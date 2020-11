ADLPartner

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros

3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY

393 376 801 R.C.S. Compiègne



Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote

(Conformément aux articles L233-8-II du code de commerce et aux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l’AMF.)



Situation au 31 août 2020



· Nombre total d’actions composant le capital en circulation : 4 164 590

· Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 111 234

· Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions auto-détenues) : 7 310 743



Relations Investisseurs & Informations financières

Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr



ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978-ALP – Bloomberg : ALP FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

