Rueil-Malmaison, le 13 novembre 2020

Covid-19 : point d’actualité et perspectives

Face à une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays européens ont remis en place des mesures restrictives (confinements, couvre-feux, interdictions de regroupements des populations, fermeture des lieux accueillant du public…).

En France, le gouvernement a instauré, le 28 octobre 2020, un confinement national à compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 1er décembre au moins.

Ces nouvelles restrictions affecteront certaines activités du Groupe sur la fin de l’année 2020, et en particulier le trafic autoroutier en France. Cet impact ne peut être quantifié de manière fiable en raison des nombreuses incertitudes relatives à l’évolution de la situation sanitaire et économique, notamment la durée du reconfinement en France.

Le trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes, qui avait retrouvé au cours de l’été un niveau proche de celui de 2019, affichait une contraction cumulée sur dix mois à fin octobre de 19,9 % (véhicules légers -21,7 % ; poids lourds -8,1 %) par rapport à la même période de l’année précédente, la bonne tenue de l’activité économique ayant permis au trafic poids lourds de bien résister.

A la suite de l’entrée en reconfinement et des restrictions de déplacement qui en découlent, le trafic de la semaine du 2 au 8 novembre affichait une baisse de 48 % (véhicules légers -57 % ; poids lourds -3 %).

Cette situation conduit le Groupe à revoir sa prévision 2020 pour le trafic autoroutier : alors qu’il tablait sur un recul de 15 à 20 % sur l’ensemble de l’année, il retient désormais une hypothèse de baisse se situant entre -20 et -25 %.

Dès lors que les restrictions de circulation auront été levées, le trafic devrait retrouver rapidement un niveau normatif, comme cela s’est produit après la fin du premier confinement, en juin 2020.

Les autres indications sur les perspectives présentées dans le cadre de l’information trimestrielle au 30 septembre, publiée le 20 octobre dernier, sont maintenues :

Pour VINCI Airports, alors que le trafic des plateformes européennes est affecté par les nouvelles mesures restrictives mises en place par de nombreux pays, une légère amélioration de l’évolution des trafics dans les aéroports opérés sur le continent américain et du trafic domestique au Japon est constatée.

De leur côté, malgré le reconfinement, les pôles du contracting maintiennent un niveau d’activité proche de leurs pleines capacités.

