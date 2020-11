Brødrene A. & O. Johansen A/S

November 13, 2020 09:54 ET

November 13, 2020 09:54 ET

Meddelelse nr. 10 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

2020.11.13

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2020

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2020 i alt 979,7 mio. kr., hvilket er 102,3 mio. kr. eller knap 12 % højere end i 3. kvartal 2019. I 3. kvartal 2020 var der samme antal arbejdsdage som sidste år.

For 1.-3. kvartal 2020 udgør omsætningen 2.952,3 mio. kr., hvilket er 356,8 mio. kr. eller knap 14 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2019 er bruttomarginen i 3. kvartal på samme niveau, mens den for 1.-3. kvartal er faldet med 0,8 %-point som følge af øget projektsalg, mere forsigtig indregning af leverandørbonus vedrørende internationale indkøbsforeninger samt lagernedskrivninger.

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2019 i alt 49,8 mio. kr. og overskudsgraden 5,1 % mod henholdsvis 40,6 mio. kr. og 4,6 % i 3. kvartal 2019. I 1.-3. kvartal 2020 udviser resultat af primær drift 155,9 mio. kr. og overskudsgraden 5,3 % mod henholdsvis 124,2 mio. kr. og 4,8 % i 2019. Den øgede indtjeningsmargin er drevet af, at resultateffekten af omsætningsvæksten overstiger forøgelsen i omkostningsbasen.



Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2020 på 50,2 mio. kr. er 11,2 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år. I 1.-3. kvartal 2019 udgør resultat før skat 154,3 mio. kr., hvilket er 35,0 mio. kr. højere end sidste år.



Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2020 udgør 2.334,1 mio. kr., hvilket er 54,5 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Stigningen kan hovedsageligt henføres til øgede tilgodehavender fra salg med 58,4 mio. kr., øget goodwill på 13,6 mio. kr. og øgede likvide beholdninger med 11,8 mio. kr., modsvaret af lavere værdi af materielle aktiver med 35,2 mio. kr.

Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september 2020 i alt 973,3 mio. kr., hvilket er 141,7 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Soliditetsgraden udgør 41,7 % mod 36,5 % pr. 30. september 2019.



Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i 3. kvartal 2020 56,3 mio. kr. og 204,3 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020, hvilket er henholdsvis 149,8 mio. kr. og 212,2 mio. kr. højere end i samme perioder sidste år, primært som følge af øget indtjening og periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2020 udgør 12,0 mio. kr. og 44,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020 mod 5,9 mio. kr. og 29,2 mio. kr. i 2019.



Koncernens finansielle gearing (financial leverage), målt som forholdet mellem rentebærende nettogæld og de seneste 12 måneders EBITDA, udgør pr. 30. september 2020 1,3 mod 2,8 på samme tidspunkt sidste år og 1,8 pr. 31. december 2019.



Som følge af en højere omsætning og indtjening i 3. kvartal og oktober end forudset øger AO forventningerne til årets resultat før skat fra 185-200 mio. kr., som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 7-2020 den 6. august 2020, til 210-220 mio. kr.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Finansdirektør Per Toelstang

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00

