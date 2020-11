MUNICH, Allemagne et HUDSON, New Hampshire, États-Unis, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY) et GT Advanced Technologies (GTAT) ont signé un accord d'approvisionnement en lingots de carbure de silicium (SiC). Ce contrat a une durée initiale de cinq ans. Avec ce contrat d'approvisionnement, le fabricant allemand de semi-conducteurs se dote d'un élément supplémentaire pour répondre à la demande croissante en matériaux de base dans ce domaine. Le SiC constitue la base de semi-conducteurs de puissance particulièrement efficaces, robustes et rentables au niveau du système. Sous le nom de CoolSiC™, Infineon commercialise déjà à ce jour le plus important portefeuille de produits de l'industrie pour les applications industrielles, et la société est en train d'étendre rapidement son offre aux produits grand public et automobiles.



« Nous constatons une augmentation constante de la demande en commutateurs à base de SiC, en particulier pour les applications industrielles », a déclaré Peter Wawer, président de la division Industrial Power Control d'Infineon. « Cependant, il est devenu évident que le secteur automobile suit rapidement cette tendance. Avec l'accord d'approvisionnement que nous venons de conclure, nous nous assurons d'être en mesure de répondre à la demande rapidement croissante de nos clients, grâce à une base de fournisseurs diversifiée. Les lingots de haute qualité de GTAT fourniront une source supplémentaire de plaquettes, ou « wafers », compétitives de SiC, répondant aux normes les plus élevées en matière de matériaux, aujourd'hui et à l'avenir. Cela soutient nos plans ambitieux de développement en termes de SiC, faisant bon usage de nos technologies internes existantes et de nos compétences de base dans la fabrication de plaquettes minces. »

« Nous sommes très heureux de conclure un accord d'approvisionnement à long terme avec Infineon », a déclaré Greg Knight, président-directeur général de GT Advanced Technologies. « GTAT permettra à Infineon de disposer d'un approvisionnement interne sécurisé en plaquettes de SiC de haute qualité, en appliquant sa technologie exclusive de plaquettes minces aux cristaux de GTAT. La croissance de l'adoption des dispositifs SiC est en grande partie liée à la baisse importante des coûts du substrat, et cet accord constitue un pas important vers la réalisation de cet objectif. »

Jusqu'à présent, le SiC est surtout utilisé dans les onduleurs photovoltaïques, les alimentations électriques industrielles et l'infrastructure de chargement des véhicules électriques. C'est dans ces domaines que les avantages du SiC au niveau du système, par rapport aux solutions silicium classiques, ont déjà été prouvés. D'autres applications industrielles, telles que les alimentations électriques sans interruption et les disques à vitesse variable, utilisent de plus en plus cette nouvelle technologie de semi-conducteurs. En outre, les véhicules électriques présentent un potentiel énorme pour les options d'application, notamment les onduleurs principaux pour le groupe motopropulseur et les unités de chargement de batteries à bord.

À propos d'Infineon

Infineon Technologies AG est un leader mondial des solutions de semi-conducteurs qui rendent la vie plus facile, plus sûre et plus écologique. La microélectronique d'Infineon est la clé d'un avenir meilleur. Lors de l'exercice 2019 (clos le 30 septembre), la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros. Elle compte environ 41 400 collaborateurs à travers le monde. Avec l'acquisition de Cypress Semiconductor Corporation, basée aux États-Unis, en avril 2020, Infineon est devenue l'une des 10 premières sociétés mondiales de semi-conducteurs.

Infineon est cotée à la bourse de Francfort (symbole : IFX) et aux États-Unis sur le marché hors cote OTCQX International Premier (symbole : IFNNY). De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet : www.infineon.com .

Contact chez Infineon Technologies AG

Fabian Schiffer

fabian.schiffer@infineon.com

Tél. : +49.89.234.25869

À propos de GTAT Corporation

GTAT Corporation, une filiale en propriété exclusive de GT Advanced Technologies Inc., entreprise dont le siège social est situé à Hudson, dans l'État du New Hampshire (États-Unis), produit des matériaux à base de carbure de silicium et de saphir à destination des marchés à forte croissance. Ces matériaux sont fondamentaux pour permettre l'adoption accélérée d'une nouvelle génération de produits tels que les véhicules électriques, les moteurs industriels à haute puissance, les infrastructures de télécommunications, ainsi que les systèmes aérospatiaux et de défense. Pour toutes ces applications, le carbure de silicium et le saphir présentent des avantages techniques éprouvés. GTAT représente un partenaire de chaîne d’approvisionnement précieux pour les leaders de ces différents marchés. Pour tout complément d'information sur la société, rendez-vous sur le site www.gtat.com .