MÜNCHEN, Duitsland en HUDSON, N.H., Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infineon Technologies AG (FSE: IFX/OTCQX: IFNNY) en GT Advanced Technologies (GTAT) hebben een leveringsovereenkomst getekend voor boules siliciumcarbide (SiC). Het contract heeft een initiële looptijd van vijf jaar. Met dit leveringscontract voegt de Duitse halfgeleiderfabrikant nog een element toe om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar basismateriaal op dit gebied. SiC is de basis voor halfgeleiders die bijzonder efficiënt, robuust en kosteneffectief zijn op systeemniveau. Onder de naam CoolSiC™ brengt Infineon nu al het grootste productportfolio van de industrie voor industriële toepassingen op de markt en breidt het aanbod snel uit naar consumenten- en automotive-producten.



"We zien een steeds toenemende vraag naar op SiC gebaseerde switches, vooral voor industriële toepassingen," zegt Peter Wawer, president van de divisie Industrial Power Control van Infineon. "Maar het is duidelijk dat de automotive-sector ook snel volgt. Met de leveringsovereenkomst die we nu hebben gesloten, zorgen we ervoor dat we in staat zullen zijn om te voldoen aan de snelgroeiende vraag van onze klanten met een gediversifieerde leveranciersbasis. GTAT's hoogkwalitatieve boules zullen een extra bron zijn voor concurrerende SiC-wafers die nu en in de toekomst voldoen aan de beste materiaalnormen in hun klasse. Dit ondersteunt onze ambitieuze SiC-groeiplannen, waarbij goed gebruik wordt gemaakt van onze bestaande interne technologieën en kerncompetenties op het gebied van de productie van thin-wafers."

"We zijn erg enthousiast om een leveringsovereenkomst voor de lange termijn met Infineon aan te gaan," aldus Greg Knight, president en CEO van GT Advanced Technologies. "GTAT zal Infineon in staat stellen een veilige, hoogwaardige interne levering van SiC-wafers te realiseren door hun eigen thin-wafer-technologie toe te passen op het kristal van GTAT. De groei van het gebruik van SiC-apparatuur is grotendeels gekoppeld aan de agressieve kostendaling van het substraat, en deze overeenkomst is een belangrijke stap in de richting van het bereiken van dat doel."

SiC is tot nu toe voornamelijk gebruikt in fotovoltaïsche omvormers, industriële voedingen en de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit is waar de voordelen van SiC op systeemniveau, vergeleken met klassieke siliciumoplossingen, al naar voren zijn gekomen. Andere industriële toepassingen zoals ononderbroken voedingen en aandrijvingen met variabele snelheden maken steeds vaker gebruik van de nieuwe halfgeleidertechnologie. Bovendien laten elektrische voertuigen een enorm potentieel voor toepassingsopties zien, waaronder de belangrijkste omvormers voor de aandrijflijn en de accu-oplaadeenheden aan boord.

Over Infineon

Infineon Technologies AG is wereldleider in halfgeleideroplossingen die het leven gemakkelijker, veiliger en groener maken. Micro-elektronica van Infineon is de sleutel tot een betere toekomst. In het boekjaar 2019 (dat eindigde op 30 september) meldde de Vennootschap een omzet van € 8,0 miljard met ongeveer 41.400 werknemers wereldwijd. Met de overname van Cypress Semiconductor Corporation in de VS in april 2020 is Infineon uitgegroeid tot een bedrijf dat in de wereldwijde top 10 staat van halfgeleiderbedrijven.

Infineon staat genoteerd aan de beurs van Frankfurt (tickersymbool: IFX) en in de VS op de over-the-counter markt OTCQX International Premier (tickersymbool: IFNNY). Meer informatie is beschikbaar op www.infineon.com .

Contactpersoon Infineon Technologies AG

Fabian Schiffer

fabian.schiffer@infineon.com

Tel.: +49 89 234 25869

Over GTAT Corporation

GTAT Corporation, een volledige dochteronderneming van GT Advanced Technologies Inc., met haar hoofdkantoor in Hudson, N.H. Verenigde Staten, produceert siliciumcarbide- en saffiermaterialen voor sterk groeiende markten. Deze materialen zijn essentieel voor de versnelde adoptie van een nieuwe generatie producten, zoals elektrische voertuigen, industriële hoogspanningsmotoren, infrastructuur voor telecommunicatie, en luchtvaart-/defensiesystemen. Siliciumcarbide en saffier bieden bewezen technische voordelen voor dergelijke toepassingen. GTAT is een gewaardeerde partner in de leveringsketen voor toonaangevende bedrijven in deze diverse markten. Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.gtat.com .