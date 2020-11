SÃO FRANCISCO, Nov. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Holberton School a alternativa universitária para a educação da próxima geração de engenheiros de software, juntamente com a Fundación Zonamerica, organizou uma cerimônia para comemorar a inauguração do campus no Uruguai em Montevidéu, a partir de Jacksonville. Esta iniciativa visa reduzir a lacuna de talentos digitais existente no país para satisfazer as necessidades da indústria tecnológica local, treinando os alunos para se tornarem engenheiros de software. A primeira turma teve início em setembro deste ano com um grupo de 29 alunos.



Participaram do programa: a Primeira-Dama do Uruguai, Lorena Ponce de León; o Ministro do Trabalho e Previdência Social, Pablo Mieres; Presidente e Vice-Presidente da Fundación Zonamerica, Alberto Fossati e Orlando Dovat; Diretora Executiva da Holberton School em Montevidéu, Inés Jakubovski; Prefeita Eleita de Montevidéu, Carolina Cosse; Subsecretária da Educação Ana Ribeiro; e o Presidente da Câmara Uruguaia de Tecnologia da Informação (CUTI), Leonardo Loureiro, bem como outras autoridades governamentais, liderança de fundações, câmaras de negócios, empresas que apoiam o programa como parceiros de contratação e estudantes. A cerimônia de abertura seguiu todas as precauções sanitárias e incluiu uma turnê pelo campus da Holberton School em Montevidéu.

O presidente e cofundador da Holberton School, Sylvain Kalache, participou do evento através de uma videochamada do Vale do Silício, compartilhando seu entusiasmo por fazer parte do ecossistema tecnológico do Uruguai. Além disso, autoridades do Inefop, da embaixada dos EUA no Uruguai, do Instituto Uruguay XX1, do Prefeito do Município, representantes da CAF e modelos de instituições de ensino e empresas do setor de TI também estiveram presentes.

“A preocupação em preencher a lacuna digital prevalecente e a falta de treinamento de programadores no Uruguai inspiraram o projeto. Ao considerar o estabelecimento de uma Holberton School aqui depois da experiência bem-sucedida em Cali, entramos em contato com os membros da CUTI e chegamos à conclusão que fazer o mesmo aqui seria uma enorme oportunidade”, disse Orlando Dovat, Vice-Presidente da Fundación Zonamerica. “Sabemos que isso é somente um grão de areia que podemos fornecer para a área; no entanto, essa contribuição está totalmente concentrada na qualidade, e não quantidade. Além disso, trata-se também de aprender com essa metodologia de educação que poderemos incorporar no Uruguai enquanto esperamos pelo futuro através de um alto nível de treinamento.”

O ministro do Trabalho e Previdência Social do Uruguai, Pablo Mieres, enfatizou o papel desempenhado pela Zonamerica e pela fundação para a formação de uruguaios.

“A iniciativa de estabelecimento de uma Holberton School no Uruguai ressalta o valor fundamental para o país, fazer com que as pessoas criem sempre ideias inovadoras. A experiência deste estabelecimento no Uruguai é um símbolo que mostra o caminho a seguir na direção certa entre treinamento e emprego para um país rico e de última geração que olha para o futuro.”

O presidente da Câmara Uruguaia de Tecnologia da Informação (CUTI), Leonardo Loureiro, destacou a importância desse tipo de treinamento intensivo baseado em campus.

“Estamos trabalhando na reformulação do currículo da UTU, da parte técnica do programa do ensino médio e dos programas de alfabetização em computadores em todos os níveis de ensino. É essencial ter uma escola que se concentre exclusivamente nesse tema. A câmara e o setor empresarial estão muito contentes com a realização deste tipo de iniciativa.”

A Prefeita Eleita de Montevidéu, Carolina Cosse, ressaltou a demanda por empregos em uma indústria florescente e as condições materiais para que isso aconteça no Uruguai.

“Não temos uma lacuna digital em termos de infraestrutura porque temos fibra óptica, um cabo submarino, um Data Center, El Ceibal, que são as bases físicas para a continuidade da sua expansão. Por este motivo, dou as boas-vindas e felicito este projeto, e também porque considero que este tipo de iniciativa, tanto do setor público como do privado, deve continuar a florescer.”

“Espero que a criatividade e a imaginação estejam sempre com vocês, como aquelas características que herdamos do velho sistema educacional francês de Educação Progressiva, que é a capacidade de ser melhor generalista do que especialista. Estes jovens terão de resolver não só problemas gerais, mas também aprender a resolver problemas que ainda nem imaginam que venham a existir. Desejo-lhes uma vida próspera e cheia de aprendizado", disse Ana Ribeiro, Subsecretária do Ministério da Educação do Uruguai

Contato Editorial

Sylvain Kalache

sylvain@holbertonschool.com