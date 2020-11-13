法国 - 2020年11月12日星期四
确认业务于2020年第3季度复苏
AKWEL（FR0000053027，AKW，PEA（证券投资储蓄账户）入选企业），是汽车和重型卡车行业的设备－系统供应商及流体及机械管理专家，前9个月已取得合并营业额6.491亿欧元，与去年同期相比，跌幅限制于-21.4%。
合并营业额（2020年1月1日至9月30日）
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2020
|2019
|变动
|PCC变动(1)
|第1季度
|273.5
|293.0
|-6.6%
|-5.9%
|第2季度
|113.6
|273.5
|-58.5%
|-57.8%
|第3季度
|262.0
|259.8
|+0.9%
|+6.7%
|9个月合计
|649.1
|826.3
|-21.4%
|-19.1%
(1) 固定业务范围和汇率。
AKWEL业务的复苏已在9月得到确认，2020年第3季度营业额的增长达+0.9%（按固定合并范围与汇率计算为+6.7%），高于全球汽车生产的变化情况。
绩效驱动因素主要有：
至9月30日，营业额地域分布情况如下：
截至第三季度，净现金流继续增长，至2020年9月末，达4220万欧元（扣除IFRS 16影响）。
在与第二波新冠肺炎疫情有关的全新限制措施背景下，第三季度观察到的复苏迹象必将出现放缓，特别是在欧洲和美国。依托其商业模式的灵活性和高效性，优先进行各项符合市场趋势的投资，特别是清洁汽车方面的投资，AKWEL将在前景极不明朗的市场中继续发展。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,500多名员工。
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Akwel
CHAMPFROMIER, FRANCE
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