德国慕尼黑和新罕布什尔州哈德逊, Nov. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 英飞凌科技股份有限公司（Infineon Technologies AG）（FSE：IFX / OTCQX：IFNNY）和GT Advanced Technologies（GTAT）签署碳化硅（SiC）晶锭供应协议。合同的初始期限为五年。通过这份供应合同，德国半导体制造商英飞凌进一步确保了在这一领域不断增长的基础材料需求可得到满足。碳化硅是系统层面特别高效、稳健和具有成本效益的功率半导体的基础。英飞凌以CoolSiC™品牌发售的面向工业应用的产品组合规模已在业内首屈一指，目前还正迅速扩大面向消费者和汽车产品的供应。



“我们看到对于碳化硅开关的需求在稳步增长，特别是在工业应用领域，”英飞凌工业电源控制事业部总裁Peter Wawer表示。“但显然汽车行业也正在快速跟上。凭借现在达成的这项供应协议，我们可确保能够以多元化的供应商基础满足客户快速增长的需求。GTAT的高品质晶锭将增加有竞争力的碳化硅晶圆来源，满足现在及将来的一流材料标准。这将支持我们雄心勃勃的碳化硅增长计划，充分利用我们在薄型晶圆制造方面的内部既有技术和核心竞争力。”

“我们非常高兴能与英飞凌达成长期供应协议，”GT Advanced Technologies总裁兼首席执行官Greg Knight表示。“GTAT将使英飞凌能够将其专有的薄型晶圆技术应用于GTAT的晶体，从而确保可靠、高质量的内部碳化硅晶圆供应。碳化硅器件的采用增加在很大程度上取决于基板成本的大幅降低，而这项协议正是朝着这一目标迈出的重要一步。”

碳化硅目前主要用于光伏逆变器、工业电源和电动汽车充电基础设施。在这些领域，碳化硅与传统硅解决方案相比在系统层面的优势已开始发挥作用。不间断电源和变速驱动器等其他工业应用也在越来越多地利用这种新型半导体技术。此外，电动汽车在应用选项方面表现出巨大潜力，包括应用于传动系统的主要逆变器和车载电池充电装置。

关于英飞凌

英飞凌科技是促进生活便利性、安全性和环保性的半导体解决方案领域全球领先企业。英飞凌的微电子产品是创造更美好未来的关键。2019财年（截至9月30日），该公司的报告销售额为80亿欧元，全球员工约41400人。2020年4月收购赛普拉斯半导体（Cypress Semiconductor Corporation）之后，英飞凌已跻身全球10大半导体公司之列。

英飞凌在法兰克福证券交易所上市（代码：IFX），此外还在美国场外市场OTCQX International Primer上市（代码：IFNNY）。如需更多信息，可访问 www.infineon.com 。

英飞凌科技公司联系人

Fabian Schiffer

fabian.schiffer@infineon.com

电话：+49.89.234.25869

关于GTAT Corporation

GTAT Corporation是GT Advanced Technologies Inc.的全资子公司，总部位于美国新罕布什尔州哈德逊，主要生产用于高增长市场的碳化硅和蓝宝石材料。这些材料是加速采用电动汽车、大动力工业电机、电信基础设施以及航空航天/国防系统等新一代产品的基础。碳化硅和蓝宝石为这些应用提供了经过验证的技术优势。GTAT是备受各相关行业市场领先企业推崇的供应链合作伙伴。有关该公司的更多信息，请访问： www.gtat.com 。