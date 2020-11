MÜNCHEN, und HUDSON, N.H., Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und GT Advanced Technologies (GTAT) haben einen Liefervertrag für Siliziumkarbid-Einkristallkörper unterzeichnet. Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren. Mit diesem Liefervertrag sichert der deutsche Halbleiterhersteller seine wachsende Nachfrage nach Ausgangsmaterialien in diesem Bereich. Siliziumkarbid ist die Grundlage für Leistungshalbleiter, die auf Systemebene besonders effizient, robust und kostengünstig sind. Unter dem Namen CoolSiC™ vermarktet Infineon bereits heute das größte Produktportfolio der Branche für industrielle Anwendungen und erweitert sein Angebot für Konsumgüter und KFZ-Produkte rasant.



„Wir sehen eine stetig steigende Nachfrage nach Schaltern auf Siliziumkarbidbasis, insbesondere für industrielle Anwendungen“, so Peter Wawer, Präsident der Division Industrial Power Control von Infineon. „Es zeigt sich jedoch, dass die Automobilbranche schnell nachzieht. Mit dem nun abgeschlossenen Liefervertrag stellen wir sicher, dass wir die schnell wachsende Nachfrage unserer Kunden mit einer diversifizierten Lieferantenbasis bedienen können. Die hochwertigen Einkristallkörper von GTAT werden eine zusätzliche Quelle für konkurrenzfähige Halbleiterscheiben aus Siliziumkarbid sein, die jetzt und in Zukunft die höchsten Materialnormen erfüllen. Dies unterstützt unsere ambitionierten Wachstumspläne was Siliziumkarbid angeht, und wir können unsere internen Technologien und Kernkompetenzen bei der Fertigung dünner Halbleiterscheiben optimal auszunutzen.“

„Wir freuen uns sehr, mit Infineon einen langfristigen Liefervertrag abzuschließen“, so Greg Knight, President und CEO von GT Advanced Technologies. „Mit GTAT wird Infineon eine sichere, qualitativ hochwertige interne Versorgung mit Halbleiterscheiben aus Siliziumkarbid erreichen, indem sie ihre proprietäre Technik zur Herstellung dünner Halbleiterscheiben auf Kristalle von GTAT anwenden. Die zunehmende Einführung von Siliziumkarbidgeräten hängt weitgehend mit den aggressiven Kostensenkungen des Substrats zusammen, und dieser Vertrag ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels.“

Siliziumkarbid wird bisher vor allem bei Photovoltaik-Wechselrichtern, industriellen Stromversorgungen und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge eingesetzt. Hier sind die Vorteile von Siliziumkarbid auf Systemebene im Vergleich zu klassischen Siliziumlösungen bereits im Spiel. Andere industrielle Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Antriebe mit variabler Drehzahl nutzen ebenfalls zunehmend die neue Halbleitertechnologie. Darüber hinaus haben Elektrofahrzeuge ein enormes Potenzial für Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Haupt-Wechselrichter für den Antriebsstrang und die integrierten Batterieladegeräte.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Im Geschäftsjahr 2019 (das am 30. September endet) erzielte das Unternehmen mit weltweit rund 41.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 ist Infineon in die weltweiten Top 10 der Halbleiterunternehmen aufgestiegen.

Infineon ist an der Frankfurter Börse notiert (Tickersymbol: IFX) und in den USA auf dem Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier (Tickersymbol: IFNNY). Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com .

Über die GTAT Corporation

Die GTAT Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GT Advanced Technologies Inc. mit Hauptsitz in Hudson, N.H. USA, produziert Siliziumkarbid- und Saphirmaterialien für wachstumsstarke Märkte. Diese Materialien sind von grundlegender Bedeutung für die beschleunigte Einführung einer neuen Generation von Produkten wie Elektrofahrzeugen, Industriemotoren mit hoher Leistung, Telekommunikationsinfrastruktur sowie Systemen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Siliziumkarbid und Saphir bieten nachweislich technische Vorteile für diese Anwendungen. GTAT ist ein angesehener Supply-Chain-Partner führender Unternehmen in diesen vielfältigen Märkten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.gtat.com .