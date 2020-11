AS Tallinna Sadam

November 13, 2020 02:00 ET

COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht ligi 50% 11,5 mln euroni.

III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni kohta. Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab stabiilset kurssi.

„Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel,“ ütles Kalm. II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt alates III kvartalist. „Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ kinnitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu .

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/- 2020 2019 2020 2019 Müügitulu 31,8 39,2 -18,9% 82,1 100,5 -18,4% Korrigeeritud EBITDA 19,9 23,7 -16,2% 46,3 59,5 -22,1% Korrigeeritud EBITDA marginaal 62,7% 60,6% 2,1 56,4% 59,1% -2,7 Ärikasum 14,2 17,9 -20,6% 29,3 42,6 -31,2% Tulumaks 0 0 - -4,9 -5,8 -14,8% Perioodi kasum/kahjum 13,6 17,7 -23,1% 22,8 35,9 -36,6% Investeeringud 11,5 7,7 49,1% 28,9 18,8 53,8%





30.09.2020 31.12.2019 +/- Varade maht 622,3 625,5 -0,5% Netovõlg 193,4 172,7 12,0% Omakapital 369,7 377,0 -1,9% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

COVID-19 pandeemia mõju jätkus

Dividendimakse summas 30,2 mln eurot

Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine

Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga

Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu liinil

Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine

Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal

Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-aastaseks perioodiks

Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes 43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest.

Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.

Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas lepinguliste tasude indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA

III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi (+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum

III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.

Investeeringud

2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 11,5 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.09.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 18 109 35 183 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 13 554 10 614 Lepingulised nõuded 1 072 0 Varud 216 408 Müügiootel põhivara 98 142 Käibevara kokku 33 049 46 347 Põhivara Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 278 1 609 Muud pikaajalised nõuded 243 294 Materiaalne põhivara 585 696 575 267 Immateriaalne põhivara 1 985 2 015 Põhivara kokku 589 202 579 185 Varad kokku 622 251 625 532 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 16 766 16 266 Tuletisinstrumendid 139 243 Eraldised 973 1 915 Sihtfinantseerimine 1 845 193 Maksuvõlad 1 491 893 Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 813 11 722 Lepingulised kohustised 1 912 33 Lühiajalised kohustised kokku 31 939 31 265 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 194 697 191 580 Sihtfinantseerimine 25 024 24 754 Muud võlad 16 2 Lepingulised kohustised 903 913 Pikaajalised kohustised kokku 220 640 217 249 Kohustised kokku 252 579 248 514 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 20 262 18 520 Riskimaandamise reserv -139 -243 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 276 6 859 Perioodi kasum 22 795 44 404 Omakapital kokku 369 672 377 018 Kohustised ja omakapital kokku 622 251 625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

9 kuud 9 kuud tuhandetes eurodes III kv 2020 III kv 2019 2020 2019 Müügitulu 31 767 39 181 82 055 100 531 Muud tulud 823 209 2 793 789 Tegevuskulud -7 744 -10 741 -23 281 -27 457 Tööjõukulud -4 581 -5 019 -14 065 -14 127 Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 983 -5 719 -17 895 -16 912 Muud kulud -89 -44 -302 -226 Ärikasum 14 193 17 867 29 305 42 598 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 5 2 29 29 Finantskulud -482 -452 -1 295 -1 333 Finantstulud ja -kulud kokku -477 -450 -1 266 -1 304 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kasum investeeringutelt sidusettevõttesse -72 331 -331 417 Kasum enne tulumaksustamist 13 644 17 748 27 708 41 711 Tulumaks 0 0 -4 913 -5 764 Perioodi kasum/kahjum 13 644 17 748 22 795 35 947 sh emaettevõtja omanike osa

perioodi kasumist 13 644 17 748 22 795 35 947 Tava ja lahjendatud

puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,05 0,07 0,09 0,14 Tava ja lahjendatud

puhaskasum aktsia kohta

- jätkuvad tegevused (eurodes) 0,05 0,07 0,09 0,14

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

9 kuud 9 kuud tuhandetes eurodes 2020 2019 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 86 160 105 558 Muude tulude eest laekunud raha 31 156 Maksed tarnijatele -33 746 -34 030 Maksed töötajatele ja töötajate eest -11 758 -13 248 Maksed muude kulude eest -327 -299 Makstud tulumaks dividendidelt -4 913 -10 713 Äritegevusest laekunud raha 35 447 47 424 Materiaalse põhivara soetamine -28 134 -17 909 Immateriaalse põhivara soetamine -348 -360 Materiaalse põhivara müük 1 618 39 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 2 061 0 Saadud intressid 15 27 Investeerimistegevuses kasutatud raha -24 788 -18 203 Saadud laenud 10 000 0 Saadud laenude tagasimaksed -6 383 -6 383 Makstud dividendid -30 008 -34 970 Makstud intressid -1 331 -1 461 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -11 -15 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha -27 733 -42 829 RAHAVOOG KOKKU -17 074 -13 608 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 183 42 563 Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 074 -13 608 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 18 109 28 955

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

tel. +372 53 426 591

m.zirel@ts.ee

