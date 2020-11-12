德國慕尼黑及新罕布什爾州哈德森, Nov. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 及 GT Advanced Technologies (GTAT) 已簽署碳化矽 (SiC) 晶體的供應協議。該合約的初始期限為五年。根據這份供應合約，德國半導體製造商增加了進一步的元素，以確保其在該領域不斷增長的基礎材料需求。碳化矽是功率半導體的基礎，堅固且具有成本效益，其在系統級別特別有效。Infineon 現已以 CoolSiC™ 的名稱銷售該行業最大的工業應用產品組合，並正在將其產品迅速擴展至消費類及汽車類產品。



Infineon 工業電源控制部門總裁 Peter Wawer 表示：「我們看到基於碳化矽的開關的需求正在穩步增長，尤其是工業的應用。但很明顯，汽車行業正在迅速效仿。根據我們現已簽訂的供應協議，我們確保能夠透過多元的供應商基礎滿足客戶快速增長的需求。GTAT 的高品質晶體將為競爭性碳化矽晶圓提供額外的來源，這些晶圓現在及將來都將達到一流的材料標準。這充分支持我們雄心勃勃的碳化矽增長計劃，充分利用我們現有的內部技術及薄晶圓製造的核心競爭力。」

GT Advanced Technologies 總裁兼行政總裁 Greg Knight 說：「我們非常高興與 Infineon 達成長期供應協議。GTAT 透過將其專有的薄晶圓技術應用於 GTAT 的晶體，將使 Infineon 實現安全、高品質的內部碳化矽晶圓供應。碳化矽裝置採用率的增長在很大程度上與降低基板成本有關，這項協議是朝著實現該目標邁出的重要一步。」

到目前為止，碳化矽主要用於光伏逆變器、工業電源及電動汽車的充電基礎設施中。與傳統的矽解決方案相比，這就是碳化矽在系統級別上發揮優勢之處。其他工業越來越多應用新的半導體技術，例如不間斷電源及變速驅動器。此外，電動汽車具有廣闊的應用前景，包括傳動系統的主逆變器及車用電池充電單元。

關於 Infineon

Infineon Technologies AG 是半導體解決方案的全球領導者，這些解決方案使生活更輕鬆、更安全、更環保。Infineon 的微電子技術是實現更美好未來的關鍵。在 2019 財政年度（截至 9 月 30 日），公司報告的銷售額為 80 億歐元，在全球擁有約 41,400 名員工。隨著 2020 年 4 月收購了美國的 Cypress Semiconductor Corporation，Infineon 已成為全球十大半導體公司之一。

Infineon 在法蘭克福證券交易所（股票代碼：IFX）和美國場外交易市場 OTCQX International Premier（股票代碼：IFNNY）上市。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.infineon.com 。

Infineon Technologies AG 聯絡人：

Fabian Schiffer

電郵： fabian.schiffer@infineon.com

電話：+49.89.234.25869

關於 GTAT Corporation

GTAT Corporation 是 GT Advanced Technologies Inc. 的全資子公司，總部位於美國新罕布什爾州哈德森，主要生產用於高增長市場的碳化矽和藍寶石材料。這些材料是加速採用新一代產品的基礎，例如電動汽車、大功率工業電機、電訊基礎設施以及航空航天／國防系統。碳化矽和藍寶石為這些應用提供了廣獲認證的技術優勢。GTAT 是這些多元化市場領導者在重要供應鏈上的合作夥伴。有關公司的更多資訊，請瀏覽 www.gtat.com 。