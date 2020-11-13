法国 - 2020年11月12日星期四

确认业务于2020年第3季度复苏

AKWEL（FR0000053027，AKW，PEA（证券投资储蓄账户）入选企业），是汽车和重型卡车行业的设备－系统供应商及流体及机械管理专家，前9个月已取得合并营业额6.491亿欧元，与去年同期相比，跌幅限制于-21.4%。

合并营业额（2020年1月1日至9月30日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2020 2019 变动 PCC变动(1) 第1季度 273.5 293.0 -6.6% -5.9% 第2季度 113.6 273.5 -58.5% -57.8% 第3季度 262.0 259.8 +0.9% +6.7% 9个月合计 649.1 826.3 -21.4% -19.1%

(1) 固定业务范围和汇率。

AKWEL业务的复苏已在9月得到确认，2020年第3季度营业额的增长达+0.9%（按固定合并范围与汇率计算为+6.7%），高于全球汽车生产的变化情况。

绩效驱动因素主要有：

欧宝（Opel）/PSA（标致雪铁龙集团）合并带来的积极影响；

零部件市场中在SCR（选择性催化还原催化剂）箱方面业务量的增长；

中国市场业务的强劲增长。



至9月30日，营业额地域分布情况如下：

法国：191.1 M€（-24.6%）

欧洲（法国除外）和非洲：189.3 M€（-24.6%）

北美：166.0 M€（-17.8%）

亚洲和中东（包括土耳其）：99.4 M€（-11.9%）

南美：3.3 M€（-53.5%）

截至第三季度，净现金流继续增长，至2020年9月末，达4220万欧元（扣除IFRS 16影响）。

在与第二波新冠肺炎疫情有关的全新限制措施背景下，第三季度观察到的复苏迹象必将出现放缓，特别是在欧洲和美国。依托其商业模式的灵活性和高效性，优先进行各项符合市场趋势的投资，特别是清洁汽车方面的投资，AKWEL将在前景极不明朗的市场中继续发展。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,500多名员工。

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