publicité télévisée sur les robots Powerman est renouvelée, et le Groupe a aussi conçu des vidéos sur l’ensemble de ses produits phares afin d’optimiser leurs promotions sur les places de marché de ses clients ou directement auprès des consommateurs. Les effets de cette stratégie sont immédiats et contribuent à une explosion des commandes sur ces produits, sur lesquels le Groupe connait déjà quelques ruptures de stocks avant Noël.

La collection 2021 est une nouvelle fois très riche en nouveautés. Les salons internationaux étant annulés cette année, le Groupe s’est organisé pour présenter l’ensemble de sa collection par vidéo aux acheteurs internationaux et assurer le développement des ventes pour 2021.

Calendrier financier 2020/2021

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020-2021 : le 14 février 2021

Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020-2021 : le 15 avril 2021

Résultats annuels 2020-2021 : le 30 juin 2021

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs : Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

