Société anonyme au capital de 111 855 722,20 euros

Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris

632 012 100 R.C.S. Paris

Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 31 octobre 2020

Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Nombre d’actions composant le capital 559 403 609 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) 559 403 609 Nombre théorique des droits de vote (y compris actions auto-détenues*) 559 403 609

(*) en application de l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 29,9 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l’e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son programme « Sharing beauty with all » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

www.loreal.fr

CONTACTS CHEZ L'ORÉAL

Actionnaires individuels et autorités de marché

M. Christian MUNICH

Tél : 01.47.56.72.06

christian.munich2@loreal.com

Analystes financiers et investisseurs institutionnels

Mme Françoise LAUVIN

Tél : 01.47.56.86.82

francoise.lauvin@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, ou l’application mobile L’Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

"Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers [également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].

Ce document peut contenir certaines déclarations de natureprévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par naturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un

écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations."

Pièce jointe